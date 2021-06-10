В Санкт-Петербурге автобус вспыхнул рядом с остановкой

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Белый дым повалил из хвостового отсека автобуса 101 маршрута, когда он подъезжал к метро «Беговая» в Санкт-Петербурге. А через минуту очевидцы наблюдали столб густого чёрного дыма и языки пламени: это полыхал салон общественного транспорта.
К счастью, внутри уже никого не было. Все пассажиры, их было около 20 человек, и водитель успели выйти на остановке.
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