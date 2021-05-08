В Уфе на репетиции парада загорелся танк Т-26

Ничего страшного со "старичком" не случилось. Говорят, воспламенилось пролитое топливо.
В пятницу во время генеральной репетиции Парада Победы в Уфе загорелся советский легкий танк Т-26. Как сообщили в ГУ МЧС по Башкирии, возгорание произошло не моторном отсеке, а снаружи - воспламенилось топливо, пролитое на корпус.
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Отмечается, что водитель самостоятельно справился с огнем, а прибывшие пожарные залили танк пеной, чтобы не допустить повторного возгорания. Как стало известно, Т-26 не принадлежит парку военной техники, его владельцем является частное лицо - коллекционер раритетной техники.
Т-26 был принят на вооружение Красной Армии в 1931 году. На начало Великой Отечественной Войны был самым многочисленным танком СССР. Несколько позднее это место он уступил среднему танку Т-34. Несмотря на не самую лучшую защиту Т-26 использовался вплоть до 1960 года.
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