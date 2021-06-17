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Полицейские задержали мужчину, избившего охранника магазина за переставленный велосипед

Полицейские задержали мужчину, избившего охранника магазина за переставленный велосипед (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 июня 2021 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Велосипедист   видео   калининград   магазин   нападение   охранник   
872
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В Калининграде покупатель избил охранника магазина из-за велосипеда. Нападавший оставил своё двухколесное транспортное средство возле камер хранения в торговом зале и отказался убрать его на улицу. Тогда охранник решил самостоятельно переставить велосипед и был атакован.

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Метки: Велосипедист   видео   калининград   магазин   нападение   охранник   
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18  комментариев
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Андрей 2 часа назад
Прекрасно! А не надо трогать чужие вещи!
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23k
Vazari 23 минуты назад
Хороший юрист, по идее пристегнет этого ублюдка по 112 статье-умышленное нанесение вреда здоровью средней тяжести,да еще и часть вторую, т.к. охранник при исполнении. И поедет эта козлина лет на 5 на перековку.
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7k
Maddy8 56 минут назад
Он подумал, что охранник крадёт его велосипед?
Почему вы избили жену после секса? я подумал, она крадёт мою честь.
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470
Александр Час назад
животное, блин. пусть еще посидит, раз уже ранее был судим
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15k
KOSTELLO Час назад
Чета он не такой дерзкий и смелый на камеру....
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2k
Максим Час назад
Молодец! Теперь это чучело заработало уголовку. Правда сомневаюсь, что для него это будет уроком. Для быдла это скорее повод для гордости.
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124k
InfoVoin 2 часа назад
уё...к
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5k
schmubu 2 часа назад
ТС, а на хрена ты чужой, старый, недельной давности, пост перепостил?
т.е. молодец, что ссылку на первопост дал, но на хрена ты баянишь-то?
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