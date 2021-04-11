Соцсети и известные медийные личности назвали женщину мошенницей, которая предала принципы своей организации.



В "Инстаграме" на негритянку так ополчились люди, что она закрыла от комментирования все новые посты, но хейтеры пишут ей под старыми:



– Каково это жить в преимущественно белом районе? Это сообщество постоянно патрулируют полицейские, от которых вы хотите избавиться!

– Нравится тебе новый дом?

– Мы хотим домашний тур!!!

– Хороший дом. Будь осторожна с белыми народами.

– Вы больше никого не обманете. Эта страна знает кто вы.

– Перестань болтать и оставайся в своём доме. В доме за миллион долларов. Почему все ваши комментарии отключены?! Печально, что вы использовали жизни стольких бедных чернокожих семей в своих интересах. Молюсь за твою душу.

– Пахнет побегом из черного квартала.