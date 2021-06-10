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Невероятная история о том, как королева Британии вышла замуж за царя зулусов

Невероятная история о том, как королева Британии вышла замуж за царя зулусов (7 фото)

Автор:
10 июня 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   великобритания   исторический анекдот   история   королевская свадьба   неравный брак   нигерия   трудности перевода   
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Небольшая ошибка в переводе в XIX столетии привела к тому, что нигерийский царек на долгие годы стал считать британскую королеву Викторию своей супругой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   великобритания   исторический анекдот   история   королевская свадьба   неравный брак   нигерия   трудности перевода   
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1  комментарий
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stabskapitan Полчаса назад
- Невероятная история о том, как королева Британии вышла замуж за царя зулусов
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зулусы в Нигериии???

- Народ эфик издревле проживает в юго-восточной части Африки, в основном, на территории Нигерии
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Нигерия в юго-восточной Африке????

Автор, специально для тебя карта Африки со сторонами света

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