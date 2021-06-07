10 июня жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление

К примеру, на Урале, в частности, в Екатеринбурге, можно будет наблюдать только частные фазы солнечного затмения с глубиной погружения тени Луны на диске Солнца до 0,364.





Для наблюдения затмения лучше всего заранее закупить самый плотный светофильтр для сварочного аппарата. Солнце в момент затмения будет находиться в западной части неба.