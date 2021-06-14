Ахуитцотль: порождение фантазии древних или реальное чудовище?

Ахуитцотль по рассказам ацтеков представлял собой кошмарное создание – истинное порождение бездны. Звук его голоса напоминал рыдание младенца. И, искусно используя голос, он заманивал свои жертвы в водную стихию, чтобы без жалости растерзать.
Монстр душил обреченных сильным хвостом, на конце которого имелся отросток, напоминавший лапу. Жертву авизотль, как еще называли чудовище, съедал не полностью, а демонстрировал пристрастия истинного гурмана: поглощал зубы, глаза и ногти. Хотя внешний вид подразумевал возможность жизни этого существа на суше, местом его обитания были затопленные пещеры и водоемы.
Описания зверств этого существа имеются не только в легендах ацтеков. Народы южных штатов США тоже рассказывали о создании, на конце хвоста которого была лапа. Они именовали это нечто паваукяива – водяная собака. Индейцы племени шаста передавали из поколения в поколение легенды о водяной собаке, покрытой пятнами, которая топила любого, кто приближался к водоему – месту ее обитания. А представители племени суму в сказаниях упоминали водяного тигра, который безжалостно пожирал неосторожных и смельчаков, посмевших нарушить границы его владений.
То есть у различных племен имеются схожие легенды и предания с описанием загадочного ахуитцотля с лапой на хвосте. Описания внешнего вида и повадок не совпадают ни с одним из известных видов животных.
Некоторые исследователи настаивали на родстве авизотля с койотом, другие считали, что таинственное создание могло быть обычным дикобразом. Но дело в том, что ни те, ни другие не живут в водоемах.
Более или менее логичное объяснение выдвинули Чарльз Диббл и Артур Андерсон, посчитавшие загадку природы морской выдрой. Однако та предпочитает, как понятно из названия, морскую среду, тогда как по многочисленным описаниям чудовище обитало в пресной воде.
В 1503 году сам Колумб направил испанским королю и королеве письмо с описанием чуда чудного. Правда, он писал о сходстве с кошкой, только очень больших размеров. Мореплаватель отметил сходство морды существа с человеческим лицом.
В настоящее время реальных доказательств существования легендарного чудовища нет. Хотя имеется немало его описаний, поймать его так никто и не смог. Возможно, ахуитцотли вымерли или очень хорошо скрываются, ведь на нашей планете все же имеются места с поразительной неизвестной фауной.
Интересно, что у существа из американских легенд имеется собрат, обитающий в джунглях Конго. Он напоминает моржа, муравьеда и мантикору, обладает угловатой рогатой головой и клыками, напоминающими острые кинжалы. Жертв он душит при помощи костного придатка на конце хвоста, похожего на дротик. Таинственное создание относится к криптидам – животным, существование которых подтверждает криптозоология, но отрицает академическая наука.
Источник:
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[мат].
Нужно запомнить...
Ах- уи- тцотль.
Так что по сути бедная фантазия.
Их больше вставляли жертвоприношения, они своих под нож пускали похлеще какого то там рукохвостого жопорыла.
Он же зубы и ногти жрёт - а каково это потом высирать без такой 5-й лапы?