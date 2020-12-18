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"Нищебродов прошу не писать": типичные будни разведенок с прицепом

"Нищебродов прошу не писать": типичные будни разведенок с прицепом (21 фото)

Автор:
18 декабря 2020 17:12
Метки: РСП   девушки   дети   женщины   прицеп   семья   юмор   
1970
21
РСП - именно так мужчины называют женщин, воспитывающих своих детей в одиночку. Эти дамы вызывают много негатива в социальных сетях. Интересно, почему так?
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Метки: РСП   девушки   дети   женщины   прицеп   семья   юмор   
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Tur4inov Час назад
"Нищебродов прошу не писать": типичные будни разведенок с прицепом
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Dominus 12 минут назад
"Нищебродов прошу не писать": типичные будни разведенок с прицепом
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24k
семён 13 минут назад
Странно это всё...
Странно это всё...
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32k
Гёз Уленшпигель 14 минут назад
"Нищебродов прошу не писать": типичные будни разведенок с прицепом
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Шлагбаумэн 16 минут назад
Что такое минЬет??? Заипали, грамотеи!!!
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Чиуауа 37 минут назад
Миллионер, яхта 80 метров, дом на Карибах, квартира в Нью- Йорке на Манхеттене и в Москве с видом на Красную площадь, мечтаю познакомится с разведенной женщиной с тремя детьми от разных мужей разных рас, с огромными долгами в банке, прошедшей курс лечения от наркомании и алкоголизма, с родителями в провинциальном городе нуждающимися материально... жду тебя милая, твой богатый олень!!!
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Александр Чиуауа 8 минут назад
Про ожирение ни слова, чЁт падазрительна.
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Денис 51 минуту назад
"Нищебродов прошу не писать": типичные будни разведенок с прицепом
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6k
Перст Указующий 56 минут назад
Была у меня девушка, она меня кинула. На бабки. А потом бросила - через бедро.
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