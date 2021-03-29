Понятие "Мать-одиночка" настолько плотно вошло в нашу жизнь, что становится даже немного не по себе. Этот пост именно про тех, кто воспитывает детей в одиночестве, параллельно находясь в поисках спутников жизни. Делают они это, мягко сказать, не очень стандартно.

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1. Начнем пост с их анкет на сайтах знакомств 0 Источник:

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2. Обычно они очень конкретны в своих желаниях 0 Источник:

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4. Они четко знают, чего хотят 0 Источник:

5. Часто здесь встречаются многодетные матери 0 Источник:

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7. Беременные дамы в поисках мужчин - это тоже не редкость 0 Источник:

8. Запросы классические 0 Источник:

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10. Согласны с такой точкой зрения? 0 Источник:

11. Их истории 0 Источник:

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13. Как к ним относятся мужчины 0 Источник:

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16. Женщины с детьми уверены, что у них есть преимущество 0 Источник: