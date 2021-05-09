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Вечно голодные японские хидаругами

Вечно голодные японские хидаругами (4 фото)

Автор:
09 мая 2021 14:54
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: голод   душа   легенда   наказание   появление   призрак   хидаругами   
1813
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С какими только призраками не сталкивалось человечество за историю своего существования – с блуждающими, отстраненными, агрессивными и даже готовыми на контакт. Но фантомы из Японии – так называемые хидаругами (hidarugami – «голодные боги») уникальны в своем роде, поскольку… вечно очень голодны.

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Метки: голод   душа   легенда   наказание   появление   призрак   хидаругами   
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1  комментарий
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Макс Дорошенко Полчаса назад
Не тягаться японской мифологии с нашими Петровыми и Бошировами.
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