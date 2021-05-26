Когда есть с чем сравнить: 17 интересных фотографий

Изучение окружающего мира не ограничивается учебниками географии и биологии и 11 классами школы — этот процесс происходит всю жизнь человека. Иногда интересные факты о животных, вещах и явлениях нам подкидывают фотографии, которые демонстрируют интересности в сравнении. Вот 17 случаев, когда мир вокруг нас открылся с новой стороны благодаря удачным и интересным снимкам.

1. 10 унций (283 грамма) золота, платины, меди, цинка, олова и алюминия