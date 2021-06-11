Кошки и брутализм: забавный проект дизайнеров

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Креативный проект под названием "Кошки брутализма" (cats_of_brutalism) изображает гигантских котеек в городских пейзажах - а точнее, среди зданий стиля брутализм. Этот стиль сложился в архитектуре в 1950-1970 годах в Великобритании. Его приметы - необработанные материалы, крупные геометричные формы, круглые окна, использование бетона в постройке. Создатели проекта решили объединить кошек и брутализм. Посмотрим, что у них получилось.
Брутализм - архитектурный стиль, возникший в 1950-х годах в Великобритании. Стиль возник в ответ на вызовы послевоенного времени, когда города оказались разрушены после бомбардировок. Он характеризуется масштабностью построек, использованием "голых" необработанных материалов, крупными геометрическими формами. Часто это общественные городские здания, музеи, театры, университеты. В этом проекте художники решили объединить этот стиль и любимцев интернета - котеек.
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Взгляните на некоторые работы художников проекта. Возможно, вы узнаете на какой-то свой город:
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