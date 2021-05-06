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"Разведена, трое детей, ищу богатого": классические анкеты одиноких матерей

"Разведена, трое детей, ищу богатого": классические анкеты одиноких матерей (19 фото)

Автор:
06 мая 2021 05:48
Метки: РСП   анкета   дети   женщины   знакомства   мужчины   разведенка   
1545
19
Первый/второй/третий брак этих женщин оказался неудачным, и вот, они снова в поиске. Перспективные мужчины им не интересны - им нужны: состоятельность, материальные блага, щедрость. Как думаете, почему представители сильной половины человечества недолюбливают таких дам?
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Метки: РСП   анкета   дети   женщины   знакомства   мужчины   разведенка   
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5  комментариев
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6k
Ф Ив 49 минут назад
Интересно чтобы сказали эти дамочки если бы увидели такое объявление:
"Мужчина, сорок лет, есть трое детишек (алименты на которых платить нет возможности, но надеюсь ты поможешь мне в этом) мальчуганы: 15, 16 и 17 лет.
Сам не работаю, но зато много кушаю. Ищу женщину материально и жилищно обеспеченную с параметрами 90х60х90.
Если ты крокодилица и/или нищебродка, то не пиши мне у нас ничего не выйдет."
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2k
Aristarx 57 секунд назад
Ищу мужа, для сына отца.
Я завис
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11k
Erorist 19 минут назад
БОльшую часть жизни прожил без отношений и женщин. Было давящее ощущение, что вот все люди как люди, кого-то находят, отношения имеют... Поддавшись этому чувству, соприкоснулся с женским полом... и такие бездны их витиеватой сути всплыли, что теперь уже осознанно избегаю контактов с этими существами.
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180
Vadim Erorist 7 минут назад
Чувак! Надо чаще и со многими и будет тебе счастье!
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3k
Том Сойер Полчаса назад
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