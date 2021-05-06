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Первый/второй/третий брак этих женщин оказался неудачным, и вот, они снова в поиске. Перспективные мужчины им не интересны - им нужны: состоятельность, материальные блага, щедрость. Как думаете, почему представители сильной половины человечества недолюбливают таких дам?
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Метки: РСП анкета дети женщины знакомства мужчины разведенка
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"Мужчина, сорок лет, есть трое детишек (алименты на которых платить нет возможности, но надеюсь ты поможешь мне в этом) мальчуганы: 15, 16 и 17 лет.
Сам не работаю, но зато много кушаю. Ищу женщину материально и жилищно обеспеченную с параметрами 90х60х90.
Если ты крокодилица и/или нищебродка, то не пиши мне у нас ничего не выйдет."
Я завис