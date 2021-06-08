Видео с места событий было выложено на YouTube. На записи видно, как мужчина, яростно жестикулируя и нецензурно обзывая танцовщиц, требует, чтобы те ушли.А когда одна из девушек рассмеялась в ответ, молодчик её толкнул. Буян, недовольный внешним видом девчонок кричал, что они «развелись за бабки» и что не уйдёт, пока не приедет полиция, На просьбу, проходившей мимо женщины, вести себя пристойно, громила не обратил внимания.



