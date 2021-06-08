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Защитник нравов, так распоясался, что&nbsp;угодил в&nbsp;полицию

Защитник нравов, так распоясался, что угодил в полицию (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 01:49
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   криминал   маты   оскорбления   протокол   санкт-петербург   хулиганство   
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В центре Санкт-Петербурга мужчина с матерной бранью пытался разогнать группу девушек, танцевавших неподалёку от Дворцовой площади. Сообщается, что пострадавшие в это время снимали кавер на южнокорейский клип.

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Метки: Россия   видео   криминал   маты   оскорбления   протокол   санкт-петербург   хулиганство   
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5  комментариев
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Быдло ублюдочное.
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52
kukaracha21 42 минуты назад
Судя по костюму, он нe из наших.
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−114
VLADIMIR 2 часа назад
>>В центре Санкт-Петербурга мужчина с матерной бранью пытался
>>разогнать группу девушек

Я даже знаю, что он им кричал
-На работу! Клиенты ждут, чё вы б..... тут расплясались?
Я за вас работать что ли буду? !!!!!
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−29
vova old 2 часа назад
Всё правильно, это же не милиция, а полиции нравственность незачем
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