В МВД России назвали новые требования к техосмотру, изменения в котором, вероятно, перенесут на 1 сентября.

В МВД России обозначили дополнительные требования к безопасности автомобиля проверяемые при прохождении техосмотра. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на новую редакцию федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
В документе указанно, что водители не смогут благополучно завершить прохождение техосмотра в случае, если в их автомобилях есть подтёки тормозной жидкости, нарушена герметичность трубопроводов или затруднён поворот рулевого колеса. Само собой разумеется, подлежит проверке стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла и наличие и исправность ремней безопасности, стало известно из источника со ссылкой на ТАСС.
С 2021 года автобусы необходимо будет оснастить тахографом или устройством регистрации режима труда и отдыха водителей. Также не получится пройти техосмотр в случае, если не работают стеклоочистители и стеклоомыватели, есть повреждения внешних световых приборов, не хватает хотя бы одного болта или гайки в местах крепления дисков и ободьев колёс.
Всего в документе прописано более 80 требований, касающиеся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колёс, а также двигателя и его систем.
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Ранее стало известно, что Минтранс, таки сжалился над российскими водителями и планирует смягчить новые правила техосмотра, которые вступят в силу с 1 марта. Известно , что за цифровизацию техосмотра взялись не на шутку, с марта фотографии авто нужно подтверждать координатами системы ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров. В правительстве считают, что мера позволит избежать прохождения техосмотра «на бумаге», когда машина не предоставляется в уполномоченную организацию. Однако, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
В Минтрансе спохватились, что из-за плотной застройки местности и конструктивных материалов зданий происходит экранирование спутникового сигнала и многие операторы не могут соблюсти требование о 15-метровой погрешности. В этом случае единая информационная система ЕАИСТО МВД не даст оформить карту. Поэтому и решено сделать россиянам в подарок послабление -- накинуть допустимую погрешность геоданных в ГЛОНАСС, об этом рассказали на RT.
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Однако под конец мы припасли и хорошие новости:
Новые правила прохождения техосмотра, которые должны были заработать с 1 марта, вероятно, не заработают. Их введение планируют перенести на более поздний срок. Об этом Autonews.ru рассказал источник в Минтрансе. По его словам, новые правила техосмотра имеют реальный шанс получить отсрочку на полгода, то есть до 1 сентября. На этот раз вроде бы все были готовы, но проблема возникла у страховщиков, которые и ходатайствуют перенести новые правила, на поздний срок, либо отвязать техосмотр от ОСАГО, об этом рассказал autonews.ru.
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Из за нарушений правил дорожного движения 88%... Может не туда копают?
В правительстве даже не догадываются, что торгуют этими поддельными диагностическими картами в самих страховых при оформлении ОСАГО))). Потому что никому кроме страховых компаний эту карту диагностическую предъявлять не надо, следовательно сами страховые могут лепить их и указывать их наличие и вносить данные о них в базу РСА, сколько угодно.
Иначе например купив с рук неисправный автомобиль, невозможно зарегистрировать его на себя в ГАИ, т.к. нет ОСАГО а ОСАГО нет потому что нет техосмотра а его не пройти потому что машина неисправна.
В общем замкнутый круг получается.
https://www.rbc.ru/tags/?tag=отзывhttps://www.rbc.ru/tags/?tag=отзыв автомобилей
=
ну для того и вводят