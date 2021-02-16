В МВД России назвали новые требования к техосмотру, изменения в котором, вероятно, перенесут на 1 сентября.

С 2021 года автобусы необходимо будет оснастить тахографом или устройством регистрации режима труда и отдыха водителей. Также не получится пройти техосмотр в случае, если не работают стеклоочистители и стеклоомыватели, есть повреждения внешних световых приборов, не хватает хотя бы одного болта или гайки в местах крепления дисков и ободьев колёс.

Всего в документе прописано более 80 требований, касающиеся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колёс, а также двигателя и его систем.