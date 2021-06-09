Пользователь сети под ником goddess.women любит побаловаться с фоторедакторами и снимками известных актрис, моделей и певиц. Он фотошопит лица знаменитых женщин, чтобы показать, как те выглядели бы, будь они ближе к современному идеалу красоты.
Многим людям знаменитости кажутся чуть ли не идеалами красоты и настоящими небожителями, на них равняются, и кто-то даже стремится быть на них похожим. Однако даже несмотря на такую любовь фанатов, всегда найдутся такие люди, которые посчитают, что даже признанным симпатяжкам далеко до идеальности. В сети можно найти аккаунты, которые с помощью фоторедакторов показывают, какими были бы известные актрисы, модели и певицы, если бы полностью соответствовали сегодняшним трендам красоты.
2. Эмма Уотсон
3. Дакота Джонсон
4. Айшвария Рай
5. Энн Хэтэуэй
Образ актрисы в одном из последних её фильмов очень отличается от того, что можно увидеть в жизни. В «Ведьмах» Энн сыграла роль злодейки, и первый же трейлер с её участием разошёлся на шутки.
6. Анджелина Джоли
7. Зендая
8. Миранда Керр
9. Дженнифер Энистон
Пока кто-то считает, что Дженнифер не дотягивает до идеала красоты, другие называют её одной из самых красивых женщин-знаменитостей. Да ещё и в категории от 40 лет!
10. Скарлетт Йоханссон
11. Селена Гомез
12. Ирина Шейк
13. Ариана Гранде
14. Кэмерон Диас
15. Джессика Альба
16. Сандра Буллок
17. Эмили Ратаковски
18. Белла Хадид
Источник:
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