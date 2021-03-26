В соцсетях, конечно, порадовались за парня и его счастливое спасение, но вспомнили о технических проемах, которых в таких домах соединяют лоджии соседних квартир. Как правило, их при ремонте закладывают, а, между тем, в подобной ситуации они смогли бы здорово помочь. Как считаете, уважаемые фишкяне?