В Уфе на репетиции парада загорелся танк Т-26

Т-26 был принят на вооружение Красной Армии в 1931 году. На начало Великой Отечественной Войны был самым многочисленным танком СССР. Несколько позднее это место он уступил среднему танку Т-34. Несмотря на не самую лучшую защиту Т-26 использовался вплоть до 1960 года.