Разведенки с детьми. Почему их так не любят мужчины

На сайтах знакомств огромное количество анкет разведенных женщин, оставшихся с детьми без сильного мужского плеча. Они отправляются на поиски своего счастья, а вот мужчины не очень-то торопятся строить отношения с такими дамами. Почему?
1. Финансовый вопрос - главный локомотив, из-за которого женщины оперативно ищут новых мужчин
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2 детей остались с ней, мне было 14, брату 5
уже 20 лет живет с мужчиной в законном браке, он тоже разведен и тоже двое детей.
без него не представляет свою жизнь, прям до слез сразу.
он кстати тоже готов на все для нее.
живут небогато, но всегда и все вместе!
так что друзья, в жизни может быть по разному, все зависит от людей, ставить всеобщий диагноз и выносить вердикты - глупо.
тем более еще сам толком не знаешь куда вывернет твоя ;)
Дети тоже могут быть причиной, если вдруг выясняется, что они не от мужа.
Могут быть и другие причины.
Но орать на весь инет - "хачу замуж, дети есть но денег нет..." - это глупость
У них у всех словно крышу сорвало после рождения детей. Люди изменились полностью.
Теперь у них постоянные требования, мол: "Хочешь секса - делай мне предложение и будет тебе любовь и радость".
Да какого Х*ра, мне будут ставить какие-то условия???? Я хочу стать отцом для твоего ребенка, мужем для тебя и кормить мать твою вашу семью (а ведь с каждой я старался быть искренним). Но нет бл*ть, нам еще повы*бываться надо. Ну вот все трое и довы*бывались - послал их на*ер и пожелал удачи найти какого-то идиота, который будет на это вестись.
.Если она чуткая, добрая.умная и хозяйственна то то же не важно, разведена она или нет, есть у нее дети или нет -с такой можно связать свою жизнь.
Тут просто должен быть свободный выбор, если помесь оленя и человека, смело женись. Воспитывай чужих детей и слушай, что "ты не отец!", если что не так.
Если с мужским началом всё хорошо, то заводи своих детей и неси ответственность за свою семью.
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