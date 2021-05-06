5 гениев, которые жить не могли без кофе

Датский философ-экзистенциалист XIX века говорил: "Я ценю кофе в любых обстоятельствах". Действительно, Кьеркегор пил много кофе, причем всегда соблюдал странный ритуал. У гнего было около 50 кофейных чашек, и всякий раз, когда философ просил секретаря приготовить ему чашечку кофе, он оставлял выбор чашки на его усмотрение. Но потом, принеся кофе, секретарь должен был рассказать, почему выбрал именно эту чашку, и чем был обусловлен его выбор с философской точки зрения. После этого Кьеркегор собственноручно насыпал в кофе сахар. Философ пил кофе с невероятным количеством сахара - сыпал его в чашку до сих пор, пока сахарная горка не показывалась над поверхностью напитка, и только потом тщательно размешивал ее.