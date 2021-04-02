89-летний ветеран устроил ралли на роликах ради голодных

Ветеран британских ВВС пошел по стопам капитана Тома Мура, решив собрать деньги на благотворительность с помощью физической активности. 89-летний Джон Уилкок из Варвикшира, прославившийся как роллер Джон, объявил, что дважды в неделю будет нарезать круги на роликах по двору своего дома и близлежащему скверу, чтобы собрать деньги на благотворительность и достойно отпраздновать свое 90-летие, проехав к этой дате 90 больших кругов.

Как и капитан Томас Мур, Уилкок вдохновился примером Маркуса Рэшфорда, звезды "Манчестер Юнайтед", который когда-то поднял тему бесплатных школьных завтраков - и добился их введения в школах Британии. Сам Уилкок до сих пор благодарен ему за это, поскольку, как он вспоминает, в детстве ему очень пригодились эти завтраки, поскольку его семья была стеснена в средствах. Поэтому сам он решил собирать деньги для благотворительной программы FareShare, которая помогает продуктами бедным семьям с детьми.

Свой роликовый марафон Уилкок начал 9 марта, в 63-югодовщину своей свадьбы. Он рассчитывал собрать 500 фунтов, однако уже сегодня сумма собранных им пожертвований достигла 25 тысяч фунтов.