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89-летний ветеран устроил ралли на роликах ради голодных

89-летний ветеран устроил ралли на роликах ради голодных (9 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 13:03
Сообщество : Истории
Метки: Джон Уилкок   благотворительность   великобритания   ветеран   история   марафон   ролики   смелость города берет   
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Ветеран британских ВВС, 89-летний Джон Уилкок из Варвикшира, устроил благотворительный пробег на роликах, собирая деньги для голодающих детей из бедных семей. В честь приближающегося 90-летия он сделал 90 кругов по двору, рассчитывая собрать 500 фунтов в пользу программы FareShare, обеспечивающей продуктами бедняков. В итоге храбрый ветеран собрал больше 25 тысяч фунтов!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джон Уилкок   благотворительность   великобритания   ветеран   история   марафон   ролики   смелость города берет   
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Доктор Джонс Полчаса назад
Ну и сколько голодных стало сытыми?
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Snork Snorkoff 15 минут назад
Какие такие голодающие? На же рассказывают что там последний смерд сырком в масле катается..
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