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Всего один участник движения White Lives Matter вышел на митинг в Нью-Йорке

Всего один участник движения White Lives Matter вышел на митинг в Нью-Йорке (5 фото)

Автор:
12 апреля 2021 11:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Black Lives Matter   White Lives Matter   интересное   митинг   нью-йорк   сша   фото   
1129
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В США прошла акция в защиту белых людей под названием "White Lives Matter". Это движение стало противовесом движению Black Lives Matter, которое образовалось после смерти Джорджа Флойда. Во время протеста чернокожих в США возникали беспорядки. Митинг в поддержку белых людей был скоромнее - в нескольких штатах США на улицы вышло несколько белых людей, которых обвинили в фашизме.

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Метки: Black Lives Matter   White Lives Matter   интересное   митинг   нью-йорк   сша   фото   
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8  комментариев
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1k
GUSAR Час назад
Там ещё два нигера было, один из них ВДВшник. :))))

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1k
Nico 8 минут назад
все это чепуха, актуальный лозунг- жизни бедных важны!
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7k
Дмитрий Данилов 14 минут назад
Если грубо провести параллели с Россией, это тоже самое, что узбеки и таджики бы сказали, что русские фашисты, и они хотят, чтоб они убрались с улиц Москвы, например.
Ну это ж полный звиздец.
Одного белого пришлось защищать от агрессивно настроенной толпы чёрных... Да уж...
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2k
Brataxe Полчаса назад
Вышел один белый, потому что другие белые, в отличии от ниггеров, работали.
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13k
KOSTELLO 50 минут назад
Ну так все просто.
Проспонсируйте это движение также, как демократы залили бабла в БЭЛЭМЕ, и вы увидите, какой будет ажиотаж.
Или есть еще придурки верящие, что ниггеры сами вышли на данные акции?
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984
DanzelBanzel 57 минут назад
Последняя фотка огонь,на что эти белые дуры и дэбилы надеются,cocaть в первых рядах?
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