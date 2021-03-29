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Подавайте мне богатого и красивого, или почему мужчины так не любят разведенных женщин с детьми

Подавайте мне богатого и красивого, или почему мужчины так не любят разведенных женщин с детьми (18 фото)

Автор:
29 марта 2021 14:33
Метки: РСП   Юмор   дети   женщины   мужчины   одиночки   отношения   
3010
18
Понятие "Мать-одиночка" настолько плотно вошло в нашу жизнь, что становится даже немного не по себе. Этот пост именно про тех, кто воспитывает детей в одиночестве, параллельно находясь в поисках спутников жизни. Делают они это, мягко сказать, не очень стандартно.
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Метки: РСП   Юмор   дети   женщины   мужчины   одиночки   отношения   
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12  комментариев
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1k
Буратино 50 минут назад
Чот я ваще не поняла, почему перемешались вполне обычные анкеты в начале с откровенным бородатым троллингом в середине и в оконцовке с какой-то херотой?
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2k
Dmitrii Ivanov 11 минут назад
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36k
dima423 14 минут назад
мда уж...чувак в 36 лет пишет, своего уже поздно...в индии недавно дедок в 94 года отцом стал))
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11k
Элитный тигр dima423 4 минуты назад
Может дедок всю жизнь йогой занимался и вел ЗОЖ, а этот бухал балтику девятку с рождения...
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32k
Лесли 🥰 20 минут назад
Беременность, дети это не порок и не грех. Но и не подвиг! Вот сами мамки виноваты в том, что их сейчас ненавидят и тупо троллят! Они сами себя так поставили в обществе, они разорвут любого кто косо смотрит на нее и ее дитя!
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32k
Лесли 🥰 23 минуты назад
Ага, а потом она напишет на тебя заявление, когда подрастет))))))
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7k
Danil Sochin 24 минуты назад
Надежда умирает последней...
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42k
ПАРДОНТЕ 39 минут назад
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16k
Ego sum qui sum 49 минут назад
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3k
Борис Карабанов Ego sum qui sum 5 минут назад
Типа, усыновить/удочерить, двоих детей, скажем, трагически погибших родственников, автор анкеты никак не могла?
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52
Герман 52 минуты назад
Но справедливости ради стоит сказать,что мужчины хотят того же самого!
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