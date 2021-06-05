После наступления жары некоторые ученики захотели сменить брюки на шорты, но сделать это им запретили. Более десятка парней отправили домой за то, что они явились в школу, одетые не по уставу. Однако Шейн решил бороться за свои права и придумал, как выразить протест против нелепого запрета.



Он одолжил юбку у своей младшей сестры Лекси.