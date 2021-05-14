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В память принца Филиппа выпустили почтовые марки

В память принца Филиппа выпустили почтовые марки (7 фото)

Автор:
14 мая 2021 09:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: великобритания   герцог   история   королевская семья   принц Филипп   старые фото   факты   фото   
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Компания Royal Mail, почтовый оператор Великобритании, запускает в продажу марки с изображением принца Филиппа, герцога Эдинбургского. На четырех марках - портреты принца в разные периоды его жизни. Марки выпустили в память покойного принца по одобрению королевы Елизаветы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   герцог   история   королевская семья   принц Филипп   старые фото   факты   фото   
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1  комментарий
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Aleksandr 9 минут назад
Не хватает такой марки, чтобы охватить все периоды его жизни.
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