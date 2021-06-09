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Знаменитых женщин с помощью фотошопа попытались превратить в идеальных красавиц

Знаменитых женщин с помощью фотошопа попытались превратить в идеальных красавиц (18 фото)

Автор:
09 июня 2021 08:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   идеал   люди   фильтр   фотошоп   
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Пользователь сети под ником goddess.women любит побаловаться с фоторедакторами и снимками известных актрис, моделей и певиц. Он фотошопит лица знаменитых женщин, чтобы показать, как те выглядели бы, будь они ближе к современному идеалу красоты.

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Метки: звезды   знаменитости   идеал   люди   фильтр   фотошоп   
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