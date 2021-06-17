Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год

Львица напала на дрессировщика в новосибирском цирке

Омич облил зеленкой управляющую кафе из-за невыплаченной зарплаты

В Калининграде велосипедист избил охранника

Американец сядет в тюрьму на 7 лет за нападение на подростка

Иркутские полицейские применили оружие, чтобы обезвредить напавшего на них дебошира с ножами