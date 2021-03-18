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Скульптор показал тяготы алкоголизма в стекле и бронзе

Скульптор показал тяготы алкоголизма в стекле и бронзе (5 фото)

Автор:
18 марта 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Бельгия   Томас Лерой   алкоголизм   бронза   искусство   необычно   скульптура   творчество   
199
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Бельгийский скульптор Томас Лерой работает в жанре классической бронзовой скульптуры. Он сам утверждает, что в работа вдохновляется классикой, - но вот темы для своих творений выбирает, по большей части, современные. Эта серия скульптур, например, посвящена непростому внутреннему миру алкоголиков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бельгия   Томас Лерой   алкоголизм   бронза   искусство   необычно   скульптура   творчество   
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3  комментария
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−130
Владимир 58 минут назад
не автор не запойный... брата Колю я бы узнал
автор похоже на солях сидит... судя по его работам
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40k
doker Полчаса назад
Не видел людей, что тяготятся алкоголем. Только отсутствием денег на него.
А вот окружающим алкоголика... тягостно.
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1k
Евгения Ефимова doker 4 минуты назад
Тяготятся еще как - с похмелья.
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