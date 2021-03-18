Скульптор показал тяготы алкоголизма в стекле и бронзе

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Бельгийский скульптор Томас Лерой работает в жанре классической бронзовой скульптуры. Он сам утверждает, что в работа вдохновляется классикой, - но вот темы для своих творений выбирает, по большей части, современные. Эта серия скульптур, например, посвящена непростому внутреннему миру алкоголиков.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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автор похоже на солях сидит... судя по его работам
А вот окружающим алкоголика... тягостно.