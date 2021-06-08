В центре Санкт-Петербурга мужчина с матерной бранью пытался разогнать группу девушек, танцевавших неподалёку от Дворцовой площади. Сообщается, что пострадавшие в это время снимали кавер на южнокорейский клип.
Видео с места событий было выложено на YouTube. На записи видно, как мужчина, яростно жестикулируя и нецензурно обзывая танцовщиц, требует, чтобы те ушли.А когда одна из девушек рассмеялась в ответ, молодчик её толкнул. Буян, недовольный внешним видом девчонок кричал, что они «развелись за бабки» и что не уйдёт, пока не приедет полиция, На просьбу, проходившей мимо женщины, вести себя пристойно, громила не обратил внимания.
Примечательно, что тот же мужчина вначале даже подтанцовывал на заднем плане с двумя голубями в руках. Затем словно опомнившись, передал кому-то птиц и отправился бороться за высокую культуру и чистоту нравов.
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Полиция таки приехала, однако к вящему удивлению защитника нравов, протокол об административном правонарушении составили не на девушек, а на него.
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>>разогнать группу девушек
Я даже знаю, что он им кричал
-На работу! Клиенты ждут, чё вы б..... тут расплясались?
Я за вас работать что ли буду? !!!!!