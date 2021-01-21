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Разведенки с детьми. Почему их так не любят мужчины

Разведенки с детьми. Почему их так не любят мужчины (17 фото)

Автор:
21 января 2021 12:05
Сообщество : Юмор
Метки: РСП   Юмор   девушки   дети   женщины   мужчины   отношения   
5274
17
На сайтах знакомств огромное количество анкет разведенных женщин, оставшихся с детьми без сильного мужского плеча. Они отправляются на поиски своего счастья, а вот мужчины не очень-то торопятся строить отношения с такими дамами. Почему?

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Метки: РСП   Юмор   девушки   дети   женщины   мужчины   отношения   
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16  комментариев
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54k
Racer777 50 минут назад
Ситуации разные в жизни бывают... Есть жадные дуры (или шлюхи) - эти просто идут лесом. А вот у нас есть общая знакомая, похоронила три года назад мужа (поздний диагноз инфаркта), двое детей. Порядочная и очень милая женщина... Но она, как раз в подобных переписках не участвует. Зарабатывает - крутится, с детьми ее мама или подруги помогают...
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9k
Джон Уик 8 минут назад
С детьми можно брать когда им за 17 и больше.
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710
Nane First NameLast 12 минут назад
Той что в в процессе бракоразводного процесса можно пару раз вдуть. А потом выгнать, чтоб не прижилась.
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5k
Nikolay 20 минут назад
Ситуации бывают разные. "Разведенка" - это не диагноз, а констатация факта. Ничего страшного в этом не вижу. Попытки всех "огульно" признать неполноценными считаю предубеждением и снобизмом
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4k
Letar Полчаса назад
Как она попала в эту подборку? Судя по тексту, нормальная баба.. раз уж тем более готова принять мужика тоже с ребенком. Типа выходит равное предложение, так что считаю она тут лишняя.
Как она попала в эту подборку? Судя по тексту, нормальная баба.. раз уж тем более готова принять мужика тоже с ребенком. Типа выходит равное предложение, так что считаю она тут лишняя.
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2k
Mutantino Letar 5 минут назад
моя мама вот так же лет 30 назад, не побоялась и развелась с отцом который подбухивал и гулял плотно.
2 детей остались с ней, мне было 14, брату 5
уже 20 лет живет с мужчиной в законном браке, он тоже разведен и тоже двое детей.
без него не представляет свою жизнь, прям до слез сразу.
он кстати тоже готов на все для нее.
живут небогато, но всегда и все вместе!
так что друзья, в жизни может быть по разному, все зависит от людей, ставить всеобщий диагноз и выносить вердикты - глупо.
тем более еще сам толком не знаешь куда вывернет твоя ;)
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2
KP⭕️К⭕️ДИЛ🐊 Полчаса назад
РСП это акула. Хватает все что плохо лежит и не смотрит на качество. Сначала убеждает, что её дети это её проблемы, но потом постепенно все их "хочу" переходит на несчастного падальщика! Падальщик никогда не будет главой этой семьи, он будет "дядя которого позвали в нашу семейку". Обходите этих РСП стороной!
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3k
TirAn Полчаса назад
В разводе кто то виноват. 50/50 . Жена и тёща (шутка)
Дети тоже могут быть причиной, если вдруг выясняется, что они не от мужа.
Могут быть и другие причины.
Но орать на весь инет - "хачу замуж, дети есть но денег нет..." - это глупость
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214
liveevil 42 минуты назад
Я уже с 3-мя прицепными попробовал построить отношения (знал их еще до рождения детей и замужества) и понял, что нет - это всё-таки не моё.
У них у всех словно крышу сорвало после рождения детей. Люди изменились полностью.
Теперь у них постоянные требования, мол: "Хочешь секса - делай мне предложение и будет тебе любовь и радость".
Да какого Х*ра, мне будут ставить какие-то условия???? Я хочу стать отцом для твоего ребенка, мужем для тебя и кормить мать твою вашу семью (а ведь с каждой я старался быть искренним). Но нет бл*ть, нам еще повы*бываться надо. Ну вот все трое и довы*бывались - послал их на*ер и пожелал удачи найти какого-то идиота, который будет на это вестись.
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3k
KL11 liveevil Полчаса назад
удачи с четвертой.
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20k
Батончик с маком liveevil Полчаса назад
ты гарем собрать хотел?
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794
Виталий Касандров 49 минут назад
Если мадам меркантильная тупая с.ка- не важно разведена она или нет, есть у нее дети или нет -лучше с такой не связываться
.Если она чуткая, добрая.умная и хозяйственна то то же не важно, разведена она или нет, есть у нее дети или нет -с такой можно связать свою жизнь.
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779
Максим Час назад
Ничего плохого в женщине с детьми нет, ситуации бывают разные.
Тут просто должен быть свободный выбор, если помесь оленя и человека, смело женись. Воспитывай чужих детей и слушай, что "ты не отец!", если что не так.
Если с мужским началом всё хорошо, то заводи своих детей и неси ответственность за свою семью.
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582
neo Максим Час назад
Подход познавшего суть жизни))
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8k
Kostick Час назад
мне с лурка очень нравится страничка
https://lurkmore.to/РСПhttps://lurkmore.to/РСП
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30k
Сергей Дёмин Kostick 2 минуты назад
статья отличная, поржал и написана живым языком)
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