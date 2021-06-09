Сцены со снятием скальпа часто показывают в старых вестернах, и почти всегда они сопровождаются тревожной музыкой и драматическими паузами. В жизни все не так театрально, но не менее увлекательно: рассказываем историю англичанина Уильяма Томпсона, которому удалось не только пережить скальпирование, но и оставить трофей себе.
Жарким и душным вечером августа 1867 года в штаб-квартире железнодорожной компании Union Pacific Railroad обнаружили, что к западу от станции Плам-Крик, где в будущем возвели город Лексингтон, перестала работать телеграфная связь. Четыре телеграфиста и бригадир отправились на дрезне к станции, но после очередного крутого поворота обнаружили, что дорога резко заканчивается – кто-то разобрал ее и бросил рельсы рядом. Дрезина сошла с рельсов, и из засады показались 25 воинов племени шайенны. Они атаковали рабочих, среди которых был и Уильям Томпсон.
Томпсона ранили в плечо, а один из шайеннов снял с него скальп. Томпсон при этом был в сознании и притворялся мертвым – споры о том, как ему удалось не закричать от боли и как ему достался собственный скальп, который обычно забирали в качестве трофея, ведутся до сих пор.
Ранее тем же днем из Омахи выехал поезд. Они прибыл на место уже после нападения шайеннов и попал в ту же ловушку. Поезд из 17 вагонов сошел с рельсов; инженер, пожарный и кондуктор погибли. Индейскому племени впервые в истории удалось сделать так, чтобы с рельсов сошел весь поезд целиком.
Осознав масштаб бедствия, Union Pacific на следующий день отправила поезд на помощь. Томпсона спасли, хотя к тому моменту у него уже началось заражение. Спасатели доставили его в больницу в Омахе, где доктор Ричард Мур попытался пришить ему скальп, но потерпел неудачу. Однако он считал, что Томпсон достаточно силен, чтобы побороть инфекцию, и тот действительно вскоре пошел на поправку.
Томпсон сперва хотел оставить скальп себе, но его английские товарищи остались не в восторге от трофея. В 1900 году Томпсон передал скальп Муру -- врачу, который его лечил. Тот в свою очередь подарил его библиотеке Омахи, подумав, что экспонат заинтересует местных.
В настоящее время скальп хранится в специальной бескислотной витрине в библиотеке им. У. Дейла Кларка в Омахе. Экспонат не раз появлялся в сюжетах американских телепередач, и до сих пор привлекает в библиотеку множество посетителей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А тут всего лишь скальп...
Никакой фантазии у библиотеки.
Ну... пипла хавает уже 150лет))