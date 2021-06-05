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Шотландский подросток нашел способ обойти строгий школьный дресс-код в своем учебном заведении, запрещающий ношение шорт - даже когда очень жарко. Он одолжил у младшей сестры юбку и пришел на занятия в ней. И придраться к нему никто не смог: по правилам ученики обязаны носить либо брюки, либо юбку.
16-летний Шейн Ричардсон учится в Академии Моффата, в соответствии с уставом которой школьная униформа должна включать в себя темные брюки или юбки.
После наступления жары некоторые ученики захотели сменить брюки на шорты, но сделать это им запретили. Более десятка парней отправили домой за то, что они явились в школу, одетые не по уставу. Однако Шейн решил бороться за свои права и придумал, как выразить протест против нелепого запрета.
Он одолжил юбку у своей младшей сестры Лекси.
Он одолжил юбку у своей младшей сестры Лекси.
Мать Шейна рассказала, что запрет на шорты уже давно возмущает и учеников школы, и их родителей, но до сих пор все с этим молча мирились. Теперь же, после открытого противостояния, правило будет пересмотрено - по крайней мере, администрация Академии это пообещала.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Отмечайтесь, говномесы! )))
"Никакая сила не остановит шотландского ультрамарина на пути у юбке."
Но,администрация не предвидела женские юбки на парнях.... Уп-с.
Без нее все же смахивает на пид.о.рка
- Как?!
- Стою, значится, ссу. Подходит мент и говорит: "Убрать и прекратить!" Ну я убрал, но не прекратил.