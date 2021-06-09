Многим людям знаменитости кажутся чуть ли не идеалами красоты и настоящими небожителями, на них равняются, и кто-то даже стремится быть на них похожим. Однако даже несмотря на такую любовь фанатов, всегда найдутся такие люди, которые посчитают, что даже признанным симпатяжкам далеко до идеальности. В сети можно найти аккаунты, которые с помощью фоторедакторов показывают, какими были бы известные актрисы, модели и певицы, если бы полностью соответствовали сегодняшним трендам красоты.

2. Эмма Уотсон