В Нью-Йорке к месту сбора у небоскрёба "Башня Трампа" вышел всего один человек в маске. Ему противостояло два десятка активистов Black Lives Matter и антифашистких организаций. Мужчина завил, что у него есть много сторонников. Демонстрант утверждал, что хочет привлечь внимание к статистике, которая гласит, что белые куда больше страдают от преступлений темнокожих, чем наоборот. Многих смутил тот факт, что протестующий поднял левую руку в верх.