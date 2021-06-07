Картины, созданные серийными убийцами

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Авторы этих картин - серийные убийцы-маньяки. Картины нарисованы в тюрьме, и, судя по ним, мало у кого из убийц изменился образ мыслей. От некоторых из этих картин - просто мороз по коже!
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Чарльз Нг - гонконгский серийный убийца, совершивший, по подсчетам полиции, от 11 до 25 убийств в Сан-Франциско
Отис Элвуд Тул - убийца-каннибал. Число его жертв, по подсчетам полиции, может достигать 65 человек
Генри Ли Лукас - убийца и каннибал, сообщник Отиса Тула, на счету которого - 11 доказанных убийств
Дэнни Роллинг - "гейнсвильский потрошитель", на счету которого жестокие убийства и изнасилования, как минимум, 8 женщин
Чарльз Мэнсон - убийца 7 человек, в том числе, жены Романа Полански, беременной актрисы Шэрон Тейт
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: искусство маньяки образ мыслей преступники серийные убийцы творчество что хотел сказать автор
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