Художник насыпал мусор в головы лидеров "Большой семерки"

207
6
Британский художник Джо Раш соорудил в Корнуолле гигантскую скульптуру в стиле знаменитного монумента на горе Рашмор. Он изваял из электронного мусора головы лидеров "Большой семерки". Содание монумента было приурочено к состоявшейся на днях встречел лидеров G7 в Британии.
Художник Джо Раш воздвиг в Корнуолле гигантскую скульптуру в стиле монумента на горе Рашмор, изображающую лидеров G7. Скульптура сделана из электронных отходов и размещена на пляже напротив отеля Carbis Bay, где проходит саммит. По словам художника, его инсталляция призвана подчеркнуть проблему с утилизацией электронного мусора.
×
"Мы все наблюдаем за ними и хотим расшевелить их совесть, заставить их осознать, что они все вместе ответственны за проблему с отходами", - заявил художник. По его словам, ключевые посылы его творения - "Поговорите друг с другом" и "Давайте разберемся с этим мусором".
Скульптура изображает Бориса Джонсона, президента Джо Байдена, премьер-министра Японии Йошихиде Сугу, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и канцлера Германии Ангелу Меркель.
Согласно отчету ООН, только в 2019 году во всем мире скопилось около 53 миллионов тонн электронных отходов, а к 2050 году их количество увеличится более чем вдвое.
Согласно отчету ООН, только в 2019 году во всем мире скопилось около 53 миллионов тонн электронных отходов, а к 2050 году их количество увеличится более чем вдвое.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Шедевры ван Гога, спрятанные в его письмах
- Скульптор показал тяготы алкоголизма в стекле и бронзе
- Иллюстрации японского художника о чувствах, которые трудно передать
- Другое искусство: крутейшие фантазии скульптора Кена Келлехера
- 35 человек, которым точно не стоит заниматься рукоделием
Метки: Большая семерка Джо Раш акция великобритания искусство скульптура творчество экологическое творчество
12
Понравилось12
Новости партнёров