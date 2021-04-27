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Фотограф показал закулисье эффектных снимков

Фотограф показал закулисье эффектных снимков (17 фото)

Автор:
27 апреля 2021 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кай Бетчер   за кадром   закулисье   ракурс   сравнение   фото   человек   
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17
Немецкий фотограф Кай Бетчер опубликовал серию двойных фотографий, которые немного раскрывают особенности работы профессиональных фотографов.
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Метки: Кай Бетчер   за кадром   закулисье   ракурс   сравнение   фото   человек   
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Александр 2 часа назад
Фотограф показал закулисье эффектных снимковПосмотреть
Фотограф показал закулисье эффектных снимков
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Terracotka

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