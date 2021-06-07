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Картины, созданные серийными убийцами

Картины, созданные серийными убийцами (11 фото)

Автор:
07 июня 2021 11:58
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   маньяки   образ мыслей   преступники   серийные убийцы   творчество   что хотел сказать автор   
3671
11
Авторы этих картин - серийные убийцы-маньяки. Картины нарисованы в тюрьме, и, судя по ним, мало у кого из убийц изменился образ мыслей. От некоторых из этих картин - просто мороз по коже!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   маньяки   образ мыслей   преступники   серийные убийцы   творчество   что хотел сказать автор   
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16  комментариев
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21k
SerGProS 5 часов назад
Картины маньяка-убийцы , убившего несколько десятков миллионов человек почти по всему Миру

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515
Леший 24 минуты назад
Вот долб.е.бы, рисовать не умеют.
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148
raael13 Час назад
Чарльз Мэнсон, если я правильно помню, лично никого не убивал.
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−41
vova old 2 часа назад
в топку и эти картины и этих художников
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7k
Фobosgrunt 5 часов назад
Чарли Мэнсон лично никого не убивал, только организовывал, все сделали его девчонки.
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6k
AIRON_FIRST 5 часов назад
Картина человека, причастного к гибели десятков миллионов людей в прошлом веке.
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Никита AIRON_FIRST 4 часа назад
Мрачновато.
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