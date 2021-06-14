Ахуитцотль: порождение фантазии древних или реальное чудовище?

То есть у различных племен имеются схожие легенды и предания с описанием загадочного ахуитцотля с лапой на хвосте. Описания внешнего вида и повадок не совпадают ни с одним из известных видов животных.

Некоторые исследователи настаивали на родстве авизотля с койотом, другие считали, что таинственное создание могло быть обычным дикобразом. Но дело в том, что ни те, ни другие не живут в водоемах.

Более или менее логичное объяснение выдвинули Чарльз Диббл и Артур Андерсон, посчитавшие загадку природы морской выдрой. Однако та предпочитает, как понятно из названия, морскую среду, тогда как по многочисленным описаниям чудовище обитало в пресной воде.