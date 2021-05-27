Уже две европейские авиакомпании были вынуждены отменить рейсы в Москву.
Сегодня стало известно, что Россия не выдала разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines на прибытие в аэропорт Домодедово по новому маршруту в обход Белоруссии. С похожей проблемой столкнулась авиакомпания Air France, чье воздушное судно должно было приземлиться в Шереметьево в среду в 15:00.
Из-за инцидента с самолетом Ryanair обе авиакомпании отказались использовать воздушное пространство Белоруссии по рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По словам представителей европейских авиаперевозчиков, российские власти не дали им разрешение на прибытие по новым, скорректированным маршрутам.
И более того, "Аэрофлот" сегодня отменил запланированный на 28 мая полет из Москвы в Вильнюс, поскольку Литва отказалась принимать у себя самолеты, пролетающие над Белоруссией. Но как пишут РИА "Новости", неизвестно, связано ли это с ситуацией вокруг инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
Напомним, резонансный инцидент с самолетом ирландских авиалиний произошел в небе над Белоруссией 22 мая. Диспетчеры из Минска сообщили пилотам рейса Афины - Вильнюс о полученном письме от группировки ХАМАС, в котором было сказано о минировании воздушного судна. В своем письме "террористы" требовали прекращения ракетных ударов по сектору Газа. Хотя Израиль и Палестина за дня до этого уже договорились о завершении военных действий.
Тем не менее по рекомендации наземных служб Белоруссии и вылетевшего для сопровождения истребителя МИГ-29, пассажирский лайнер, находясь в нескольких минутах от пересечения границы, развернулся и направился в Минск. Силовики бомбы в самолете не нашли, но задержали Романа Протасевича, оппозиционера и создателя протестного издания Nexta, на которого на родине были возбуждены три уголовных статьи за организацию массовых беспорядков, возбуждение вражды к силовикам и организацию групповых действий, нарушающих общественный порядок.
Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед парламентом страны и прокомментировал ситуацию с посадкой злосчастного самолета. По его словам, электронное письмо о минировании борта Ryanair пришло из Швейцарии. Оно было отправлено одновременно в аэропорты Минска, Вильнюса и Афин.
Но аэропорты Афин и Вильнюса опровергли получение писем с угрозами, а в ХАМАСе заявили о своей непричастности к инциденту с рейсом Ryanair. Также сегодня стало известно, что письмо о минировании самолета действительно пришло из Швейцарии. Но "Белавиа" получила его в 12:57, тогда как наземные службы Белоруссии рассказали о сообщении пилотам Ryanair на полчаса раньше - в 12:33.
В комментариях к посту телеведущего Владимира Соловьева, который сообщил о запрете на прибытие европейских самолетов в российские воздушные гавани, начался праздник. Люди радуются симметричному ответу России на запрет полетов над Белоруссией. Разделяете ли вы их эмоции?
Наконец мы видим действия и решения сильного государства! Надоели эти постоянные озабоченности и оправдания!— Лана Р💮ст💮ва (@Lana___Rostova) May 27, 2021
А если будут быковать то закроем свое ВП и пущай в азию через африку летают))— Dmitriy (@DmiryX) May 27, 2021
Источник:
- Пилот "Аэрофлота" и генерал-полковник авиации рассказали, что сделали бы на месте экипажа Ryanair
- Депутат умерил пыл попутавшему берега гегемону, советом вернуть Аляску хозяевам, прежде чем совать нос в Крым
- Арестованная в Минске гражданка России Сапега дала первые признательные показания
- Огородникам на заметку: за выращивание петрушки можно угодить в темницу
- Появилось первое видео задержанного в Минске основателя издания Nexta
Понравилось58
Некая авиакомпания решила поменять коридор полета. Сама. Ей просто так захотелось.
Но не подумала о том, что смена коридора может повлиять на коридоры других рейсов, на траекторию захода на посадку в принимающем аэропорту и на возможные помехи для других бортов, на то, что пересечение госграницы будет в несогласованном месте и это нужно утрясать с погранслужбой, чтоб ПВО не окуели от того, что х/з кто вдруг над ними появился...
Нееее, мля, им главное - встать в свою "принципиальную позицию". И поставить в нее либершизу, которая с радостным криком "Доколе?!" будет бесноваться насчет происков коварного Терана...
Интересно, долго вы еще будете дауна спонсировать?
Уважаемые россияне, Вы готовы полностью отказаться от авиасообщения с Европой во имя поддержки великого друга России Лукашенко?
В. Тевелекян. Гранит не плавится