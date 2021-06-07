Картины, созданные серийными убийцами

Авторы этих картин - серийные убийцы-маньяки. Картины нарисованы в тюрьме, и, судя по ним, мало у кого из убийц изменился образ мыслей. От некоторых из этих картин - просто мороз по коже!

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Артур Шоукросс, осужден за убийство 14 проституток 0 Источник:

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Кит Хантер Джесперсон - маньяк из Канады убил, по меньшей мере, 8 женщин 0 Источник:

Чарльз Нг - гонконгский серийный убийца, совершивший, по подсчетам полиции, от 11 до 25 убийств в Сан-Франциско 0 Источник:

Альфред Гейнор - чернокожий серийный убийца, совершивший 9 убийств с изнасилованиями 0 Источник:

Отис Элвуд Тул - убийца-каннибал. Число его жертв, по подсчетам полиции, может достигать 65 человек 0 Источник:

Джон Эдвард Робинсон - американский маньяк, убивший, по крайней мере, 8 женщин 0 Источник:

Генри Ли Лукас - убийца и каннибал, сообщник Отиса Тула, на счету которого - 11 доказанных убийств 0 Источник:

Дэнни Роллинг - "гейнсвильский потрошитель", на счету которого жестокие убийства и изнасилования, как минимум, 8 женщин 0 Источник:

Чарльз Мэнсон - убийца 7 человек, в том числе, жены Романа Полански, беременной актрисы Шэрон Тейт 0 Источник: