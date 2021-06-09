Томпсона ранили в плечо, а один из шайеннов снял с него скальп. Томпсон при этом был в сознании и притворялся мертвым – споры о том, как ему удалось не закричать от боли и как ему достался собственный скальп, который обычно забирали в качестве трофея, ведутся до сих пор.

Ранее тем же днем из Омахи выехал поезд. Они прибыл на место уже после нападения шайеннов и попал в ту же ловушку. Поезд из 17 вагонов сошел с рельсов; инженер, пожарный и кондуктор погибли. Индейскому племени впервые в истории удалось сделать так, чтобы с рельсов сошел весь поезд целиком.

Осознав масштаб бедствия, Union Pacific на следующий день отправила поезд на помощь. Томпсона спасли, хотя к тому моменту у него уже началось заражение. Спасатели доставили его в больницу в Омахе, где доктор Ричард Мур попытался пришить ему скальп, но потерпел неудачу. Однако он считал, что Томпсон достаточно силен, чтобы побороть инфекцию, и тот действительно вскоре пошел на поправку.