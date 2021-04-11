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Основательница движения Black Lives Matter прикупила дом в "белом" районе

Основательница движения Black Lives Matter прикупила дом в "белом" районе (6 фото)

Автор:
11 апреля 2021 10:29
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Black Lives Matter   blm   Престиж   активистка   гнев   деньги   дом   сша   
2515
6
Активистка и художница Патрисса Каллорс в 2013 году была одной из основательниц BLM. Эти годы она с таким упоением боролась с несправедливостью и расизмом, что не так давно смогла себе позволить дом в престижном пригороде Лос-Анджелеса.
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Метки: Black Lives Matter   blm   Престиж   активистка   гнев   деньги   дом   сша   
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8k
Кыся 2 часа назад
Негр на*бал негров, чтоб сбежать от негров.
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265k
Booharik 4 минуты назад
После появления BLM чуть переделал шутку: - Вам не нравятся люди с белым цветом кожи? Просто Вы их готовить не умеете! По другому взглянул на всё это движение BLM. и вспомнил слова одного из персонажей фильма "Жмурки": "Нам то не гони! За километр видно, что ты людоедом был!".
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1k
Пачо Эррера 16 минут назад
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13k
Роман 18 минут назад
Все эти активисты и политики в основной своей массе просто пи...даболы.
Как чиновники от образования, у которых дети учатся за границей, как матерящиеся деятели культуры, как руководители социальных служб с гардеробом стоимостью больше бюджеты этих самых служб.
Да и участники всяких зеленых, антирасистских и т.п. движений просто шоумены, легко меняющие деньги на свои якобы убеждения.
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6k
Dima 21 минуту назад
Чернокожий мальчик заходит на кухню, где его мать печёт хлеб и случайно роняет муку себе на голову. Он поворачивается к матери и говорит:
Смотри, Мама, я белый мальчик!
Его мать, тут же бьет его по затылку и говорит:
Иди скажи бабушке, что ты только что сказал!
Мальчик подходит к своей бабушке и говорит:
Смотри бабушка, я белый мальчик!
Бабушка наклоняет его и начинает шлёпать, после чего ставит на ноги и говорит:
Ну, что ты можешь сказать мне в своё оправдание?
Мальчик отвечает:
Я был белым мальчиком всего пять минут, а уже терпеть вас всех не могу, черномачерноернокожий мальчик заходит на кухню, где его мать печёт хлеб и случайно роняет муку себе на голову. Он поворачивается к матери и говорит:
Смотри, Мама, я белый мальчик!
Его мать, тут же бьет его по затылку и говорит:
Иди скажи бабушке, что ты только что сказал!
Мальчик подходит к своей бабушке и говорит:
Смотри бабушка, я белый мальчик!
Бабушка наклоняет его и начинает шлёпать, после чего ставит на ноги и говорит:
Ну, что ты можешь сказать мне в своё оправдание?
Мальчик отвечает:
Я был белым мальчиком всего пять минут, а уже терпеть вас всех не могу, черномазых!
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8k
Клёст Полчаса назад
Её борьба увенчалась успехом)
А полицейские патрули не допустят возмущёную толпу черножопых голодранцев к дому обеспеченной, а значит уважаемой госпожи))
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1k
NickLon 37 минут назад
Не верю! У обезьян вожак - самец!
и ещё это: "с подросткового возраста являлась активисткой различных движений" -
Дальше можно не читать.
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733
idhr 40 минут назад
хочется ответить цитатой из "берегись автомобиля" - ну почему сразу жулик?, человек умеет жить ...
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62
Liberman 41 минуту назад
ха! а что,кто-то ожидал другого расклада?
в Америке, если негр выбивается в люди - он становится негроненавистником, похлеще членов куклукс-клана. это факт - об этом все знают.
и дело тут не в неграх - китайцы,ирландцы,итальянцы и русские - тоже прижимаются. там система такая - чтобы хорошо жить и пользоваться всеми ништяками "демократии" надо родиться в престижном районе. или переехать туда. ни мигранты ни негры изначально этого сделать не могут.
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1k
Гур 44 минуты назад
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8k
Михаил 45 минут назад
«Все животные равны, но некоторые животные равнее других»
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438
Юрий 47 минут назад
Район видимо действительно престижный. Домик довольно скромный для США. Всего три спальни. Один этаж. Правда есть второй свет и гостевой домик.
Но это не сравнить с фазендами Непогрешимого и его подельников. Даже с домиками заурядной едрисни в регионах. Там как минимум два этажа и обязательная баня с большим бассейном... В сравнении, это просто сарай...
И что поделать, нищеброды, получив доступ к кормушки меры не знают в потреблении. Чем они ущербнее, тем шикарнее их дворцы.
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13k
Toxictofa Юрий 4 минуты назад
Рабы не хотят свободы, они хотят своих рабов.
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584
saturn 53 минуты назад
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45
StaroduB62 58 минут назад
За что боролась, на то и напоролась.
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1k
NickLon StaroduB62 22 минуты назад
первый раз читаю фразу "получила от этого удовольствие", одним словом - напоролась.
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104k
Фима Петров Час назад
Главное для негрил, это - нигде не работать и сшибать при этом бабло, всё время чего-то требуя. В Африку обратно, обезьяны!!!
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12k
KOSTELLO Час назад
Кто-нибудь реально верил в то, что вся эта БЭЛЭМЭ была создана для борьбы за права чернокожих?

Последним, кто реально боролся за это был Мартин Лютер Кинг, за, что и был убит.

А эта курва черномазая, просто проплаченная демократическая падаль.

Очень надеюсь, что негры сделают правильные выводы, ну, если смогут, конечно
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151k
☭Cheкаво☭ Час назад
А что она камин книжками не протопит, наверняка они все написаны "белыми")
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12k
Вася Александрович Час назад
Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
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6k
Летучий Мыш Час назад
Главное, чтоб ее охранники не пристрелили, когда она по своему участку шастать будет.
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75
Предмет ненависти Час назад
в принципе обычный, сравнительно недорогой дом. три спальни это же не хоромы.
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10k
звинг Час назад
История повторяется - знаете, как белые работорговцы наполняли трюмы своих судов "черной костью" для продажи в Америке? Они ведь не высаживались на побережье и не гонялись за африканцами захватывая их в плен. На их кораблях зачастую даже пушек не было. Они тупо покупали рабов у вождей прибрежных племен. Вожди охотно продавали белым варварам пленных и даже собственных соплеменников в обмен на бусы и зеркальца.
На мой взгляд, дама из поста сделала то же самое.
Так что товарищи негры, нечего на белых колонизаторов пенять, коли у самих рыльце в пушку!
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Ирина Николаевна

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