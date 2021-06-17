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В Калининграде покупатель избил охранника магазина из-за велосипеда. Нападавший оставил своё двухколесное транспортное средство возле камер хранения в торговом зале и отказался убрать его на улицу. Тогда охранник решил самостоятельно переставить велосипед и был атакован.
Инцидент, произошедший 10 июня, попал на камеру видеонаблюдения. Охранник был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него перелом челюсти.
В результате проведения проверки полицейские задержанил нападавшего. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, имеющий регистрацию в Рязани. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Вот что он сказал в свое оправдание:
Вот что он сказал в свое оправдание:
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Почему вы избили жену после секса? я подумал, она крадёт мою честь.
т.е. молодец, что ссылку на первопост дал, но на хрена ты баянишь-то?
это да, и чего? а если все с крыши будут прыгать?...
это, в общем-то, и не претензия была, а вопрос. мне интересно просто, чем руководствуются баянисты. другими словами - а нахуа это?
Посмотрел историю Ваших публикаций. Только тащите чужие статьи и чужое же мнение? Именно поэтому отстаиваете право первой публикации?
Значит прыгнули?)
\ Только тащите чужие статьи...
это ложь.
из 11-ти постов только 7 новостных перепечаток.
\ ...и чужое же мнение.
это ложь.
в каждом своём посте я высказывал своё личное мнение к происшедшему.
\ отстаиваете право первой публикации
и это ложь.
я такого нигде не говорил и не "отстаивал". это Вы выдумали ради крсаного словца. я думаю, Вы из категории людей "3,14здобол обыкновенный". хобби такое? да ради бога, мне ж не жалко...
кроме того, я публиковал только свежие новости,- сегодняшнего дня, а не недельной свежести.
а ещё, большинство новостей - это ссылки и/или переводы на новости из зарубежных источников. которых тут не очень много, кстати.
ну и под конец - "прыгать с крыши" относилось к Вашему "тут подавляющее большинство". если Вы не в состоянии понимать простые тексты - зачем Вы вмешиваетесь во взрослые разговоры? начните с мурзилки...
Своё мнение? Опять смешно. Вытащить кучку картинок с комментариями и написать "дави, их, дави!" Это личное мнение?
Знаете, конечно можно серьезно спорить с Вами. Но ведь это глупо, не находите?) Вы уже впали в истерику и огульно обвиняете меня, пытаясь ещё и оскорбить. Напрасно. Держите себя в руках и попытайтесь изобразить, что есть чувство собственного достоинства.
И так, по поводу взрослых разговоров. Научитесь читать и без истерик отвечать. Истерики удел женщин и детей. Так что не Вам замечания делать.
Я показал "ценность" Ваших постов и необоснованность претензий, сможете опровергнуть? Флаг в руки.
Вы, наверное, не очень хорошо владеете русским языком? во всяком случае, смысл слова "только" Вам не совсем ясен.
"дави их, Ълядь" - это тоже мнение и точка зрения, если хотите - позиция. в какой форме человек свою позицию обозначает - не играет большой роли. я ясно обозначил, что позиция капитана "дави их, Ълядь", является и моей позицией, и поддерживая эту позицию я высказываю моё мнение на происшедшее.
не очень сложно было? а то я могу ещё раз, попроще, мне не трудно.
а в каком, простите, месте Вы истерику обнаружили, и что Вы называете "огульными обвинениями".
очевидно, это - те же самые проблемы с русским языком? потому-что в русском языке-то "огульным" называют "всех сразу, без разбора, всех подряд, без оснований". я же высказал Вам, и только Вам, вполне конкретные, обоснованные претензии.
и в последнем абзаце Вы опять обкакались.
\ Я показал "ценность" Ваших постов
это опять лож.
Вы ничего не показали и никакого конкретного мнения не высказали. Вы задали два вопроса, на которые я вежливо и по делу ответил.
\ необоснованность претензий Ъ
и опять Вы соврали.
никаких претензий я не высказывал, и адже наоборот - писал, что "это, в общем-то, и не претензия была, а вопрос. мне интересно просто"...
так что, мне и опровергать-то нечего, даже если бы я хотел...
ну и как Вас ещё можно назвать, если Вы в каждом предложении передёргиваете? "3,14здобол" и есть, ничего другого, уж простите, мне голову не приходит.