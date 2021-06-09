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Разведена, нужен богач: анкеты одиноких женщин с детьми с сайтов знакомств

Разведена, нужен богач: анкеты одиноких женщин с детьми с сайтов знакомств (18 фото)

Автор:
09 июня 2021 09:17
Метки: Tinder   РСП   возраст   дети   женщины   знакомства   разведенки   
3275
18
У героинь данного поста за плечами, как минимум один, печальный опыт отношений с противоположным полом. Сегодня они ищут очередных мужчин себе, а для собственных детей - новых отцов. Есть одно НО - представители сильной половины человечества не очень жалуют таких женщин.
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Метки: Tinder   РСП   возраст   дети   женщины   знакомства   разведенки   
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6k
insaider Час назад
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695
Monher 3 минуты назад
Раз в месяц выкладывает я подобный пост... Автору никто не даёт?
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9k
Kostick 22 минуты назад
классика жанра же) настрочив от разных отцов детишек, и как так, они все "козлами" оказались? может рсп-шкам в зеркало посмотреть?) буквально недавно барышня, вполне себе такая ипапельная выдала годную мысль - "с детства, с мультиков и сказок, потом сериалы и прочие сопли с сахаром, у многих тёток в их продолжениях шей выстраивают иллюзии о том самом прынце на белом россинанте") так и есть, сколько знают тёток с прицепами, абсолютное большинство именно такие. бывший = козёл, очень таки нужно крепкое плечо, мы тебя в свою семью берём, гордись этим!))) да накуй чужие дети нужны? у 99% дядек к 30 годикам уже свои есть, и они всяко всегда будут ближе. а чужой в тех же 99% рано или поздно заявит - "кто ты мне такой?". так что где смысл на себя это ярмо громоздить? чтоп инкубатор ещё и общего отпочковал? и устроить потрахушки в ипотеку на 18 лет? потомукак повторяюсь, женщина хранительница домашнего очага. от нее зависит семья. ессно не берём девиации с "пацанами" алкашами, лядунами, альфонсами и пр. недосамцах.
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2k
Mellivora 22 минуты назад
Предвыборные обещания сбитых летчиц.
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−4
kurochki Полчаса назад
сосать то хоть умеют ?
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2k
Charles Montgomery Burns Полчаса назад
О чем пост, что автор хотел всем этим сказать? О том, что разведённые бабы продолжают жить и многие хотят все же замуж?
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11k
Oleg 38 минут назад
ля, ну а как им еще кого - то искать? не считая лядских анкет, где сразу просят квартиру-машину-ифон. лет пять назад подруга осталась без мужа с двумя детьми. и пздц. всё есть, а мужика нет. каждый имеет право на сшастье, вот и ищут.
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5k
mr.Poher 38 минут назад
Даром не нать и за деньги не нать!
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11k
Erorist 38 минут назад
Я поэтому вообще перестал знакомиться. Смысл, если каждой нужен уверенный в себе, ласковый, добрый банкир без вредных привычек, который никогда не жалуется и только заботу проявляет и деньги отстегивает. Действительно, зачем время тратить на заведомо бесполезные встречи.
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529
Старичок Час назад
что, озабоченный стасян, даже женщины в разводе не ведутся?
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790
Елена Захарова Час назад
Вот мне просто интересно - если женщина осталась одна с детьми это что, все? Сразу ложиться в гроб? Или искать только алкашей иом товарища который будет плотно сидеть на шее ибо она с детьми и на другое не имеет права претендовать? А если мужик остался с детьми то он красавчик и женщины просто обязаны взвалить на себя его и любить его детей, в противном случае она просто сволочь?
Странный пост.
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6k
Игорь Час назад
шняга какая то, одинаковые анкеты с разными фото
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15k
Maks Es Час назад
Ты мне:
1. Любовь, верность, содержание.
2. Заботу о чужих детях в прицепе.
3. Понимание и доброту.
4. Терпимость к моей тупизме и низкому уровню интеллекта.
Я тебе:
Писечку.
---
Интересно, многие поведутся?
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Преподобный Стасян

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