FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 7967 постов • 721 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
В ГИБДД передумали и больше не поддерживают снижение максимальной скорости до 30 км/ч

В ГИБДД передумали и больше не поддерживают снижение максимальной скорости до 30 км/ч (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 июня 2021 21:45
Сообщество : Автомир
Метки: 30 км/ч   Москва   видео   гибдд   не поддерживают   ограничение   поддерживают   россиия   
1382
1
2

Ранее сообщалось, что в Государственном дорожном ведомстве согласились с предложением снизить максимально разрешённую скорость автотранспорта внутри городов и населённых пунктов в два раза от существующего сегодня ограничения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: 30 км/ч   Москва   видео   гибдд   не поддерживают   ограничение   поддерживают   россиия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Вот интересно получается. Мне перед техосмотром придётся снимать фаркоп, пороги и багажник. Кто-то посчитал, что они влияют на безопасность дорожного движения, а значит на кол-во аварий. А вот такие мелочи, о которых автовладельцы устали просить - включать дорожное освещение пораньше, а не через час после наступления полной темноты. У нас темно в 20, включают ровно в 21. Или хотя бы осветить пешеходные переходы дешёвыми китайскими светодиодами. Ночью в дождь при полной темноте + свет встречных, пешеходов совершенно не видно. Но по мнению некоторых, это на безопасность не влияет. А вот пороги, чтобы старые родители хоть как-то смогли залезть в машину, это причина для ДТП весомая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Бомбардир 10 минут назад
А может просто некоторых, особо одаренных прав лишать навсегда, и будет всем нам счастье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fenix57 19 минут назад
какие 30?? Запретить авто в городах вообще! Разъездились холопы, боярам на заседания проехать не дают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
Сергей Полчаса назад
Как мне жалко наших МЫСЛИТЕЛЕЙ, всё о нас думу думают, а не придумают... Эта каста не способна уже даже на простые мыслительные процессы, изменить надо структуру, а не подгонять псевдо действия под произошедшую ситуацию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−54
vova old Полчаса назад
ничего сами придумать не могут даже эту идею стерли у американцев которая в нью-йорке пару лет назад как раз это и ввели . штрафы очень хорошо кончится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
иванов дмитрий Час назад
ГИБДД вдруг отказалась от штрафов и ограничений скорости
Осенью выборы.
Конечно это совпадения , как вы могли подумать другое )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
costa 2 часа назад
В Шотландии, скорость в городе до 20 миль в час(32кмч), 30 миль только если дорога отдельная и имеет заграждение от тротуара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 2 часа назад
В городе видимость ограниченная, а зная раззвиздяйство местных дорожников, на каждом перекрестке свой скоростной режим установят только в царствие Владимира 4-го...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Принц вместо замухрышки. Как звездные мужья хорошеют при новых женах (25 фото) Принц вместо замухрышки. Как звездные мужья хорошеют при новых женах (25 фото) На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС Стали известны новинки военной техники, принявшие участие в параде 9&nbsp;Мая, в&nbsp;Москве: видео Стали известны новинки военной техники, принявшие участие в параде 9 Мая, в Москве: видео «В морг тебе надо, чучело»: СК возбудил дело после видео с издевательствами над пенсионеркой в больнице «В морг тебе надо, чучело»: СК возбудил дело после видео с издевательствами над пенсионеркой в... В столичных барах и кафе могут появиться зоны, свободные от невакцинированных посетителей В столичных барах и кафе могут появиться зоны, свободные от невакцинированных посетителей В России который раз щупают почву для&nbsp;снижения нештрафуемого порога превышения скорости В России который раз щупают почву для снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

135703



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
3
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
Лето в СССР
11
207
Лето в СССР
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Стоит ли играть в Gothic в 2021 году
1
19
Стоит ли играть в Gothic в 2021 году
Одноразовый бумажный стакан Gucci за 15 тысяч рублей на «Авито»
0
8
Одноразовый бумажный стакан Gucci за 15 тысяч рублей на «Авито»
Xiaomi Lydsto R1: робот-пылесос со станцией-пылесборником
Xiaomi Lydsto R1: робот-пылесос со станцией-пылесборником
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
6
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#авто аварии#факты#Россия#дети#автомобили#в мире#авария дня
#фото#животные#дтп#история#Разное#картинки#фотографии#шоу бизнес#драка#знаменитости
#интересное#аварии#СССР#сша#прикол#кино#подборка#автомир#фильм#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться