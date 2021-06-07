10 июня жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление

В конце первой декады этого месяца в отдельных районах планеты люди смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение: лунный диск визуально окажется меньше солнечного и при совмещении будет видна только "корона солнечного огня".
10 июня 2021 года должно произойти кольцевое солнечное затмение 147 сароса, максимальную фазу которого можно будет наблюдать на территории Канады, Гренландии и России. это затмение явится повторением через сарос* кольцеобразного солнечного затмения 31 мая 2003 года, полоса которого проходила по Шотландии, Исландии и Гренландии, а частные фазы были видны во многих странах Европы и Азии.
Как сообщает источник, в условиях безоблачной погоды, на территории России 10 июня 2021 года, кольцевое затмение можно будет увидеть:
- Якутск — практически полное кольцевое затмение произойдёт в 20:45 вечера;
- Красноярск — половина Солнца будет скрыто в 19:06 вечера;
- Екатеринбург — перекрытие на 30-40% произойдёт в 16:53;
- Казань — солнечный диск скроется на 30% в 14:43 дня;
- Москва — до 26% Солнца скроется в 14:26;
- Санкт-Петербург — благодаря более северному расположению, Солнце скроется на целых 40% в 14:12 дня.
Thursday next week. An "annular NOT total" solar eclipse. North Pole is a good place to be but most of northern hemisphere will see at least a partial eclipse. In the UK around 11:15 am is the best time. ihttps://earthsky.org/tonight/annular-solar-eclipse-on-june-10-2021/ pic.twitter.com/QJMlLVnc3p— Gurbir Singh (@GurbirSingh) June 3, 2021
Солнечные затмения условно делятся на три вида:
- полное, при котором Луна полностью закрывает собой Солнце;
- частное, при котором Луна проходит по диску Солнца по краю, скрывая только его часть;
- кольцеобразное, при котором Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре (из-за большего отдаления), и не может скрыть его полностью.
Именно последний вид затмения, на предстоящей неделе и смогут увидеть россияне, живущие на севере страны.
По статистике, в среднем за каждое столетие происходит 237 солнечных затмений, из которых 160 — частные, 63 — полные и только 14 — кольцеобразные.
Источник:
К примеру, на Урале, в частности, в Екатеринбурге, можно будет наблюдать только частные фазы солнечного затмения с глубиной погружения тени Луны на диске Солнца до 0,364.
Для наблюдения затмения лучше всего заранее закупить самый плотный светофильтр для сварочного аппарата. Солнце в момент затмения будет находиться в западной части неба.
Источник:
Примечание: Саросом называют цикл (драконический период), длина которого составляет 6585,3 суток, или 18 лет, 11 дней и чуть менее 8 часов. За один сарос происходит 28 — 29 лунных и 41 — 43 солнечных затмения.
Источник:
- Отец казанского стрелка рассказал, как живёт их семья после трагедии в школе
- Обнаженный оператор угодила в эфир с заместителем главреда "Дождя"
- Россия бессильна против Канады 10 лет
- Мужчина, которого ранил полицейский под Новосибирском, умер в больнице
- Как банк по ошибке сделал россиянина миллионером
Понравилось26