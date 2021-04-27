Фотограф показал закулисье эффектных снимков

Процесс создания красивых фотографий обычным людям может показаться настоящей магией, ведь не могут же вполне обычные декорации и модель превратиться в шедевр без капельки волшебства. Однако настоящие профессионалы знают, что для успеха нужно просто быть мастером своего дела. Ну и ещё уметь работать в программах для редактирования снимков. Фотограф Кай Бетчер на примере своих работ показывает, как закулисье фотосессий отличается от готовых снимков, над которыми он поработал с помощью правильного ракурса и фотошопа.