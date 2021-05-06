5 гениев, которые жить не могли без кофе

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Кофе не только будит нас по утрам - он пробуждает фантазию и помогает увидеть мир новым взглядом. По крайней мере, так утверждает легенда, которую рассказывают о бодрящем напитке в Эфиопии, на родне кофе. Возможно, она правдива: по крайней мере, эти гении были настоящими кофейными маньяками и не садились за работу без чашечки ароматного черного кофе.
Людвиг ван Бетховен
Бетховен, живший в XVIII веке, не мог начать день без чашки утреннего кофе. При этом он любил, чтобы напиток был очень крепким, и, кроме того, сваренным по установленным Бетховеном правилам. Биограф композитора Антон Феликс Шиндлер утверждал, что Бетховен собственноручно варил свой кофе, отсчитывая для каждой чашки 60 зерен. Исследователи подсчитали, что в чашке современного кофе содержится около 50 зерен, причем прошедших предварительную обработку. Получается, что кофе Бетховена был таким крепким, что у современного любителя кофе от него непременно началось бы усиленное сердцебиение.
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Иоганн Себастьян Бах
Иоганн Себастьян Бах, живший в XVII веке, пил кофе ежедневно и считал его полезнейшим напитком. Об этом он даже написал целое произведение, которое так и называется - "Кофейная кантата". В нем строгий отец пытается отучить дочь от употребления кофе, но она остается верна своей страсти и, в конце концов, переубеждает папеньку-традиционалиста.
Серен Кьеркегор
Датский философ-экзистенциалист XIX века говорил: "Я ценю кофе в любых обстоятельствах". Действительно, Кьеркегор пил много кофе, причем всегда соблюдал странный ритуал. У гнего было около 50 кофейных чашек, и всякий раз, когда философ просил секретаря приготовить ему чашечку кофе, он оставлял выбор чашки на его усмотрение. Но потом, принеся кофе, секретарь должен был рассказать, почему выбрал именно эту чашку, и чем был обусловлен его выбор с философской точки зрения. После этого Кьеркегор собственноручно насыпал в кофе сахар. Философ пил кофе с невероятным количеством сахара - сыпал его в чашку до сих пор, пока сахарная горка не показывалась над поверхностью напитка, и только потом тщательно размешивал ее.
Вольтер
Любимый собеседник Екатерины Великой был настоящим фанатом кофе! Он выпивал до 40 до 50 чашек кофе в день, сопровождая его большим количеством шоколада. Однажды врач предупредил Вольтера, что, если он будет пить так много кофе, он долго не проживет. После долгих и серьезных раздумий философ сделал выбор в пользу кофе, потому что жизнь без этого напитка казалась ему слишком пресной, чтобы о ней заботиться. Он продолжил пить кофе в огромных количествах - и не прогадал: несмотря на устрашающие прогнозы врачей, философ дожил до вполне солидных 83 лет.
Бенджамин Франклин
В молодости Бенджамин Франклин предпочитал работать не в кабинете, а в кофейне, поглощая кофе в больших количествах. Он даже приучил свою сестру при поступлении корреспонденции на егоимя перпесылать ее в его любимую кофейню. По крайней мере, так почте былопроще найти адресата. Позднее, занявшись бизнесом, Франклин стал торговать собственным сортом кофе. Он не отправлялся в плавание, если на борту не было достаточного количества кофе, и тщательно выспрашивал капитана, не забыл ли тот важнейший для него напиток.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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