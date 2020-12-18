"Нищебродов прошу не писать": типичные будни разведенок с прицепом

РСП - именно так мужчины называют женщин, воспитывающих своих детей в одиночку. Эти дамы вызывают много негатива в социальных сетях. Интересно, почему так?
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