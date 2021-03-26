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Страшная сама по себе ситуация осложнялась тем, что горела квартира на восьмом этаже, и на счету была каждая минута.
В Новосибирске сняли на видео спасение подростка из горящей квартиры. Еще до приезда пожарных ситуация стала критичной. У парня уже дымилась спина, и выбраться из охваченной пламенем квартиры обычным путем через дверь он не мог. Заблокированному в горящем помещении подростку протянули руку помощи соседи - по карнизу молодой человек сумел перебраться в смежную квартиру.
По официальным данным, пожар произошел в Новосибирске около 14. 00 25 марта в многоэтажке по улице Фрунзе. Помимо мальчика, в горящей квартире находилась и его мать, которая эвакуировалась по той же схеме.
Прибывше на место ЧП пожарные эвакуировали еще двух человек из соседних квартир (для их спасения уже использовали лестницу) и потушили огонь.
Подростка пришлось госпитализировать. У мальчика обнаружили отравление угарным газом, кроме того ему диагностировали множественные ожоги. Причина пожара устанавливается.
Подростка пришлось госпитализировать. У мальчика обнаружили отравление угарным газом, кроме того ему диагностировали множественные ожоги. Причина пожара устанавливается.
Острожно! В видео присутствует ненормативная лексика
В соцсетях, конечно, порадовались за парня и его счастливое спасение, но вспомнили о технических проемах, которых в таких домах соединяют лоджии соседних квартир. Как правило, их при ремонте закладывают, а, между тем, в подобной ситуации они смогли бы здорово помочь. Как считаете, уважаемые фишкяне?
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