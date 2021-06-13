Сотни павлинов захватили округ Лос-Анджелеса

Павлины оккупировали один из районов Лос-Анджелеса, Пасадену и долину Сан-Габриэль в Калифорнии. Сотни птиц бродят по газонам, повреждают имущество, оставляют помет и нарушают тишину.



Павлины обитают в городе давно — их завез в регион один из богатых предпринимателей в XIX веке. Но в последнее время количество этих птиц возросло, а застройка города уплотнилась. К тому же, местные жители подкармливают павлинов вопреки запрету, и те охотно слетаются к домам.