Ким Чен Ын запретил популярную американскую прическу и узкие джинсы

Маллет - типичная американская стрижка (спереди и бокам коротко, сзади оставлены длинные волосы). Она была очень модной в 70-80-х годах, но и сегодня у нее остались рьяные поклонники - например, "король тигров" Джо Экзотик. Так что "маллет" переживает новый пик популярности.



Северокорейская газета "Родонг Синмун", принадлежащая правящей Рабочей партии, написала в четверг: "История преподает нам важный урок: страна может стать уязвимой и в конечном итоге рухнуть, как мокрая стена, независимо от ее экономической и оборонной мощи, если мы не будем придерживаться нашего собственного образа жизни".