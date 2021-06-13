Для своего воображаемого зверька я выбрал длинное туловище и относительно короткие лапы. Такая комбинация признаков увеличивает число очков ми-ми-метров на порядок — манчкины и корги не дадут соврать. Тушка моего воображаемого создания была маленькая и пушистая. Все ведь такое любят, верно? А завершала композицию очаровательная мордашка с глазками-бусинками — великолепный компромисс для собачников и кошатников. Примерно здесь я осознал, что делаю хорька. Осталось только присобачить кошачьих усиков.