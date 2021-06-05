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16-летний парень нашел действенный способ борьбы со школьной администрацией

16-летний парень нашел действенный способ борьбы со школьной администрацией (4 фото)

Автор:
05 июня 2021 15:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Школьная форма   запрет   правила   протест   униформа   шорты   шотландия   
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Шотландский подросток нашел способ обойти строгий школьный дресс-код в своем учебном заведении, запрещающий ношение шорт - даже когда очень жарко. Он одолжил у младшей сестры юбку и пришел на занятия в ней. И придраться к нему никто не смог: по правилам ученики обязаны носить либо брюки, либо юбку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Школьная форма   запрет   правила   протест   униформа   шорты   шотландия   
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34  комментария
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8k
MakDag 2 часа назад
Шотландец в юбке - доселе невиданное зрелище.
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2k
александр 2 минуты назад
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165
Grizelda 21 минуту назад
У нас в школе прописана форма отдельно для мальчиков и для девочек с указанием минимальной длины юбки. А в жару важна больше не длина брюк, а состав ткани, из которой они сшиты. Подобный просит был лет 10 назад про офисных сотрудников. Я считаю, что дресс-код нужно соблюдать.
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−74
v-50 Полчаса назад
хорошую легенду придумал себе пед
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296
BHU1004 Полчаса назад
Не читал, но уверен, что это очередной пост про питарасов!
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296
BHU1004 6 минут назад
Ха-ха! Судя по минусам - угадал! )))
Отмечайтесь, говномесы! )))
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9k
Сережа 37 минут назад
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5k
Александр Иванов 39 минут назад
Так вся Европа превращается...превращается Европа... В Гейропу!
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4k
Sabay 42 минуты назад
Да в Шотландии жарища ж такая, что тебе Сахара. )
"Никакая сила не остановит шотландского ультрамарина на пути у юбке."
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10k
Kucher 46 минут назад
Вот так заиграется и не заметит, как окажется с той стороны.
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96
wr2x2 Kucher 44 минуты назад
да и хрен с ним
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2k
Mellivora 53 минуты назад
Про килт скорее написано в школьных правилах, администрация опередила шутников.
Но,администрация не предвидела женские юбки на парнях.... Уп-с.
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459
робт 53 минуты назад
я правильно понимаю
что именно когда очень жарко, чёрные гольфы до колен это самый норм ?
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296
BHU1004 робт Полчаса назад
прошу заметить - шерстяные!
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120k
DeOrio 55 минут назад
Хватит постить ᴨидᴏрасᴏв!
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14k
KOSTELLO 55 минут назад
Для образа настоящего Шотландца, не хватает еще волынки.
Без нее все же смахивает на пид.о.рка
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381
Сергей Ковалев Час назад
В Шотландии есть альтернативная шортам одежда-килт. Наверное в магазе не было его размера,если у сестры взял юбку
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1k
Евгений Кондратьев Час назад
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4k
Алексей Час назад
Был же нормальный парень, а теперь колокольчик.
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3k
Едондер пуп Час назад
Он точно шотландец? Почему своей юбки нет, а нужно просить у сестры?))
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3k
Горожанин 2 часа назад
Пид.о.расы дождались, что маятник качнулся в другую сторону.
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6k
insaider 2 часа назад
Попал в гомо-ловушку,а думает что систему поломал.
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36k
Андрей 2 часа назад
- Я вчера мента обманул.
- Как?!
- Стою, значится, ссу. Подходит мент и говорит: "Убрать и прекратить!" Ну я убрал, но не прекратил.
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5k
hairov 2 часа назад
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