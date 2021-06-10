Даже сегодня коронация Обонга Калабара проходит с оглядкой на этот королевский "брак". На церемонии всегда стоят два престола - один для Обонга, другой для королевы Англии. В ее отсутствие на кресло кладут Библию. Настоящая жена Обонга сидит позади. А с началом второй части коронации, которая проходит в местной пресвитерианской церкви, Обонг надевает корону и плащ, изготовленные когда-то для его предшественника по специальному заказу в Англии.

Раскопал эту историю Дональд Дюк, губернатор Калабара с 1999 по 2007 год. "Я впервые узнал об этом примерно в 2001 году, увидел в музее очень интересную переписку между королевой Викторией и королем Эямбой, - рассказывает он. - Я подумал, что важно в подробностях сохранить эту часть нашей истории".

В 2017 году Калабар посетил Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский, кузен королевы Елизаветы II. Правящий Обонг, Калабара Эдидем Экпо Окон Абаси Оту V, принимая принца, рассказал ему историю королевского брака и даже назвал Майкла Кентского "своим зятем". Как рассказали свидетели, принц с истинным профессионализмом дипломата выразил радость по поводу этой истории и возможной связи между двумя королевствами. Он был назначен вождем и получил титул Ада Идага Ке Эфик Эбуруту, что означает "человек чести и высокого положения в Королевстве Эфик Эбуруту".