В США прошла акция в защиту белых людей под названием "White Lives Matter". Это движение стало противовесом движению Black Lives Matter, которое образовалось после смерти Джорджа Флойда. Во время протеста чернокожих в США возникали беспорядки. Митинг в поддержку белых людей был скоромнее - в нескольких штатах США на улицы вышло несколько белых людей, которых обвинили в фашизме.
В Нью-Йорке к месту сбора у небоскрёба "Башня Трампа" вышел всего один человек в маске. Ему противостояло два десятка активистов Black Lives Matter и антифашистких организаций. Мужчина завил, что у него есть много сторонников. Демонстрант утверждал, что хочет привлечь внимание к статистике, которая гласит, что белые куда больше страдают от преступлений темнокожих, чем наоборот. Многих смутил тот факт, что протестующий поднял левую руку в верх.
Однако, сторонники Black Lives Matter уверены, что движение White Lives Matter говорит о фашизме.
"Эти защитники белых на самом деле защищают идею превосходства белой расы и являются настоящими фашистами. Мы хотим, чтобы они убрались прочь с наших улиц и из Нью-Йорка", — заявил один из представителей Black Lives Matter, сообщает телеканал NBC.
Only a small counter protest is present at NYC White Lives Matter rally that was ment to be held outside Trump Tower at 1pm today pic.twitter.com/AiA4TchsXY— @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) April 11, 2021
Ещё в нескольких штатах произошли митинги в поддержку белых людей. В Северной Каролине небольшая группа людей прошла по центру города с табличкой. В центре города Альбукерке, штат Нью-Мексико, одинокий протестующий прошёлся по городу в окружении полицейских, которые ограняли его от активистов Black Lives Matter.
Трое людей с плакатом White Lives Matter у здания мэрии в Форт-Уэрте, штат Техас, собрались вокруг плаката. Полицейские отделили их от двадцати агрессивно настроенных сторонников BLM.
White Lives Matter rally in Huntington Beach ended with multiple arrests, scuffles and police declaring unlawful assembly.— Freedomnews.tv FNTV (@FreedomNTV) April 12, 2021
Video by Rafael Luna (FNTV https://t.co/rhaCXIA0Nv) desk@scootercaster.com for licensing pic.twitter.com/CHB3606YFa
Беспорядки были замечены лишь в Хантингтон-Бич в Южной Калифорнии. Там сотни сторонников BLM вступили в словесную перепалку с белыми, а после и вовсе пошли в рукопашную. Полицейские смогли разнять дерущихся, были задержаны три человека.
В США собираются провести марш в поддержку белых американцев, пострадавших от рук чернокожих
В соцсетях набирают обороты призывы выйти на улицы 11 апреля на "Марш в защиту белых жизней" (White Lives Matter March).
Источник:
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Ну это ж полный звиздец.
Одного белого пришлось защищать от агрессивно настроенной толпы чёрных... Да уж...
Проспонсируйте это движение также, как демократы залили бабла в БЭЛЭМЕ, и вы увидите, какой будет ажиотаж.
Или есть еще придурки верящие, что ниггеры сами вышли на данные акции?