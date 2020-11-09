Фотографии бабушек и дедушек, которыми хвастаются внуки

Пользователи зарубежного сайта показывают фото своих родственников и делятся эпизодами из их жизни. И эти снимки действительно стоит увидеть.
Эти фотографии погружают в прошлое и приятные воспоминания о своих бабушках и дедушках.
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"Мой дедушка на фото 1940-х годов. Его взяли на военный факультет, где главным проектом была атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Он ненавидел эту работу"
"Моя бабушка слева. В Китае, примерно 1918 год. Через несколько лет эмигрировала на север Чили. Больше никогда не видел своих сестер"
"Это единственное фото моего деда, которое есть у нашей семьи. Сделано в 60-х. По рассказам бабушки он был связан с мафией. Моя бабушка ударила его ножом, доставила в больницу и сбежала с моим маленьким отцом в Мексику"
"Моя семья подарила моему консервативному дедушке стриптизершу на день рождения еще в 80-х"
А у вас есть фотографии ваших пожилых родственников в молодости?
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