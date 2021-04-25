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Крупные кратеры в 3D-визуализации

Крупные кратеры в 3D-визуализации (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 апреля 2021 08:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: 3D-визуализация   видео   интересно   кратер   сравнение   фото   
248
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Масштабы впечатляют!

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Метки: 3D-визуализация   видео   интересно   кратер   сравнение   фото   
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83
юрий 53 минуты назад
3,3 тыс. м (метров).
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