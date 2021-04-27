Фотограф показал закулисье эффектных снимков

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Немецкий фотограф Кай Бетчер опубликовал серию двойных фотографий, которые немного раскрывают особенности работы профессиональных фотографов.
Процесс создания красивых фотографий обычным людям может показаться настоящей магией, ведь не могут же вполне обычные декорации и модель превратиться в шедевр без капельки волшебства. Однако настоящие профессионалы знают, что для успеха нужно просто быть мастером своего дела. Ну и ещё уметь работать в программах для редактирования снимков. Фотограф Кай Бетчер на примере своих работ показывает, как закулисье фотосессий отличается от готовых снимков, над которыми он поработал с помощью правильного ракурса и фотошопа.
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