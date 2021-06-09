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Как шайенны сняли скальп с англичанина, а тот выжил и передал его в музей: история Уильяма Томпсона

Как шайенны сняли скальп с англичанина, а тот выжил и передал его в музей: история Уильяма Томпсона (6 фото)

Автор:
09 июня 2021 22:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: индейцы   интересное   история   скальп   скальпирование   сша   
652
6

Сцены со снятием скальпа часто показывают в старых вестернах, и почти всегда они сопровождаются тревожной музыкой и драматическими паузами. В жизни все не так театрально, но не менее увлекательно: рассказываем историю англичанина Уильяма Томпсона, которому удалось не только пережить скальпирование, но и оставить трофей себе.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: индейцы   интересное   история   скальп   скальпирование   сша   
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3  комментария
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Albert GER Полчаса назад
Такто это мелочи, тут есть история за Панаса: он с своей оторванной рукой в рюкзаке уничтожил 10 армат с экипажами три дня добирался по лианам до Киева и там ему руку пришили и он снова в строю.
А тут всего лишь скальп...
Никакой фантазии у библиотеки.
Ну... пипла хавает уже 150лет))
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17k
Robin Hood 2 минуты назад
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