FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7038 постов • 1213 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Ким Чен Ын запретил популярную американскую прическу и узкие джинсы

Ким Чен Ын запретил популярную американскую прическу и узкие джинсы (4 фото)

Автор:
23 мая 2021 15:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Северная Корея   воспитание молодёжи   западная мода   запрет   ким чен ын   мода   ну и ну   
256
4
Лидер Северной Кореи ввел запрет на прическу "маллет", джинсы скинни, ярко окрашенные волосы, ирокезы, пирсинг и прочие "излишества моды". Он утверждает, что модные тенденции, приходящие с Запада, плохо влияют на молодых северокорейцев.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Северная Корея   воспитание молодёжи   западная мода   запрет   ким чен ын   мода   ну и ну   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Опиум для народа 44 минуты назад
"Я купил журнал Корея-там тоже хорошо,
Там товарищ Ким Ир Сен,там тоже что у нас,
Я уверен, что у них всё то же самое.
И все идет по плану."(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
MerryGoRound 4 минуты назад
Ну, Малет даже в Америке больше считается признаком "Реднека" и отсталости и вот ни разу не популярна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 18 минут назад
Это тот Ким, который пару лет назад умер? Если верить источникам, которые делают такие новости как про причёски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Максим Полчаса назад
скоро в россии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дельфин Красивый Полчаса назад
причёска то так себе... жалеть нечего. у нас всё это было 50 лет назад, и штаны неправильной длинны, и причёски неуставные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 52 минуты назад
Вот у кого надо Путину поучится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Bill 53 минуты назад
Написали бы сразу: источник daylymail
Расходимся.
8-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
куджо 53 минуты назад
Было бы что терять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных Midea M7 Pro: оберег от длинноволосых женщин и домашних животных 30 примеров упаковки, без которой вполне можно было обойтись 30 примеров упаковки, без которой вполне можно было обойтись "Вредные советы" родителям: как воспитывали детей в викторианскую эпоху "Вредные советы" родителям: как воспитывали детей в викторианскую эпоху 10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения 10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения 30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть 30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть Красота или ужас: 25 модных длинноволосых парней Красота или ужас: 25 модных длинноволосых парней
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

520976



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 драматических моментов истории
4
102
25 драматических моментов истории
Доходы россиян опустились до уровня 2009 года и продолжают падать: новое исследование
2
571
Доходы россиян опустились до уровня 2009 года и продолжают падать: новое исследование
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Не по-детски серьезные мультяшные лошадки: чем обусловлена популярность мультфильма My Little Pony среди взрослых?
1
31
Не по-детски серьезные мультяшные лошадки: чем обусловлена популярность мультфильма My...
10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие
0
12
10 повседневных вещей, которые не так стары, как думают многие
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
6
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#Россия#дети#мемы#прикольные#знаменитости#суд#страна
#интересно#факты#подборка#СССР#животные#новости#прикол#кино#в мире
#Юмор#люди#фотографии#шоу бизнес#комментарии#сатира#интересное#позитив#находки

На что жалуетесь?

Вернуться