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Ахуитцотль: порождение фантазии древних или реальное чудовище?

Ахуитцотль: порождение фантазии древних или реальное чудовище? (4 фото)

Автор:
14 июня 2021 19:03
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: ***   Животное   авизотль   вода   индейцы   криптиды   легенда   чудовище   
2576
4

Ахуитцотль по рассказам ацтеков представлял собой кошмарное создание – истинное порождение бездны. Звук его голоса напоминал рыдание младенца. И, искусно используя голос, он заманивал свои жертвы в водную стихию, чтобы без жалости растерзать.

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Метки: ***   Животное   авизотль   вода   индейцы   криптиды   легенда   чудовище   
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28  комментариев
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8k
costa 2 часа назад
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17k
Сталкер Полчаса назад
Самая полезная информация из всего написанного – название чудища.

[мат].

Нужно запомнить...
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5k
Дмитрий Горчилин 50 минут назад
По поводу хвоста- похоже, речь идет о крупной змее. Пальцы- раскрытая пасть.
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1k
zenon Час назад
После смены правительства в Израиле, в Интернете началось что-то страшное, ужасное и главное, что съедает всё подряд и может съесть даже свой хвост, если попадёт в поле зрения. В таком случае нужно писать, что люди без фантазии не должны это читать, иначе оно придёт ночью.
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116
Pterocactus Час назад
Глядя на такую картинку я сам-Ахуитцотль.
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454
Сергей Ковалев Час назад
Глаза,зубы и ногти... Очень питательно
Как он вообще на таких харчах мог передвигаться?
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3k
Allmaster Час назад
Много читал, в те времена ацтеки знали толк в траве и забористых грибах.
Так что по сути бедная фантазия.
Их больше вставляли жертвоприношения, они своих под нож пускали похлеще какого то там рукохвостого жопорыла.
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3k
Arvo Laar 2 часа назад
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387
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
А мне понравилось - теперь знаю как своего кота переименовать, а то "Крысёныш" для него простовато. Вот только у меня вопрос: "Ахуитцотль" - это полное имя, а короткое (ласкательное) это как - кто подскажет? Спасибо.

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454
Сергей Ковалев Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Котик очень хороший. Не выдумывайте .
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21k
Russo Turisto 2 часа назад
Ах.уиткотль знаю. Ах.уитцотль - не, не знаю...
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942
Гарик 2 часа назад
Судя по изображениям, это действительно Ахренетьтцотль. Я его узнал. Это он. Стопудоф.
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467
Areskoi 3 часа назад
Статья полная чушь. Такого мифологического существа не было у ацтеков и ни у кого другого. Его явно придумали... пару лет назад. Для....понятия не имею для чего.
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565
анатолий горленко 3 часа назад
Галочка исписАлась.
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2k
Владимир 3 часа назад
цотль с [мат] хвостом
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5k
Мистер Фикс 3 часа назад
После трубки мира приходит [мат].
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9k
Вася 3 часа назад
после первого слова можно не читать. [мат]. Этим всё сказано
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28k
Fat Lynx 3 часа назад
Рука на хвосте? Наверное удобно жопу чесать...
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150
Leon Rom Fat Lynx Час назад
эволюция, знаете ли....
Он же зубы и ногти жрёт - а каково это потом высирать без такой 5-й лапы?
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