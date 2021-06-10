Министерство внутренних дел подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин.
Министерство внутренних дел разработало поправки к федеральным законам "О техническом осмотре" и "О безопасности дорожного движения", сообщили в РИА Новости со ссылкой на главу российской ГИБДД Михаила Черникова.
В ведомстве считают, что сделать техосмотр частных легковых машин добровольным для их владельцев - хорошая идея. По мнению Михаила Черникова, ответственные автомобилисты сами заинтересованы в проверке исправности своего транспортного средства.
Предложение МВД о добровольном техосмотре уже прокомментировали в Совфеде, Такую инициативу необходимо приветствовать не только из-за её целесообразности, но и как проявление доверия к россиянам, считает сенатор Александр Башкин.
"Это был бы совершенно логичный шаг, и я благодарен МВД за такое доверие россиянам. Мы должны друг другу доверять", - передают РИА Новости слова сенатора.
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Высказался по поводу новой инициативы и первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, заявив, что в случае отмены обязательных техосмотров водители должны нести полную ответственность за вред, причинённый неисправным транспортным средством.
"Личный транспорт можно было давно освободить от техосмотра, но всё-таки регламентировать в законодательстве собственника транспортного средства таким образом, чтобы он нёс всю полноту ответственности… Если он не ухаживает, не обслуживает транспортное средство как источник повышенной опасности – это полторы-две тонны смерти, - поэтому, если человек пользуется этим автомобилем или даёт кому-то, он должен нести всю полноту ответственности", - по сообщению источника, сказал Лысаков.
Не остались в стороне и эксперты, с их точки зрения, инициатива целесообразна, если Инициатива сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного целесообразна, но с повышением ответственности автовладельцев.
"Я думаю, что это абсолютно логично, потому что за долгие десятилетия – последние лет 25, наверное, если не все 30 – у нас идёт борьба за то чтобы отменить техосмотр, если мы не можем сделать его "прозрачным". Пока у нас с этим ничего не получается. …Но самое главное – надо ввести ответственность для водителя, совершившего ДТП, то есть если человек просто зазевался и проехал на запрещающий сигнал светофора – это одно наказание, а если он попытался затормозить, а тормозов-то нет, потому что за машиной не следил, въехал в кого-то, что-то разнёс, а если ещё и убил, - другое, более серьёзное наказание", - рассказал в интервью РИА Новости, президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
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Прошу прощения у читателей за долгопост, но завершает наш хит-парад мнений Федерация автовладельцев России.
В эфире радио Sputnik руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов высказал мнение, что проект о добровольном техосмотре не противоречит международному праву.
"Для перевозок, для грузовых автомобилей, для автобусов, безусловно, техосмотр должен быть обязательным, это прямое требование Венской конвенции о дорожном движении, но там есть оговорка о том, что страна действительно может отменить техосмотр для физических лиц, для легковых автомобилей", - высказался по поводу предложения МВД Едрышов.
Далее он добавил, что оформление ОСАГО без предъявления диагностической карты - решение ожидаемое и вполне логичное.
"Это вполне логичный законопроект, потому что, когда привязывали диагностику автомобиля, технический осмотр к ОСАГО, тогда одновременно передавали ТО в руки Российского союза автостраховщиков. Сейчас ТО фактически возвращается обратно в ГАИ, поэтому решили не увязывать две эти разные операции – страхование ответственности и контроль технического состояния транспортного средства", – считает руководитель Федерации автовладельцев России.
Остаётся добавить, что нововведение, что инициатива не коснётся автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов.
Напомним, что накануне сообщалось о том, что в МВД отказались от идеи снизить максимально разрешённую скорость автотранспорта внутри городов и населённых пунктов до 30, а ненаказуемый порог её превышения до 10 км/час.
P.S.
Ну что, граждане-товарищи, похоже, раздача пряников к предстоящим выборам началась.
И кстати, про "полную ответственность" - а что, сегодня она частичная?
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Состояние машины надо контролировать.
За последние 20 лет техосмотр проходил, назовем так, формально.
Да и нафига он мне, если машины обслуживаю у дилера.
А не у дяди Васи в сарае.
Осаго-это страхование гражданской ответственности. То есть если Вася захреначил аварию, то ПОСТРАДАВШИМ возмещает ущерб страховая, а не они выбивают 10 лет что то с Васи, который нигде не работает, машина на бабушку, квартира на троюродного дядю, а он гол как сокол и никому ничего не должен.
Для вас могут быть любые понятия, как и в голове у каждого российского водителя его личное пдд. Но
Ещё раз, Каско это страхование СВОЕГО ТРАНСПОРТА и без разницы кто ему причинит ущерб, вы, третьи лица или ураган. ВАШ убыток покрывает страховая.
Каско НЕ Покрывает гражданскую ответственность и не имеет к этому совершенно НИКАКОГО отношения.
Осаго это страхование ОТВЕТСВЕНННОСТИ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ. То есть это гарантия того, что вы возместить ущерб пострадавшим ПО ВАШЕЙ ВИНЕ.
То есть тебя никто не напрягает с прохождением ТО, но каждый день гаишник за углом будет штрафовать на сумму в два раза бОльшую чем разовое прохождение ТО. 365 раз в год. Но зато свобода выбора.
А ещё при дтп страховщик пошлёт на йух, ибо выяснится что у твоего пепелаца гравицапа не той системы и ты сам себе злобный буратино что скрысил косарь на необязательный ТО.
Но с другой стороны ощущение свободы, оно же бесценно.
Как я его не навижу.
Если я не ошибаюсь, идея техосмотра, это предупредить полторы-две тонны смерти.
А так, неконтроллируемое ведро, с идиотом за рулем, конечно легче оштрафовать, чем предупредить трагедию.
Ну у меня, если честно, слов нет
лучше бы заменили т.о. на прохождение психиатра. имхо
Как говорится - суровость наших законов, компенсируется безолаберностью их исполнения
Подорожали "покупные" диагностические карты - с 800 до 3 000.
А с введением новых правил прохождения (он-лайн фото и пр.) и "в столицах" сдулось большинство техпунктов, очереди страшнейшие.
http://pravo-auto.com/stoimost-texosmotra/http://pravo-auto.com/stoimost-texosmotra/
менты идиоты, или нас за идиотов держат? или спецом сморозили эту херню, чтобы нас от чего-то другого отвлечь?
слышь, Черников, вот не надо сто сорок миллионов народу за лохов держать
.
может я что то пропустил . А разве сейчас владелец не несет ответственность?
"Если дтп из за неисправности авто, не прошедшее техосмотр, то наказание ужесточается." ОЧЕНЬ разумно.
Перед выборами всегда обещали райские кущи.