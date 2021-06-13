Сотни павлинов захватили округ Лос-Анджелеса

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Павлины продолжают атаковать район Лос-Анджелеса. Разноцветные птицы бродят по улицам, жители сообщают о повреждении имущества и жалуюся на шум.
Павлины оккупировали один из районов Лос-Анджелеса, Пасадену и долину Сан-Габриэль в Калифорнии. Сотни птиц бродят по газонам, повреждают имущество, оставляют помет и нарушают тишину.
Павлины обитают в городе давно — их завез в регион один из богатых предпринимателей в XIX веке. Но в последнее время количество этих птиц возросло, а застройка города уплотнилась. К тому же, местные жители подкармливают павлинов вопреки запрету, и те охотно слетаются к домам.
Павлины обитают в городе давно — их завез в регион один из богатых предпринимателей в XIX веке. Но в последнее время количество этих птиц возросло, а застройка города уплотнилась. К тому же, местные жители подкармливают павлинов вопреки запрету, и те охотно слетаются к домам.
В последний месяц ситуация усугубилась из-за брачного периода павлинов. Ранним утром и после заката самцы издают клич, который звучит так, будто «младенцев пытают в микрофон», рассказала местная жительница Кэтлин Таттл изданию Washington Post.
В штате птиц пытаются переселять из городов, но этот процесс замедлился из-за пандемии.
В штате птиц пытаются переселять из городов, но этот процесс замедлился из-за пандемии.
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Метки: животные калифорния павлин птицы сша
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