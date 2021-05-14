В память принца Филиппа выпустили почтовые марки

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Компания Royal Mail, почтовый оператор Великобритании, запускает в продажу марки с изображением принца Филиппа, герцога Эдинбургского. На четырех марках - портреты принца в разные периоды его жизни. Марки выпустили в память покойного принца по одобрению королевы Елизаветы.
Британская почта Royal Mail объявила о выпуске марок в память принца Филиппа. Четыре марки с портретами принца из разных периодов его жизни поступят в продажу в следующем месяце. Как и все британские марки, они прошли одобрение королевы Елизаветы. "Герцог Эдинбургский посвятил всю жизнь служению Великобритании. Он был в центре жизни страны более семи десятилетий. Его кончина - момент в истории, который мы решили почтить этими марками," - сказал Саймон Томпсон, исполнительный директор Royal Mail.
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На этой марке - портрет принца во время парада в военно-морском колледже принца Эндрю, 1981 год
Принц на 40-летнем юбилее королевы Елизаветы, 1992 год
Принц Филипп умер в возрасте 99 лет 9 апреля. Уже 10 июня ему исполнилось бы 100 лет. После того, как Елизавета взошла на престол в 1952 году, он пполностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя церемониальные и благотворительные обязанности. Ранее он фигурировал на различных наборах марок с изображением королевы, выпущенных в честь ее юбилеев и годовщин их свадьбы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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