Вечно голодные японские хидаругами

С какими только призраками не сталкивалось человечество за историю своего существования – с блуждающими, отстраненными, агрессивными и даже готовыми на контакт. Но фантомы из Японии – так называемые хидаругами (hidarugami – «голодные боги») уникальны в своем роде, поскольку… вечно очень голодны.
Японцы считают, что хидаругами становятся души тех, кто заблудился в горах, погиб от голода и так и остался непогребенным. И они обречены вечно скитаться в попытке отыскать того, кто разделил бы с ними чувство всепоглощающего голода. По понятным причинам чаще всего жертвами таких сущностей становятся одинокие путники.
Среди японцев ходят рассказы, что путешественников, идущих или едущих по горным тропам, неожиданно охватывает дикий доселе невиданный голод. Он доводит до сумасшествия или даже до смерти, после которой несчастный путник становится таким же обреченным призраком. Но страшной участи можно избежать, а проклятие – обойти, если иметь при себе хотя бы мизерный запас пищи. Суеверные японцы так и поступают, отправляясь даже в кратковременную поездку.
Жители острова Хонсю описывают хидаругами не как призраков, а как зомби – плотоядных, ненасытных и стремящихся утолить свой голод человеческой плотью. Люди верят, что устранить призрака можно с помощью рисовых шариков – традиционного японского блюда.
Основа суеверия – старинные истории, дошедшие до наших дней. Одну из них рассказал путешественник Мизуки Шигеру, атакованный сонмом алчущих плоти существ. Мужчине удалось сбежать только благодаря тому, что в сумке оказалось немного риса. Путешественник разбросал его по дороге и отвлек внимание потусторонних сущностей.
Есть мнение, что образ голодных призраков представляет собой олицетворение голода, от которого веками страдала провинциальная часть страны. Но при этом легенды существуют и в благополучных и богатых районах Японии. Правда, радует тот факт, что голодные души относительно слабы и беспомощны на фоне других сущностей, которыми изобилует японская мифология.
Порой к этой же группе относят и духов, именуемых прета или гаки. Их японцы позаимствовали в тибетской мифологии. Считается, что этих существ снедает чувство вечного голода и жажды в своего рода адском аналоге. Гаки приписывают вид странных существ, отдаленно напоминающих людей с непомерно раздутыми животами, деформированными головами и бесполезными крохотными ртами. Они постоянно находятся в поиске еды. А обреченными на такую незавидную участь оказываются жадные, завистливые и в общем не слишком хорошие и порядочные люди: после смерти они превращаются в гаки и вечно ищут, чем бы полакомиться, но так и не могут утолить снедающий их вечный голод.
Источник:
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