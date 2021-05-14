В память принца Филиппа выпустили почтовые марки

Британская почта Royal Mail объявила о выпуске марок в память принца Филиппа. Четыре марки с портретами принца из разных периодов его жизни поступят в продажу в следующем месяце. Как и все британские марки, они прошли одобрение королевы Елизаветы. "Герцог Эдинбургский посвятил всю жизнь служению Великобритании. Он был в центре жизни страны более семи десятилетий. Его кончина - момент в истории, который мы решили почтить этими марками," - сказал Саймон Томпсон, исполнительный директор Royal Mail.