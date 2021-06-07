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10 июня жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление

10 июня жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление (3 фото + 2 видео)

Автор:
07 июня 2021 22:07
Сообщество : Космос
Метки: Россия   видео   затмение   кольцевое   луна   сарос   север   солнце   
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В конце первой декады этого месяца в отдельных районах планеты люди смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение: лунный диск визуально окажется меньше солнечного и при совмещении будет видна только "корона солнечного огня".

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Метки: Россия   видео   затмение   кольцевое   луна   сарос   север   солнце   
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6  комментариев
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−201
Кондратий Час назад
Благодаря Ельцину огромные обсерватории были открыты. Ценнейшие космические открытия. Застой брежнева тогда удалось пережить.
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Ertin Полчаса назад
Опять бензин подорожает...
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167
Andiks 53 минуты назад
В детстве увлекался астрономией. Сейчас почувствовал это дыхание космоса. Спасибо за инфо, в ЮК должно быть видно.
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