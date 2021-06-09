Ранее сообщалось, что в Государственном дорожном ведомстве согласились с предложением снизить максимально разрешённую скорость автотранспорта внутри городов и населённых пунктов в два раза от существующего сегодня ограничения.
Снижать максимальную скорость надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы, считает, по информации ТАСС, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
"С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас всё равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове - 50 км/ч", - разъяснил журналистам глава Научного учреждения.
Этот материал был опубликован источником 9 июня в 03:01.
В ГИБДД поддержали идею о снижении скорости движения в городах России
Источник:
Однако ближе к вечеру, в 16:05 09.06.2021 (обновлено: 16:56 09.06.2021), в РИА Новости заверили, что в МВД категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога", об этом агентству рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.
Далее, в беседе с корреспондентом издания, он отметил, что в СМИ иногда проскальзывает некорректная информация, а сам он, будучи автовладельцем, не представляет, как можно ехать так медленно, когда по разделительной полосе носятся со скоростью до 150 километров в час.
"В первую очередь тот, кто предлагает (такое снижение. — Прим. ред.), думает не о безопасности дорожного движения, а всё-таки о каких-то других моментах — в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация", — поделился Черников.
В ГИБДД выступили против снижения максимальной скорости движения в городах
Источник:
Ещё глава ведомства заявил, что хотел бы предложить инициаторам такого предложения самим "сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений".
В заключение беседы он призвал прекратить втягивать МВД в "необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов".
Источник:
- Запись эпичной погони сотрудника ГИБДД за рокером попала в сеть: видео
- «В морг тебе надо, чучело»: СК возбудил дело после видео с издевательствами над пенсионеркой в больнице
- На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС
- В Москве в аварии разбилась одна из самых дорогих моделей "Мерседеса"
- На МКАДе снова устроили танцы, перекрыв две полосы: видео
Понравилось31
Осенью выборы.
Конечно это совпадения , как вы могли подумать другое )