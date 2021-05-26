Когда есть с чем сравнить: 17 интересных фотографий

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Увлекательные и необычные сравнения, которые вас удивят, поразят и даже тронут до глубины души!
Изучение окружающего мира не ограничивается учебниками географии и биологии и 11 классами школы — этот процесс происходит всю жизнь человека. Иногда интересные факты о животных, вещах и явлениях нам подкидывают фотографии, которые демонстрируют интересности в сравнении. Вот 17 случаев, когда мир вокруг нас открылся с новой стороны благодаря удачным и интересным снимкам.
1. 10 унций (283 грамма) золота, платины, меди, цинка, олова и алюминия
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2. Граница между индейской резервацией и городом
3. Слева аллигатор, а справа крокодил
4. Как выглядят ракеты и работа системы противоракетной обороны
5. Разница в размерах между человеком и волкособом — гибридом волка и собаки
6. Какими разными могут быть близнецы
Насколько разный цвет кожи у меня и моего близнеца. Он чаще бывает на улице, а я больше сижу дома.
7. Как отличаются коричневые (слева) и белые (справа) яйца, если их опустить в одну и ту же краску
8. Тюлень, который решил поспать на снегу. Теперь на нём видна разница между мокрой шкурой на правой стороне морды и сухой шкурой слева
9. Насколько быстро меняется погода в Великобритании. Разница между фото — всего несколько часов
10. Слоновая черепаха-мама и её только что вылупившиеся дети
11. Остатки пены на стаканах показывают, с какой скоростью пили их владельцы
12. Разница между паводковыми водами и водой в океане
13. Все полы, которые были сделаны в этом доме с 1880 года
14. Варианты раскраски панциря черепах
15. Как выглядит бака Pepsi в руках самого высокого человека в мире, Султана Кёсена
16. Сравнение роста человека и казуара — одной из самых опасных птиц на Земле
17. Как 150 миллилитров выглядят в разных бокалах
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