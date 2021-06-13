Несколько лет назад у меня возникло непреодолимое желание придумать что-то максимально милое. Я отложил в сторону менее значимые дела, и отправился собирать квинтэссенцию милоты.
Для своего воображаемого зверька я выбрал длинное туловище и относительно короткие лапы. Такая комбинация признаков увеличивает число очков ми-ми-метров на порядок — манчкины и корги не дадут соврать. Тушка моего воображаемого создания была маленькая и пушистая. Все ведь такое любят, верно? А завершала композицию очаровательная мордашка с глазками-бусинками — великолепный компромисс для собачников и кошатников. Примерно здесь я осознал, что делаю хорька. Осталось только присобачить кошачьих усиков.
Что, уже хочешь затискать эту очаровашку до смерти? Что ж, вперёд, но помни об одном «но». Вся жизнь хорей держится на трёх столпах: отточенные до совершенства охотничьи инстинкты, гиперактивность и отбитость в терминальной стадии. При таких характеристиках даже кроха в 1.5-2 килограмма превращается в лютую бестию.
Зато благодаря этим качествам лесные хорьки обжили практически всю Европу. Степные хорьки встречаются от Чехии до Китая, черноногие забрали себе обе Америки.
Ничто так не характеризует это пушистое создание, как поведение на охоте. Хорёк не выжидает момента для атаки, не пытается понять слабые места противника. Тактика — это не про него. Животина молнией бросается вперёд и вцепляется в глотку жертве.
Животное жадно лакомится ещё тёплой кровью и, если повезёт, режим берсерка на какое-то время отключается. А если нет, вошедший в боевой раж хорь — оружие массового поражения. Он будет охотиться на всех в зоне видимости. За ночь он способен передушить курятник из нескольких десятков птиц. Неудержимый источник ярости может остановить лишь одно оружие — сон.
Не зря говорят: «спит как хорёк» — эти ребята действительно отходят в царство Морфея с концами. Ещё бы, попробуй носиться и кошмарить всю округу в режиме нон-стоп, тоже измотаешься! Хорьки могут спать до 20 часов в сутки. Зато в оставшиеся 4 часа они будут заряжены энергией, дабы изводить со свету всё живое!
Проявления чувств к противоположному полу у них тоже своеобразное. Этим созданиям чужды ритуалы романтики и брачное поведение в принципе. Весной, когда все нормальные звери пытаются оказать друг другу знаки внимания, хорьки... дерутся. По крайне мере, так может показаться, когда дело между «влюблёнными» уже близится к развязке.
Такими отбитыми хорьки не рождаются, а становятся. Новорождённые малыши весят примерно 10 граммов, слепы, лысы и глухи. По-настоящему активными они станут только к 4 месяцу от рождения. Примерно в это же время они покидают родное гнездо и отправляются на поиски своего места в этом мире.
Обнаружив отдельно стоящую рощицу или густую опушку, хорь принимается искать себе удобный домик. Юное создание согласно на что угодно, лишь бы не отстраивать жилплощадь самому. Ему подойдёт дупло, удобно расположенный бурелом, брошенное гнездо или забытая всеми нора. Хорёк натаскает туда сухих растений, обложит собственной шерстью и будет жить в этом месте все отведённые ему 4 года жизни, не забывая строгать новую молодёжь каждую весну.
Конечно, он легко доводит фермеров и хорькодержателей до белого каления, но я-то смотрю на этих животин через видосики из Интернета, мне хорошо.
Источник:
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