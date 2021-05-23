Ким Чен Ын запретил популярную американскую прическу и узкие джинсы

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Лидер Северной Кореи ввел запрет на прическу "маллет", джинсы скинни, ярко окрашенные волосы, ирокезы, пирсинг и прочие "излишества моды". Он утверждает, что модные тенденции, приходящие с Запада, плохо влияют на молодых северокорейцев.
По утверждению государственных СМИ, страна столкнулась с "вторжением капиталистического образа жизни" и с этим необходимо срочно что-то делать.
По мнению руководства Северной Кореи, популярная американская прическа "маллет" и зауженные джинсы - символы "декадентской" западной культуры, вторжение которой следует остановить - иначе страна будет разрушена "как мокрая стена".
Нарушителей введенного запрета будут штрафовать, а тех, кто нарушил запрет неоднократно, могут отправить в трудовые лагеря на перевоспитание.
Нарушителей введенного запрета будут штрафовать, а тех, кто нарушил запрет неоднократно, могут отправить в трудовые лагеря на перевоспитание.
Маллет - типичная американская стрижка (спереди и бокам коротко, сзади оставлены длинные волосы). Она была очень модной в 70-80-х годах, но и сегодня у нее остались рьяные поклонники - например, "король тигров" Джо Экзотик. Так что "маллет" переживает новый пик популярности.
Северокорейская газета "Родонг Синмун", принадлежащая правящей Рабочей партии, написала в четверг: "История преподает нам важный урок: страна может стать уязвимой и в конечном итоге рухнуть, как мокрая стена, независимо от ее экономической и оборонной мощи, если мы не будем придерживаться нашего собственного образа жизни".
Северокорейская газета "Родонг Синмун", принадлежащая правящей Рабочей партии, написала в четверг: "История преподает нам важный урок: страна может стать уязвимой и в конечном итоге рухнуть, как мокрая стена, независимо от ее экономической и оборонной мощи, если мы не будем придерживаться нашего собственного образа жизни".
И далее: "Мы должны опасаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни и всеми силами стараться избавиться от них".
Известно, что северокорейцы могут выбирать из 15 разрешенных причесок в соответствии с законами страны. Тех, кто постоянно нарушает строгие законы о моде, в том числе носит узкие джинсы ("скинни"), отправят в трудовые лагеря.
Известно, что северокорейцы могут выбирать из 15 разрешенных причесок в соответствии с законами страны. Тех, кто постоянно нарушает строгие законы о моде, в том числе носит узкие джинсы ("скинни"), отправят в трудовые лагеря.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Там товарищ Ким Ир Сен,там тоже что у нас,
Я уверен, что у них всё то же самое.
И все идет по плану."(с)
Расходимся.
8-)