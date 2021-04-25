Крупные кратеры в 3D-визуализации

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Масштабы впечатляют!
Дизайнеры из студии MetaBall создали анимацию, в которой сравнили размеры ударных кратеров на Земле, Луне, Марсе, Меркурии и других планетах и спутниках Солнечной системы.
Диаметр самого маленького кратера Хавиланд (США) составляет всего 15 метров, а самого крупного из приведенных, равнины Утопия на Марсе, достигает 3,3 тыс. км.
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