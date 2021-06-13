Выживший из троицы: военная служба RMS Olympic

Двадцать седьмого октября 1914 года, находясь у северного побережья Ирландии у Лох-Суилли, Olympic принял сигнал бедствия с британского линкора Audacious, подорвавшегося на немецкой мине. В какой-то момент лайнер сам оказался внутри немецкого минного поля, но, к счастью для него, всё закончилось благополучно. Также в операции по спасению участвовали эсминец Fury и крейсер Liverpool. Подорвавшийся линкор лишился хода, а все попытки отбуксировать корабль не увенчались успехом. В результате линкор перевернулся и после взрыва затонул. Несмотря на все трудности, людские потери были невелики — всего лишь один человек. Члены экипажа погибшего линкора были распределены по участвовавшим в спасении кораблям. Olympic принял на борт около 250 человек.



Руководство компании White Star рассчитывало приберечь свой лучший лайнер до конца войны, но уже в 1915 году британское адмиралтейство реквизировало судно для использования его в качестве военного транспорта. Морскому ведомству эта идея пришлась не по нраву, но, ввиду недостатка собственных кораблей, оно было вынуждено пойти на такие меры. Olympic был снабжен тремя 4,7-дюймовыми орудиями (скорее символическое вооружение) и отныне значился в документах как военный транспорт вместимостью до 6 000 человек. Первый поход в новом статусе он совершил осенью того же года к берегам Греции, куда доставил войска, задействованные в Галлиполийской операции.



В том же походе Olympic подобрал выживших с французского парохода Provincia, потопленного немецкой подлодкой у мыса Матапан. Впрочем, на капитана судна Хейса посыпался шквал критики: остановившись в зоне действия немецких подлодок он, таким образом, подверг своё судно большой опасности. Ведь именно скорость была тем редким преимуществом океанских лайнеров перед возрастающей подводной угрозой. Лишь французы оценили действия капитана Olympic и наградили его.



Первоначальные планы использовать судно для транспортировки войск в Индию были отвергнуты: принимаемый запас угля просто не был рассчитан на такие путешествия. В итоге весь 1916 год лайнер занимался почти что своим профильным делом: пересекал Северную Атлантику с канадскими войсками на борту. В следующем году на корабле был увеличен калибр орудий с 4,7 до 6 дюймов, а также изменена схема камуфляжа. Теперь судно пестрело стреловидными полосами голубого, белого и тёмного цветов. С момента вступления Соединённых Штатов в войну Olympic перевозил в Британию также и американских солдат.