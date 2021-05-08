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В Уфе на репетиции парада загорелся танк Т-26

В Уфе на репетиции парада загорелся танк Т-26 (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 мая 2021 13:11
Сообщество : Военное
Метки: Парад Победы   видео   возгорание   мчс   репетиция   т-26   танк   
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Ничего страшного со "старичком" не случилось. Говорят, воспламенилось пролитое топливо.

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Метки: Парад Победы   видео   возгорание   мчс   репетиция   т-26   танк   
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17  комментариев
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Бывает, техника старая вот и ЧП
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4k
RomaXz 15 минут назад
Вот и давай после этого свой танк чужим людям покататься
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32k
Alex 17 минут назад
Судя по всему - командирский танк. На башне антенна.
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66k
Пётровыч Полчаса назад
Хорошо БК не рванул.
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−91
kazakh Полчаса назад
Победобесие шагает по мордору
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1k
alex5450 36 минут назад
Скорее всего новодельный. Из чего и как его собрали - вопрос.
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28
sundowner 38 минут назад
Главное, что никто не пострадал. А технику, надо полагать, восстановить можно
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40k
Александр Час назад
У чубатоитов сегодня походу праздник второй нарисовался. Они же сегодня день дырявого очка празднуют, а тут у ваты танк загорелся. )))
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748
Сергей 2 часа назад
хм.... не могу представить совокупность случайных факторов, в результате которой мог загореться пролитый во время заправки бензин.
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803
Беглый раб 2 часа назад
До 1960-го... Ну а что удивительного, у немцев Т-II, преобразованный в танк разведки, всю войну воевал. А Т-26 получше будет
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5k
ваня панкин 2 часа назад
эх, таньчик...
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