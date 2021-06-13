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Хорёк: 20 часов сна и 4 часа в режиме кровавого берсеркера. Жизнь диких хорьков выглядит как безумие

Хорёк: 20 часов сна и 4 часа в режиме кровавого берсеркера. Жизнь диких хорьков выглядит как безумие (10 фото)

Автор:
13 июня 2021 10:20
Метки: животные   интересно   факты   
514
10

Несколько лет назад у меня возникло непреодолимое желание придумать что-то максимально милое. Я отложил в сторону менее значимые дела, и отправился собирать квинтэссенцию милоты.

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Метки: животные   интересно   факты   
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22k
Саня 2 часа назад
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18k
Will2006 36 минут назад
Напомню, что хорек относится к семейству куньих, к которым относятся так же росомаха (символ опасности), и тот самый медоед, отбитость которого уже стала мемом
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Саня 2 часа назад
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