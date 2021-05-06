FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4858 постов • 663 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
5 гениев, которые жить не могли без кофе

5 гениев, которые жить не могли без кофе (6 фото)

Автор:
06 мая 2021 09:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: гении   звезды   знаменитости   интересно   кофе   люди   познавательно   пристрастия   
356
6
Кофе не только будит нас по утрам - он пробуждает фантазию и помогает увидеть мир новым взглядом. По крайней мере, так утверждает легенда, которую рассказывают о бодрящем напитке в Эфиопии, на родне кофе. Возможно, она правдива: по крайней мере, эти гении были настоящими кофейными маньяками и не садились за работу без чашечки ароматного черного кофе.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: гении   звезды   знаменитости   интересно   кофе   люди   познавательно   пристрастия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
sivanov1079 23 минуты назад
Чашка, максимум 2 в сутки. Но хорошего зернового. И легко обхожусь без него
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
652
Homem 4 минуты назад
Тогда не было тех научных выводов как сегодня.Кофе люблю и употребляю уже 30 лет и не мучаюсь.Зачем себе при возможности отказывать в удовольствии.Жизнь одна.Каждый сам решает как лучше,главное без фанатизма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 22 минуты назад
Оноре Дэ Бальзак - вот настоящий кофеман. До 40 чашек эспрессо в день. От него и помер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото) "Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото) Сексуальные российские актрисы, которые балуют своих поклонников горячими снимками Сексуальные российские актрисы, которые балуют своих поклонников горячими снимками Бурная жизнь дочери Элвиса Пресли Бурная жизнь дочери Элвиса Пресли 12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться 12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться Вот так выглядят звезды без грима! Вот так выглядят звезды без грима! Чем занимались предшественники пионеров согласно указу последнего русского императора Чем занимались предшественники пионеров согласно указу последнего русского императора
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

305109



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 необычных штук, которые вам просто необходимы
5
98
30 необычных штук, которые вам просто необходимы
Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей
3
154
Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обувь, похожая на автомобили, и автомобили, похожие на обувь
0
8
Обувь, похожая на автомобили, и автомобили, похожие на обувь
Как солнечная энергия сделала учителей богаче
0
2
Как солнечная энергия сделала учителей богаче
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото)
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#животные#природа#красота#подборка#новости#кино#путешествия#знаменитости
#Юмор#интересное#прикол#дтп#СССР#аварии#комментарии#позитив#автомир#отдых
#интересно#факты#история#картинки#авто аварии#люди#прикольные#приколы#девушки#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться