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В Санкт-Петербурге автобус вспыхнул рядом с остановкой

В Санкт-Петербурге автобус вспыхнул рядом с остановкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 18:46
Сообщество : Автомир
Метки: 360подмосковье   Санкт - Петербург   автобус   видео   возгорание   пожар   
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Белый дым повалил из хвостового отсека автобуса 101 маршрута, когда он подъезжал к метро «Беговая» в Санкт-Петербурге. А через минуту очевидцы наблюдали столб густого чёрного дыма и языки пламени: это полыхал салон общественного транспорта.

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Метки: 360подмосковье   Санкт - Петербург   автобус   видео   возгорание   пожар   
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СПКиНР 41 минуту назад
Пострадавших нет. Автобус увезли 2 часа назад.
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Picard

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