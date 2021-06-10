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В МВД не хотят принуждать владельцев личных автомобилей к обязательному техосмотру

В МВД не хотят принуждать владельцев личных автомобилей к обязательному техосмотру (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 июня 2021 21:42
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   автомобили   видео   добровольный   изменения   правила   проект   техосмотр   
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Министерство внутренних дел подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин.

Источник:

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Метки: Россия   автомобили   видео   добровольный   изменения   правила   проект   техосмотр   
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40k
Элек Мек 3 часа назад
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46k
Albert GER Полчаса назад
Бред какой-то.
Состояние машины надо контролировать.
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−1
цска под Зенитом Полчаса назад
Ну в 70 мы покупали за бутылку и осмотры и ГАИ.
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629
Paul Wood Час назад
Пролобировано страховщиками, мастерскими и прочими ловителями хайпа. Ну и финансовыми возможностями граждан. Потом вы на дорогах увидите такой хлам, что будет страшно выезжать на новой ласточке.
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2k
Ertin 2 часа назад
По ходу пора пересаживаться на БТР...
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8k
Vacony 2 часа назад
Интересно, тут орут про радостных владельцев ржавых ведер и т.д.... а ведь почти все аварии происходят или по пьяни, или на крутых тачках...
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−131
Bhaal 2 часа назад
Абсолютно бесполезная процедура. На безопасность влияют прежде всего бухарики за рулём и просто люди с нездоровой психикой, получившие права.
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27k
lem02 2 часа назад
Почему очевидные вещи доходят до власти с задержкой в десятилетия?! Почему, на пример, если есть КАСКО, где прописаны повреждения от метеорита и похищения машины инопланетянами, меня заставляют платить за ОСАГО?
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3k
Sulesin 2 часа назад
ТО необязателен, но за езду без оного штраф 2 тр.
То есть тебя никто не напрягает с прохождением ТО, но каждый день гаишник за углом будет штрафовать на сумму в два раза бОльшую чем разовое прохождение ТО. 365 раз в год. Но зато свобода выбора.
А ещё при дтп страховщик пошлёт на йух, ибо выяснится что у твоего пепелаца гравицапа не той системы и ты сам себе злобный буратино что скрысил косарь на необязательный ТО.
Но с другой стороны ощущение свободы, оно же бесценно.
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10k
Джон Уик 2 часа назад
А мы как проклятые каждый год проходим этот сраный тех-тест.
Как я его не навижу.
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Если он не ухаживает, не обслуживает транспортное средство как источник повышенной опасности – это полторы-две тонны смерти

Если я не ошибаюсь, идея техосмотра, это предупредить полторы-две тонны смерти.
А так, неконтроллируемое ведро, с идиотом за рулем, конечно легче оштрафовать, чем предупредить трагедию.
Ну у меня, если честно, слов нет
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3k
au3 3 часа назад
А о добровольном уплате штрафов?
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5k
maclay 3 часа назад
У владельцев ржавых корыт потекли слюнки, потирают ручонки ! Жизнь человеческую оцените в миллионов 10, тогда и выпускайте эти "лады-баклажан" !
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1k
Алексей Matr 3 часа назад
Если это будет добровольно - никто его проходить не будет. Те, кому не похер и так следят за машиной, те кому похер - им в любом случае похер. Поэтому надо ужесточить контроль и драть. Драть по полной программе. Печально то, что какие законы не придумай, в наших реалиях это превратится в очередную кормушку.
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32k
Опаньки 3 часа назад
на фото знак СТОП не по ГОСТу
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5k
hhwost 3 часа назад
снижение скорости в населённых пунктах до 30км/ч - это маразм из области типа "обязательный переход на велосипедный транспорт".
менты идиоты, или нас за идиотов держат? или спецом сморозили эту херню, чтобы нас от чего-то другого отвлечь?
слышь, Черников, вот не надо сто сорок миллионов народу за лохов держать
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18k
иванов дмитрий 3 часа назад
Личный транспорт можно было давно освободить от техосмотра, но всё-таки регламентировать в законодательстве собственника транспортного средства таким образом, чтобы он нёс всю полноту ответственности…
.
может я что то пропустил . А разве сейчас владелец не несет ответственность?
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5k
Дельфин Красивый 3 часа назад
ни где в мире техосмотром МВД не занимается, это дело страховых
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13k
Алексей 3 часа назад
Спорим, не отменят обязаловку?
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4k
Sabay 3 часа назад
ого.. нестандартная ситуация. поворачиваются лицом к людям? Это хорошо..
"Если дтп из за неисправности авто, не прошедшее техосмотр, то наказание ужесточается." ОЧЕНЬ разумно.
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