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В МВД России назвали новые требования к техосмотру, изменения в котором, вероятно, перенесут на 1 сентября.

В МВД России назвали новые требования к техосмотру, изменения в котором, вероятно, перенесут на 1 сентября. (2 фото + 2 видео)

Автор:
16 февраля 2021 07:34
Сообщество : Автомир
Метки: Россия   глонасс   мвд   новые   отложат   правила   техосмотр   требования   
2583
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В МВД России обозначили дополнительные требования к безопасности автомобиля проверяемые при прохождении техосмотра. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на новую редакцию федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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Метки: Россия   глонасс   мвд   новые   отложат   правила   техосмотр   требования   
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28  комментариев
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1k
Росомаха 2 часа назад
Доля аварий из-за технических неисправностей автомобилей составляет 3,8%...
Из за нарушений правил дорожного движения 88%... Может не туда копают?
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6k
Pillin Alex Полчаса назад
Господа, а есть тот кто реально ездит и проходит тех осмотр ?
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473
В В П Pillin Alex 17 минут назад
Я прохожу! Станция рядом с домом.
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215
Виктор Pillin Alex 6 минут назад
У меня Saab 9000 (1998 г) , он физически тех осмотр не пройдёт
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25k
Вован 42 минуты назад
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19k
BillyBonzz 42 минуты назад
"правительстве считают, что мера позволит избежать прохождения техосмотра «на бумаге», когда машина не предоставляется в уполномоченную организацию." (с)
В правительстве даже не догадываются, что торгуют этими поддельными диагностическими картами в самих страховых при оформлении ОСАГО))). Потому что никому кроме страховых компаний эту карту диагностическую предъявлять не надо, следовательно сами страховые могут лепить их и указывать их наличие и вносить данные о них в базу РСА, сколько угодно.
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1k
Геннадьич 50 минут назад
ТО от ОСАГО обязательно при таком техосмотре надо отвязывать.
Иначе например купив с рук неисправный автомобиль, невозможно зарегистрировать его на себя в ГАИ, т.к. нет ОСАГО а ОСАГО нет потому что нет техосмотра а его не пройти потому что машина неисправна.
В общем замкнутый круг получается.
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4k
fin4all 56 минут назад
А мне вот интересно другое. Почему я, имея нормальную недешевую машину, обслуживая её строго в соответствии с регламентом производителя в официальных сервисных центрах, отдавая от 30 до 100 тыс руб за каждое обслуживание, не могу получить диагностическую карту и вынужден куда-то ехать, тратить время и деньги на эту бюрократию?
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19k
BillyBonzz fin4all Полчаса назад
потому что в официальных центрах кроме подъемников, сканеров ошибок, ящика с ключами и компьютера для чтения логов ЭБУ для конкретной марки машины больше ничего нет.
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4k
fin4all BillyBonzz 24 минуты назад
Я это знаю. Почему нельзя сертифицировать сервисный центр под конкретную марку?
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19k
BillyBonzz fin4all 19 минут назад
потому что для этого надо выделять дополнительное помещение, оснащать его, сертифицировать. Официалам это нах не уперлось, им надо машины продавать, продавать дорогущие допы и вколачивать конячий ценник за ремонт по нормочасам а не сшибать по 800 рублей за техосмотр.
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4k
fin4all BillyBonzz 13 минут назад
А вот мне официалы другое сказали. Нет проблем давать диагностическую карту в рамках техобслуживания, и им это выгодно, но чтобы сертифицироваться, надо сертифицироваться на все марки, а это уже другой набор оборудования. А вот это нафиг не надо.
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19k
BillyBonzz fin4all 12 минут назад
ну вот сам и ответил на свой вопрос
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1k
Тритий Час назад
ааа !!! умора !!! В России есть техосмотр )) А теперь , серьёзно ..... Пока за ТО не возьмётся Ротенберг будет бардак !!! Платон не даст соврать .
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113
Михайло Потапыч Час назад
Главное напишите. Это будет лишняя тысяча при покупке страховки, или взяточный фестиваль как в старые добрые?
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55
Vadim Час назад
Чем дольше они не справляются, тем больше лазеек появляется сделать то «на бумаге»
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692
Hornet Час назад
Автохлам это, то что сейчас с конвейеров сходит.
https://www.rbc.ru/tags/?tag=отзывhttps://www.rbc.ru/tags/?tag=отзыв автомобилей
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3
Ф. 2 часа назад
Денег очень хочется ....
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1k
Александр 2 часа назад
Факт - с дорог надо убрать неисправный автохлам, чадящих монстров, нестандартный ксенон и т.д. Но так же факт - введение нового регламента техосмотра повлечет рост коррупции в органах. Вряд ли после 1 марта все выше перечисленное исчезнет с дорог.
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564
Alexandr F Александр 2 часа назад
Ни автохлам, ни чадящие монстры с дороги не уйдут. Просмотри на африканские страны. Там такой только хлам и ездит. И ты свыкнись, что живешь в стране третьего мира.
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3k
Юра Гагарин Александр Час назад
введение нового регламента техосмотра повлечет рост коррупции в органах
=
ну для того и вводят
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
идиотский закон . среднее время на осмотр одной машины 40 минут , в мелких городках и населенных пунктах нет станций ТО , соответствующих новым нормам и правилам и оборудовать их никто не будет , ибо нерентабельно. что делать половине россиян - хз.
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36k
Вепс Андрей Дядя 2 часа назад
Именно поэтому страховщики за то чтобы отвязать ТО от ОСАГО. Они понимают что все люди у кого нет возможности пройти ТО не смогут купить ОСАГО, а это убытки.
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0
Иосиф Андрей Дядя Полчаса назад
Штрафы платить и взятки давать,вся эта "замута" ради этого и делается!
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3k
Петрович 2 часа назад
Твари, чо. В нормальных странах никакого ТО нет, и как то живут же.
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2k
Aristarx Петрович 2 часа назад
Не говорите ерунды. Немецкий TUV например.
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709
idhr Петрович 2 часа назад
минуточку, давайте разберёмся, почему именно в вашем случае, твари?, если по тому, что раньше вам не нужно было тащиться несколько сот километров в райцентр, а возможно было получить карту в местной деревенской шараге, которая не имеет ну ни каких шанств оказаться сертифицированной, то тут я могу с вами согласиться. Хотя, вполне возможно, для глухих деревень, транспорт из которых наврядли может массово попадать в цивилизацию, могут сделать и послабления. Типа хоть какая то связь есть уже практически везде, как-нибудь фотки сделают, и руль подёргать могут и остальное посмотреть, а цо на глаз да и ладно. Другое дело, если вы не являетесь жителем глухих деревень, и сертифицированное с.т.о. для вас вполне доступно, но являетесь обладателем авто, которое не имеет шансов пройти полноценное т.о., вот тут это ваше, твари, не принимается.
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