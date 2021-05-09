Вечно голодные японские хидаругами

Среди японцев ходят рассказы, что путешественников, идущих или едущих по горным тропам, неожиданно охватывает дикий доселе невиданный голод. Он доводит до сумасшествия или даже до смерти, после которой несчастный путник становится таким же обреченным призраком. Но страшной участи можно избежать, а проклятие – обойти, если иметь при себе хотя бы мизерный запас пищи. Суеверные японцы так и поступают, отправляясь даже в кратковременную поездку.

Жители острова Хонсю описывают хидаругами не как призраков, а как зомби – плотоядных, ненасытных и стремящихся утолить свой голод человеческой плотью. Люди верят, что устранить призрака можно с помощью рисовых шариков – традиционного японского блюда.