89-летний ветеран устроил ралли на роликах ради голодных

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Ветеран британских ВВС, 89-летний Джон Уилкок из Варвикшира, устроил благотворительный пробег на роликах, собирая деньги для голодающих детей из бедных семей. В честь приближающегося 90-летия он сделал 90 кругов по двору, рассчитывая собрать 500 фунтов в пользу программы FareShare, обеспечивающей продуктами бедняков. В итоге храбрый ветеран собрал больше 25 тысяч фунтов!
Ветеран британских ВВС пошел по стопам капитана Тома Мура, решив собрать деньги на благотворительность с помощью физической активности. 89-летний Джон Уилкок из Варвикшира, прославившийся как роллер Джон, объявил, что дважды в неделю будет нарезать круги на роликах по двору своего дома и близлежащему скверу, чтобы собрать деньги на благотворительность и достойно отпраздновать свое 90-летие, проехав к этой дате 90 больших кругов.
Как и капитан Томас Мур, Уилкок вдохновился примером Маркуса Рэшфорда, звезды "Манчестер Юнайтед", который когда-то поднял тему бесплатных школьных завтраков - и добился их введения в школах Британии. Сам Уилкок до сих пор благодарен ему за это, поскольку, как он вспоминает, в детстве ему очень пригодились эти завтраки, поскольку его семья была стеснена в средствах. Поэтому сам он решил собирать деньги для благотворительной программы FareShare, которая помогает продуктами бедным семьям с детьми.
Свой роликовый марафон Уилкок начал 9 марта, в 63-югодовщину своей свадьбы. Он рассчитывал собрать 500 фунтов, однако уже сегодня сумма собранных им пожертвований достигла 25 тысяч фунтов.
Как и капитан Томас Мур, Уилкок вдохновился примером Маркуса Рэшфорда, звезды "Манчестер Юнайтед", который когда-то поднял тему бесплатных школьных завтраков - и добился их введения в школах Британии. Сам Уилкок до сих пор благодарен ему за это, поскольку, как он вспоминает, в детстве ему очень пригодились эти завтраки, поскольку его семья была стеснена в средствах. Поэтому сам он решил собирать деньги для благотворительной программы FareShare, которая помогает продуктами бедным семьям с детьми.
Свой роликовый марафон Уилкок начал 9 марта, в 63-югодовщину своей свадьбы. Он рассчитывал собрать 500 фунтов, однако уже сегодня сумма собранных им пожертвований достигла 25 тысяч фунтов.
"Ходить и бегать мне показалось скучным, - признается Уилкок. - А тут я как-то увидел на улице папу с сыном на роликах и решил, что это то, что надо. Я, правда, держусь за тележку жены, но с ней я неплохо справляюсь".
Уилкок признается,что начал кататься на роликах в 19 лет, когда только пришел на службу в ВВС и служил в Норфолке. "Там у нас была специальная площадка, - вспоминает он. - Я даже танцевать на роликах там научился!" Сейчас ему, конечно, приходтся сложнее, но он не уывает."Я посчитал, что, если буду делать подва круга в неделю, сделаю 90 ка раз к 90-летию", - говорит он.
FareShare - благотворительная организация, которая выкупает продовольствие с истекающим сроком годности и раздает его беднякам вместо того,чтобы оно пропало в магазинах и пошло на удобрения. Уилкоку близки ее ценности: он знает, каково приходить в школу голодным,поскольку был старшим из семи детей в шахтерской семье.
"Я собрал благотворительные пожертвования с трех континентов, в четырех валютах! - Уилкок гордится успехом своего предприятия. - Все называют меня героем, и, знаете, это очень неловко. Какой я герой? Скорее, герои - те, кто переводит деньги".
Чтобы его не вздумали жалеть, он написал на своей благотворительной странице о том, что в обычной жизни не пользуется тележкой для поддержки - он отлично ходит сам, просто на роликах он "давно не практиковался".
Вееран планирует завершить свой марафон в 90 кругов 18 января - всего за три для до своего дня рождения.
На интернет-странице JustGiving , посвященной его марафону, роллерДжон регулярно отчитывается о прогрессе и рассказывает о тренировках. Люди подбадривают ему и желают успеха.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Джон Уилкок благотворительность великобритания ветеран история марафон ролики смелость города берет
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