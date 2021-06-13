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Выживший из троицы: военная служба RMS Olympic

Выживший из троицы: военная служба RMS Olympic (5 фото)

Автор:
13 июня 2021 22:58
Метки: великобритания   история   лайнер   флот   
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5
В начале XX века бурно развивался не только военно-морской, но и гражданский флот. Объемы торговых и пассажирских перевозок в эту эпоху достигли невиданных в мировой истории показателей. Так, путешествие из Старого света в Новый, на которое в прошлом могли уйти месяцы, теперь исчислялось днями.
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Метки: великобритания   история   лайнер   флот   
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