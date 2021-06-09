Снижать максимальную скорость надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы, считает, по информации ТАСС, начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

"С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас всё равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове - 50 км/ч", - разъяснил журналистам глава Научного учреждения.

Этот материал был опубликован источником 9 июня в 03:01.