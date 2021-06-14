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Художник насыпал мусор в головы лидеров "Большой семерки"

Художник насыпал мусор в головы лидеров "Большой семерки" (6 фото)

Автор:
14 июня 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Большая семерка   Джо Раш   акция   великобритания   искусство   скульптура   творчество   экологическое творчество   
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Британский художник Джо Раш соорудил в Корнуолле гигантскую скульптуру в стиле знаменитного монумента на горе Рашмор. Он изваял из электронного мусора головы лидеров "Большой семерки". Содание монумента было приурочено к состоявшейся на днях встречел лидеров G7 в Британии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Большая семерка   Джо Раш   акция   великобритания   искусство   скульптура   творчество   экологическое творчество   
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2  комментария
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19k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну еще один повод порадоваться что нас там нет.
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Вася 2 часа назад
это никому неинтересно, давайте больше котиков, сисек и тиктокав с инстаграммными жопами
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