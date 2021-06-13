Выживший из троицы: военная служба RMS Olympic

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В начале XX века бурно развивался не только военно-морской, но и гражданский флот. Объемы торговых и пассажирских перевозок в эту эпоху достигли невиданных в мировой истории показателей. Так, путешествие из Старого света в Новый, на которое в прошлом могли уйти месяцы, теперь исчислялось днями.
Существовал даже специальный переходящий приз — «Голубая лента Атлантики»: вымпел, который имело право поднимать судно, пересёкшее Северную Атлантику в наиболее короткий срок. Кроме того, такие пассажирские суда, как Mauretania, Kaiser Wilhelm der Grosse и особенно Olympic с братьями, били рекорды не только скорости, но и комфорта. Роскошь, с которой они были отделаны, поражала воображение современников.
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Olympic и Titanic задумывались именно такими: не только чемпионы в скорости, но одновременно и плавучие дворцы. Однако жизнь внесла свои коррективы в судьбы всех трёх представителей этого типа. Первый из них — Olympic — был заложен в Белфасте в декабре 1908 года, а спущен на воду в октябре 1910 года. При длине в 269 метров он обладал водоизмещением более 50 000 тонн и мог перевозить почти 2 300 пассажиров на борту. Создавая эти суда, компания White Star Line желала посоревноваться со своим главным конкурентом Cunard Line не столько в скорости, сколько в комфортабельности.
Словно заигрывая, судьба постоянно сводила Olympic с военными. Первый раз ещё до начала войны. Во время своего пятого рейса Olympic пережил аварию с участием крейсера Hawke. 20 сентября 1911 года оба корабля находились у острова Уайт в Ла-Манше и шли почти параллельными курсами друг к другу. Крейсер находился справа и чуть позади лайнера: сначала он нагонял пассажирское судно, но потом Olympic увеличил ход, и крейсер стал понемногу отставать. Однако Hawke внезапно повернул влево и протаранил Olympic примерно в районе бортовой мачты. Hawke — британский бронепалубный крейсер, вооружённый 234-мм, 152-мм и 57-мм орудиями. Он был полностью введён в строй в 1893 году и нёс в своей конструкции ещё считавшийся тогда нужным подводный таран. В результате Olympic получил две пробоины выше и ниже ватерлинии, а также был погнут гребной вал.
Словно заигрывая, судьба постоянно сводила Olympic с военными. Первый раз ещё до начала войны. Во время своего пятого рейса Olympic пережил аварию с участием крейсера Hawke. 20 сентября 1911 года оба корабля находились у острова Уайт в Ла-Манше и шли почти параллельными курсами друг к другу. Крейсер находился справа и чуть позади лайнера: сначала он нагонял пассажирское судно, но потом Olympic увеличил ход, и крейсер стал понемногу отставать. Однако Hawke внезапно повернул влево и протаранил Olympic примерно в районе бортовой мачты. Hawke — британский бронепалубный крейсер, вооружённый 234-мм, 152-мм и 57-мм орудиями. Он был полностью введён в строй в 1893 году и нёс в своей конструкции ещё считавшийся тогда нужным подводный таран. В результате Olympic получил две пробоины выше и ниже ватерлинии, а также был погнут гребной вал.
Повреждения Hawke оказались более значительными: нос корабля был практически смят. Несмотря на то, что инцидент обошёлся без жертв, по этому поводу разразился жуткий скандал. Британское адмиралтейство и компания White Star яростно обвиняли друг друга. По современной оценке, роковую роль в аварии сыграло так называемое «присасывание судов» — эффект, когда два следующих параллельными курсами на небольшом расстоянии судна притягиваются друг к другу. Тем не менее виновными признали именно экипаж лайнера. Восстановительные работы продолжались в Белфасте до конца ноября.
По понятным причинам 1912 год тоже не был спокойным для Olympic. Гибель его собрата Titanic приковала внимание общественности к безопасности морских перевозок. В течение следующих нескольких месяцев Olympic служил экспериментальной площадкой для комиссий по расследованию случившейся катастрофы. Инспекции подверглись спасательные шлюпки, водонепроницаемые переборки и прочее. По итогам разбирательства количество шлюпок было увеличено. Также была увеличена длина двойного дна, и несколько из водонепроницаемых переборок были подняты вплоть до палубы B. Трансатлантические переходы лайнер смог возобновить лишь в марте 1913 года.
Как ни странно, с началом Первой Мировой войны Olympic не прекратил выполнять пассажирские перевозки. Однако теперь его гостями были в основном американцы, застигнутые в Европе войной и жаждавшие вернуться на спокойную родину. Но на всякий случай на судно всё же нанесли серую камуфляжную раскраску, а ночное освещение во время переходов не включали. Впрочем, уже к середине осени продажи билетов резко сократились из-за страха перед германскими подлодками. В октябре 1914 года Olympic был снят с коммерческой службы.
По понятным причинам 1912 год тоже не был спокойным для Olympic. Гибель его собрата Titanic приковала внимание общественности к безопасности морских перевозок. В течение следующих нескольких месяцев Olympic служил экспериментальной площадкой для комиссий по расследованию случившейся катастрофы. Инспекции подверглись спасательные шлюпки, водонепроницаемые переборки и прочее. По итогам разбирательства количество шлюпок было увеличено. Также была увеличена длина двойного дна, и несколько из водонепроницаемых переборок были подняты вплоть до палубы B. Трансатлантические переходы лайнер смог возобновить лишь в марте 1913 года.
