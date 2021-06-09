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У героинь данного поста за плечами, как минимум один, печальный опыт отношений с противоположным полом. Сегодня они ищут очередных мужчин себе, а для собственных детей - новых отцов. Есть одно НО - представители сильной половины человечества не очень жалуют таких женщин.
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Метки: Tinder РСП возраст дети женщины знакомства разведенки
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Новости партнёров
Странный пост.
Дельный.
Думать надо, от кого рожать.
Вероятно пост о другом? - о юморе, в объявлениях о знакомствах!?
1. Любовь, верность, содержание.
2. Заботу о чужих детях в прицепе.
3. Понимание и доброту.
4. Терпимость к моей тупизме и низкому уровню интеллекта.
Я тебе:
Писечку.
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Интересно, многие поведутся?