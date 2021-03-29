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Понятие "Мать-одиночка" настолько плотно вошло в нашу жизнь, что становится даже немного не по себе. Этот пост именно про тех, кто воспитывает детей в одиночестве, параллельно находясь в поисках спутников жизни. Делают они это, мягко сказать, не очень стандартно.
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