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Сообщество Жизнь в США 696 постов • 225 подписчиков подписаться
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Американка, снявшая смертельное задержание Флойда, получила Пулитцеровскую премию

Американка, снявшая смертельное задержание Флойда, получила Пулитцеровскую премию (5 фото)

Автор:
16 июня 2021 14:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Black Lives Matter   blm   Награда   Пулитцеровская премия   Флойд   журналистика   смертельное задержание   сша   
788
5
Дарнеллу Фрейзер удостоили специальной награды "за мужество".
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Метки: Black Lives Matter   blm   Награда   Пулитцеровская премия   Флойд   журналистика   смертельное задержание   сша   
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28  комментариев
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69
TORNADO Час назад
Ну, п.и.з.дец. А мне можно премию? Я тут алконавта заснял во дворе, как он заборчик ломал вокруг клумбы, а ему потом за это дают п.и.зды две женщины, которые садили эту клумбу. Или если не чернопопый алконавт, то не считается?
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1k
Hallo FreeSpace 2 минуты назад
непонятно только за что ...
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6k
workmen77 10 минут назад
Что-то не густо, ей бы Нобелевскую премию дали, как борцу за права ч е л о в е к а черных
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143
MC 17 минут назад
А Флойду посмертно присвоят Оскара.
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2k
VPJ 21 минуту назад
А, что..это план. Негр снимает, как, мочат негра, и получают бабло. Один гроб золотой, другой какую-то, уже обесцененную (этически) премию... А, если негр, как это исторически и было, будет мочить негра на черно-белом фото, которое снимал негр, то. уменьшиться поголовье негров; повысится пулитцеровских лауреатов негров (кстати, а как негры, относятся к тому, что у них белые зубы, и белки глаз,)Другие бедные негры, будут мочить этих лауреатов, на время богатеть, потом их будут мочить...наверняка сработает для большинства ниггеров.
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11k
Bill Полчаса назад
Щас начнут убивать друг друга под видеокамеру.
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14k
vikklu Полчаса назад
Эти дерьмократы в США до чего не прикоснутся, всё в дерьме оказывается. Ну как Мидас, только наоборот.
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1k
Ясный Пень Полчаса назад
Я не рассист и не нацист , я просто хочу их выгнать обратно в Африку , в кишлаки , в исламистаны и там пускай себе живут , а вокруг - заборчик с орнаментом из колючей проволочки , чтобы белые им не мешали
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538
Алексей Попов 38 минут назад
Тупая курица даже не пыталась чем-то помочь "удушаемому"... Соединенные Жопы Америки... Уже надоели... Хай сами себя там перетрахают, может индейцы возродятся. :-)
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135
PAVOR_zp 39 минут назад
Угашеный рецидивист - "херой", прохожий с телефоном - журналист...
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6k
Летучий Мыш 39 минут назад
А в чем мужество то?
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22k
Батончик с маком 41 минуту назад
На фотке рядом с обезьяной стоит бледнолицая и тоже снимает на телефон. Почему ей не дали премию?
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6k
ваня панкин 41 минуту назад
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28k
turyst 43 минуты назад
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1k
Incognito 45 минут назад
Очередной препротивгейший подлиз "угнетенным" . Противно до ужаса. Когда снимают как убивают белых - никакой престижной премии эти не получают. Ибо "не модно". Тьфу. Говно вонючее
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141
Dima 48 минут назад
негр снимает как убивают негра))))
расскажите об этом лет через 15 ))))
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156k
☭Cheкаво☭ 59 минут назад
Оскара ей-Оскара.
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40k
Александр Час назад
Тут плохо вообще все, но одно меня больше всего добивает, почему эта 18тилетняя девочка выглядит старше меня в мой 40ковник?
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33k
Alex Час назад
Хера се 18-ти летняя. На вид лет 30 можно дать.
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1k
Денис Час назад
Вот "ЭТО" восемнадцатилетнее?
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