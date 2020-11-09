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Фотографии бабушек и дедушек, которыми хвастаются внуки

Фотографии бабушек и дедушек, которыми хвастаются внуки (21 фото)

Автор:
09 ноября 2020 16:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: бабушка   дедушка   жизнь   предки   ретро   родственники   старые фото   
1865
21
Пользователи зарубежного сайта показывают фото своих родственников и делятся эпизодами из их жизни. И эти снимки действительно стоит увидеть.
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Метки: бабушка   дедушка   жизнь   предки   ретро   родственники   старые фото   
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12  комментариев
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6k
Дарья 43 минуты назад
Мой пра-пра-дед и пра-пра-бабушка, полный Георгиевский кавалер, погиб в Первую Мировую. Не зная, что у него скоро родится еще один сын..
Мой пра-пра-дед и пра-пра-бабушка, полный Георгиевский кавалер, погиб в Первую Мировую. Не зная, что у него скоро родится еще один сын..
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9k
Паша Эмильевич 14 минут назад
Мой прадед
Мой прадед
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33k
jonnyD 46 минут назад
Фотографии бабушек и дедушек, которыми хвастаются внуки
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2k
Кыпчак 51 минуту назад
есть фото деда и прадеда, май или июнь 1941. больше они друг друга не увидят... прадед был комиссован по тяжелым ранениям в грудь и умер в 1945, а дед вернулся весной 1946.
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6k
Sapsan 52 минуты назад
Мой деде на приеме у гастроэнтеролога

Мой деде на приеме у гастроэнтеролога
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6k
Дарья 58 минут назад
Моя добрая любимая бабушка, совсем наивная девченка на этом фото. И мой любимый деда, тот который красивый. Как по мне, Клинт Иствуд менее мужественно выглядит даже. Дед заслуженный металлург, на сталелитейном всю жизнь пропахал. Был угнан в Германию на сельхозработы, но выжил и вернулся.
Моя добрая любимая бабушка, совсем наивная девченка на этом фото. И мой любимый деда, тот который красивый. Как по мне, Клинт Иствуд менее мужественно выглядит даже. Дед заслуженный металлург, на сталелитейном всю жизнь пропахал. Был угнан в Германию на сельхозработы, но выжил и вернулся.
Моя добрая любимая бабушка, совсем наивная девченка на этом фото. И мой любимый деда, тот который красивый. Как по мне, Клинт Иствуд менее мужественно выглядит даже. Дед заслуженный металлург, на сталелитейном всю жизнь пропахал. Был угнан в Германию на сельхозработы, но выжил и вернулся.
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164
Леший Час назад
Нарисованные брови???
Нарисованные брови???
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116
vova old Час назад
фишки у вас с "головой" всё в порядке? где тут спам?
фишки у вас с "головой" всё в порядке? где тут спам?
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8k
Андрей Ватрушкин vova old Полчаса назад
Они с чего то вдруг начали беспричинно банить добрых людей.
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50k
pynh 2 часа назад
Фотографии бабушек и дедушек, которыми хвастаются внуки
Фотографии бабушек и дедушек, которыми хвастаются внуки
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20k
Russo Turisto pynh Час назад
Нашлись родственники!!!!
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8k
Sasa 2 часа назад
Есть.
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