Как ни странно, с началом Первой Мировой войны Olympic не прекратил выполнять пассажирские перевозки. Однако теперь его гостями были в основном американцы, застигнутые в Европе войной и жаждавшие вернуться на спокойную родину. Но на всякий случай на судно всё же нанесли серую камуфляжную раскраску, а ночное освещение во время переходов не включали. Впрочем, уже к середине осени продажи билетов резко сократились из-за страха перед германскими подлодками. В октябре 1914 года Olympic был снят с коммерческой службы.
Двадцать седьмого октября 1914 года, находясь у северного побережья Ирландии у Лох-Суилли, Olympic принял сигнал бедствия с британского линкора Audacious, подорвавшегося на немецкой мине. В какой-то момент лайнер сам оказался внутри немецкого минного поля, но, к счастью для него, всё закончилось благополучно. Также в операции по спасению участвовали эсминец Fury и крейсер Liverpool. Подорвавшийся линкор лишился хода, а все попытки отбуксировать корабль не увенчались успехом. В результате линкор перевернулся и после взрыва затонул. Несмотря на все трудности, людские потери были невелики — всего лишь один человек. Члены экипажа погибшего линкора были распределены по участвовавшим в спасении кораблям. Olympic принял на борт около 250 человек.
Руководство компании White Star рассчитывало приберечь свой лучший лайнер до конца войны, но уже в 1915 году британское адмиралтейство реквизировало судно для использования его в качестве военного транспорта. Морскому ведомству эта идея пришлась не по нраву, но, ввиду недостатка собственных кораблей, оно было вынуждено пойти на такие меры. Olympic был снабжен тремя 4,7-дюймовыми орудиями (скорее символическое вооружение) и отныне значился в документах как военный транспорт вместимостью до 6 000 человек. Первый поход в новом статусе он совершил осенью того же года к берегам Греции, куда доставил войска, задействованные в Галлиполийской операции.
В том же походе Olympic подобрал выживших с французского парохода Provincia, потопленного немецкой подлодкой у мыса Матапан. Впрочем, на капитана судна Хейса посыпался шквал критики: остановившись в зоне действия немецких подлодок он, таким образом, подверг своё судно большой опасности. Ведь именно скорость была тем редким преимуществом океанских лайнеров перед возрастающей подводной угрозой. Лишь французы оценили действия капитана Olympic и наградили его.
Первоначальные планы использовать судно для транспортировки войск в Индию были отвергнуты: принимаемый запас угля просто не был рассчитан на такие путешествия. В итоге весь 1916 год лайнер занимался почти что своим профильным делом: пересекал Северную Атлантику с канадскими войсками на борту. В следующем году на корабле был увеличен калибр орудий с 4,7 до 6 дюймов, а также изменена схема камуфляжа. Теперь судно пестрело стреловидными полосами голубого, белого и тёмного цветов. С момента вступления Соединённых Штатов в войну Olympic перевозил в Британию также и американских солдат.
Руководство компании White Star рассчитывало приберечь свой лучший лайнер до конца войны, но уже в 1915 году британское адмиралтейство реквизировало судно для использования его в качестве военного транспорта. Морскому ведомству эта идея пришлась не по нраву, но, ввиду недостатка собственных кораблей, оно было вынуждено пойти на такие меры. Olympic был снабжен тремя 4,7-дюймовыми орудиями (скорее символическое вооружение) и отныне значился в документах как военный транспорт вместимостью до 6 000 человек. Первый поход в новом статусе он совершил осенью того же года к берегам Греции, куда доставил войска, задействованные в Галлиполийской операции.
В том же походе Olympic подобрал выживших с французского парохода Provincia, потопленного немецкой подлодкой у мыса Матапан. Впрочем, на капитана судна Хейса посыпался шквал критики: остановившись в зоне действия немецких подлодок он, таким образом, подверг своё судно большой опасности. Ведь именно скорость была тем редким преимуществом океанских лайнеров перед возрастающей подводной угрозой. Лишь французы оценили действия капитана Olympic и наградили его.
Первоначальные планы использовать судно для транспортировки войск в Индию были отвергнуты: принимаемый запас угля просто не был рассчитан на такие путешествия. В итоге весь 1916 год лайнер занимался почти что своим профильным делом: пересекал Северную Атлантику с канадскими войсками на борту. В следующем году на корабле был увеличен калибр орудий с 4,7 до 6 дюймов, а также изменена схема камуфляжа. Теперь судно пестрело стреловидными полосами голубого, белого и тёмного цветов. С момента вступления Соединённых Штатов в войну Olympic перевозил в Британию также и американских солдат.
Самый примечательный эпизод за всю военную службу лайнера произошёл 12 мая 1918 года. Olympic в очередной раз перевозил американские войска на Туманный Альбион, когда в Ла-Манше обнаружил всплывшую немецкую подводную лодку почти в 500 метрах от себя. Служившие на лайнере артиллеристы не смогли поразить застигнутых врасплох немцев: углы вертикального наведения орудий не позволяли вести огонь по находившейся слишком близко субмарине. Тогда капитан Хейс принял дерзкое решение протаранить врага. Умело сманеврировав, он налетел на подлодку и разрубил её надвое. У самого Olympic оказался лишь немного погнут форштевень и поцарапана краска.
Olympic был первым из трёх легендарных лайнеров, вошедших в историю. Однако ему было суждено пережить их всех: судьба Titanic прекрасно известна любому, а самый младший из них — Britannic — был потоплен немецкой субмариной в 1916 году в Средиземном море, где исполнял обязанности госпитального судна. Пройдя послевоенную модернизацию, Olympic в 1920 году вернулся к трансатлантическим пассажирским перевозкам. Эту функцию он продолжал исполнять в течение следующих 15 лет. В 1935 году лайнер, уже окончательно устаревший, был продан на металлолом.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.
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Метки: великобритания история лайнер флот
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