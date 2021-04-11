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Активистка и художница Патрисса Каллорс в 2013 году была одной из основательниц BLM. Эти годы она с таким упоением боролась с несправедливостью и расизмом, что не так давно смогла себе позволить дом в престижном пригороде Лос-Анджелеса.
37-летняя Патрисса с подросткового возраста являлась активисткой различных движений. А вот в 2013 году она и ещё 2 негритянки организовали своё движение – Black Lives Matter. Это было сделано после того, как американского белого полицейского не стали наказывать за убийство чёрного подростка.
Патрисса рассказывала, что одним из толчков бороться за права афроамериканцев для девушки стало жестокое обращение с её братом в тюрьме.
Патрисса рассказывала, что одним из толчков бороться за права афроамериканцев для девушки стало жестокое обращение с её братом в тюрьме.
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Но вернёмся к покупке дома. На недвижимость женщина потратила 1, 4 млн долларов (108 млн рублей). Считается, что Патрисса это сделала за счёт гонорара, полученного за мемуары. Однако уже некоторое время BLM обвиняют в непрозрачности сбора и расходования пожертвований, которые только в 2020 году перевалили за 90 млн долларов.
Но больше всего активистов и простых американцев разозлило то, что женщина, выступающая за социальную справедливость и права чёрных, купила дом в живописном районе, который на 88 % состоит из белых и менее 2% – из афроамериканцев.
Каллорс неоднократно рассказывала, что родилась в бедном районе Ван-Найс с большой преступностью. А она и её трое братьев и сестёр жили в доме "с облупленной краской и незакрывающимися воротами".
Ван-Найс находится не так далеко от нынешнего места жительства активистки района Топанга – всего в 35 км. Однако по сообщениям американцев – это "совершенно другой мир".
В основном доме находится 3 спальни с ванными, но на большой территории есть ещё и гостевой домик.
Ван-Найс находится не так далеко от нынешнего места жительства активистки района Топанга – всего в 35 км. Однако по сообщениям американцев – это "совершенно другой мир".
В основном доме находится 3 спальни с ванными, но на большой территории есть ещё и гостевой домик.
Соцсети и известные медийные личности назвали женщину мошенницей, которая предала принципы своей организации.
В "Инстаграме" на негритянку так ополчились люди, что она закрыла от комментирования все новые посты, но хейтеры пишут ей под старыми:
– Каково это жить в преимущественно белом районе? Это сообщество постоянно патрулируют полицейские, от которых вы хотите избавиться!
– Нравится тебе новый дом?
– Мы хотим домашний тур!!!
– Хороший дом. Будь осторожна с белыми народами.
– Вы больше никого не обманете. Эта страна знает кто вы.
– Перестань болтать и оставайся в своём доме. В доме за миллион долларов. Почему все ваши комментарии отключены?! Печально, что вы использовали жизни стольких бедных чернокожих семей в своих интересах. Молюсь за твою душу.
– Пахнет побегом из черного квартала.
В "Инстаграме" на негритянку так ополчились люди, что она закрыла от комментирования все новые посты, но хейтеры пишут ей под старыми:
– Каково это жить в преимущественно белом районе? Это сообщество постоянно патрулируют полицейские, от которых вы хотите избавиться!
– Нравится тебе новый дом?
– Мы хотим домашний тур!!!
– Хороший дом. Будь осторожна с белыми народами.
– Вы больше никого не обманете. Эта страна знает кто вы.
– Перестань болтать и оставайся в своём доме. В доме за миллион долларов. Почему все ваши комментарии отключены?! Печально, что вы использовали жизни стольких бедных чернокожих семей в своих интересах. Молюсь за твою душу.
– Пахнет побегом из черного квартала.
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Метки: Black Lives Matter blm Престиж активистка гнев деньги дом сша
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Как чиновники от образования, у которых дети учатся за границей, как матерящиеся деятели культуры, как руководители социальных служб с гардеробом стоимостью больше бюджеты этих самых служб.
Да и участники всяких зеленых, антирасистских и т.п. движений просто шоумены, легко меняющие деньги на свои якобы убеждения.
Смотри, Мама, я белый мальчик!
Его мать, тут же бьет его по затылку и говорит:
Иди скажи бабушке, что ты только что сказал!
Мальчик подходит к своей бабушке и говорит:
Смотри бабушка, я белый мальчик!
Бабушка наклоняет его и начинает шлёпать, после чего ставит на ноги и говорит:
Ну, что ты можешь сказать мне в своё оправдание?
Мальчик отвечает:
Я был белым мальчиком всего пять минут, а уже терпеть вас всех не могу, черномачерноернокожий мальчик заходит на кухню, где его мать печёт хлеб и случайно роняет муку себе на голову. Он поворачивается к матери и говорит:
Смотри, Мама, я белый мальчик!
Его мать, тут же бьет его по затылку и говорит:
Иди скажи бабушке, что ты только что сказал!
Мальчик подходит к своей бабушке и говорит:
Смотри бабушка, я белый мальчик!
Бабушка наклоняет его и начинает шлёпать, после чего ставит на ноги и говорит:
Ну, что ты можешь сказать мне в своё оправдание?
Мальчик отвечает:
Я был белым мальчиком всего пять минут, а уже терпеть вас всех не могу, черномазых!
А полицейские патрули не допустят возмущёную толпу черножопых голодранцев к дому обеспеченной, а значит уважаемой госпожи))
и ещё это: "с подросткового возраста являлась активисткой различных движений" - Дальше можно не читать.
в Америке, если негр выбивается в люди - он становится негроненавистником, похлеще членов куклукс-клана. это факт - об этом все знают.
и дело тут не в неграх - китайцы,ирландцы,итальянцы и русские - тоже прижимаются. там система такая - чтобы хорошо жить и пользоваться всеми ништяками "демократии" надо родиться в престижном районе. или переехать туда. ни мигранты ни негры изначально этого сделать не могут.
Но это не сравнить с фазендами Непогрешимого и его подельников. Даже с домиками заурядной едрисни в регионах. Там как минимум два этажа и обязательная баня с большим бассейном... В сравнении, это просто сарай...
И что поделать, нищеброды, получив доступ к кормушки меры не знают в потреблении. Чем они ущербнее, тем шикарнее их дворцы.
Последним, кто реально боролся за это был Мартин Лютер Кинг, за, что и был убит.
А эта курва черномазая, просто проплаченная демократическая падаль.
Очень надеюсь, что негры сделают правильные выводы, ну, если смогут, конечно
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
На мой взгляд, дама из поста сделала то же самое.
Так что товарищи негры, нечего на белых колонизаторов пенять, коли у самих рыльце в пушку!