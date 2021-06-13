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Сотни павлинов захватили округ Лос-Анджелеса

Сотни павлинов захватили округ Лос-Анджелеса (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 июня 2021 10:35
Сообщество : Животные
Метки: животные   калифорния   павлин   птицы   сша   
297
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Павлины продолжают атаковать район Лос-Анджелеса. Разноцветные птицы бродят по улицам, жители сообщают о повреждении имущества и жалуюся на шум.

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Метки: животные   калифорния   павлин   птицы   сша   
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Доктор Джонс 2 часа назад
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Сгусток позитива Полчаса назад
эм... столько халявной хавки
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11k
ss Час назад
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