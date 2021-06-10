Министерство внутренних дел разработало поправки к федеральным законам "О техническом осмотре" и "О безопасности дорожного движения", сообщили в РИА Новости со ссылкой на главу российской ГИБДД Михаила Черникова.

В ведомстве считают, что сделать техосмотр частных легковых машин добровольным для их владельцев - хорошая идея. По мнению Михаила Черникова, ответственные автомобилисты сами заинтересованы в проверке исправности своего транспортного средства.

Предложение МВД о добровольном техосмотре уже прокомментировали в Совфеде, Такую инициативу необходимо приветствовать не только из-за её целесообразности, но и как проявление доверия к россиянам, считает сенатор Александр Башкин.

"Это был бы совершенно логичный шаг, и я благодарен МВД за такое доверие россиянам. Мы должны друг другу доверять", - передают РИА Новости слова сенатора.