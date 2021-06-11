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Кошки и брутализм: забавный проект дизайнеров

Кошки и брутализм: забавный проект дизайнеров (30 фото)

Автор:
11 июня 2021 14:34
Сообщество : Животные
Метки: животные   искусство   коты   кошки   подборка   творчество   фото   художники   
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Креативный проект под названием "Кошки брутализма" (cats_of_brutalism) изображает гигантских котеек в городских пейзажах - а точнее, среди зданий стиля брутализм. Этот стиль сложился в архитектуре в 1950-1970 годах в Великобритании. Его приметы - необработанные материалы, крупные геометричные формы, круглые окна, использование бетона в постройке. Создатели проекта решили объединить кошек и брутализм. Посмотрим, что у них получилось.

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Метки: животные   искусство   коты   кошки   подборка   творчество   фото   художники   
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1  комментарий
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SR 6 минут назад
Идея забавная, исполнение отвратительное. Года 3 Photoshop еще нужно поучить.
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