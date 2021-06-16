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Дарнеллу Фрейзер удостоили специальной награды "за мужество".
25 мая прошлого года 18-летняя девушка, прогуливаясь со своим братом в Миннеаполисе, стала свидетельницей задержания полицейскими чернокожего мужчины.
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Фрейзер в компании зевак снимает видео, которое после принесет ей престижную журналистскую награду
Оказалось, именно это видео позже использовали в качестве доказательства виновности Дерека Шовина в смерти наркомана Флойда. Ролик быстро распространился по соцсетям и вызвал волну массовых протестов за расовую справедливость по всему миру и ставший повсеместным ритуал преклонения колена в знак извинения перед чернокожими.
Дарнелла Фрейзер
Спустя год после случившегося американка была удостоена престижной награды в журналистике - Пулитцеровской премии. Как пояснили в жюри - "за мужество", т.к. поступок девушки подчеркнул «роль простых граждан в поисках правды». Между тем, получить эту премию в США считается редкой удачей, и далеко не каждый журналист, даже побывавший в "горячих" точках планеты, имеет в своем послужном списке эту награду. Попечители Колумбийского университета в Нью-Йорке выплачивает лауреатам премии по 15 тыс. долларов из средств фонда газетного магната Джозефа Пулитцера.
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Метки: Black Lives Matter blm Награда Пулитцеровская премия Флойд журналистика смертельное задержание сша
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расскажите об этом лет через 15 ))))
- Да ты что?! Таких сроков не бывает!" (С) Из старого анекдота о пионере и зеке, едущих в автобусе, каждый к своей бабе.