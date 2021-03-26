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В Новосибиске соседи спасли от пожара парня с горящей спиной, помогая ему перелезть на свой балкон

В Новосибиске соседи спасли от пожара парня с горящей спиной, помогая ему перелезть на свой балкон (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 07:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Новосибирск   взаимовыручка   видео   возгорание   многоэтажка   пожар   
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Страшная сама по себе ситуация осложнялась тем, что горела квартира на восьмом этаже, и на счету была каждая минута.

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Метки: Новосибирск   взаимовыручка   видео   возгорание   многоэтажка   пожар   
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10  комментариев
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17
Ford 2 часа назад
Эти пожарные лазы на балконах как правило все захламляют или замуровывают. Потому что контроля нет и пожар случается нечасто и людям кажется что лазы никогда не понадобятся.
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Example 6.2.6 20 минут назад
Какие молодцы соседи, рука помощи протянутая в нужный момент - помогает неисчислимо выше, чем тысячи рук сложенных в молитве.
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85
bobobo 2 часа назад
Причина пожара только что перелезла на балкон к соседям.
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alex bobobo Час назад
откуда инфа? давай пруфы!
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