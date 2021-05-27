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Россия перестала выдавать разрешения на посадку летящим в обход Белоруссии бортам

Россия перестала выдавать разрешения на посадку летящим в обход Белоруссии бортам (12 фото)

Автор:
27 мая 2021 17:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ryanair   Белоруссия   Россия   авиаперевозчики   воздушный коридор   запрет   политика   
1715
12

Уже две европейские авиакомпании были вынуждены отменить рейсы в Москву.

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Метки: Ryanair   Белоруссия   Россия   авиаперевозчики   воздушный коридор   запрет   политика   
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645
Hunde Beißer2 Полчаса назад
Актуальная схема международных полетов белорусской авиации
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2k
Spanki 3 минуты назад
Реально дебилы...Ради поддержки отморозка, выстрелим себе в ногу! А как на счет того что Евросоюз поддержит эти игрульки, и запретит так же России полеты над его территорией? Самое веселое, знаете кто за это заплатит? ВЫ !
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126
Сигизмунд Лазаревич 3 минуты назад
Правильное решение.
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12k
Агент Безопасной Национальности 3 минуты назад
Я, конечно, не особо в теме, но попытаюсь рассуждать логически:
Некая авиакомпания решила поменять коридор полета. Сама. Ей просто так захотелось.
Но не подумала о том, что смена коридора может повлиять на коридоры других рейсов, на траекторию захода на посадку в принимающем аэропорту и на возможные помехи для других бортов, на то, что пересечение госграницы будет в несогласованном месте и это нужно утрясать с погранслужбой, чтоб ПВО не окуели от того, что х/з кто вдруг над ними появился...
Нееее, мля, им главное - встать в свою "принципиальную позицию". И поставить в нее либершизу, которая с радостным криком "Доколе?!" будет бесноваться насчет происков коварного Терана...
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701
Олег Шишкин 4 минуты назад
Поправка. Не "Россия запретила", а "Путин запретил". Мнение всей России он не спрашивал.
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3k
mtonaka 4 минуты назад
К чему это потакание бацькиному сумасшествию?
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4k
Неизвестно 7 минут назад
Чему рады?Число сумасшедших,зомбителевизоров увеличивается."Никуда сами не полетим и другим не дадим!".Две страны всё больше превращаются в концлагерь.
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2k
Vic Twin 10 минут назад
Назло маме отморожу себе уши. Классика. Вы тут решили, что это не у вас проблемы с перелётами возникли? Это у какого-то гипотетического Абрамовича? Ну хоть немного мозг-то включите! В результате этих запретов, будут недополучены деньги. Естественно, в ответ Европа тоже чего-нибудь отменит. Аэрофлотом будут недополучены вообще большие деньги. Чем компенсировать? Это же единая система. Логичнее всего убытки перенести на внутренние линии. И вот уже Лёха, который тут гордится жёстким решением, удивляется цене на авиабилет к его родной маме. И всё из-за одного картофелевода.
Интересно, долго вы еще будете дауна спонсировать?
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2k
ДК 14 минут назад
Пожалуйста, разъясните мне что происходит, а то я в некотором недоумении... Россия решила в знак солидарности с властями Беларуси закрыть свое небо, отменив авиасообщение с Европой? Европа не будет летать над Беларусью (или кто-то в этом сомневается, думает что Европа отменит свое решение?), а в виде реакции на запрет полетов над Прибалтикой или Украиной Европа симметрично не пустит уже российские самолеты самолеты и над Беларусью (принцип "око за око" всегда работает в подобных делах)...
Уважаемые россияне, Вы готовы полностью отказаться от авиасообщения с Европой во имя поддержки великого друга России Лукашенко?
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0
102k
InfoVoin Полчаса назад
Чтобы понять фейк это или не фейк выкладываю ссылку https://www.flightradar24.com/45.41,50.12/5https://www.flightradar24.com/45.41,50.12/5
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613
X Æ A-12 Полчаса назад
Через хохляндию пусть летают.
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10k
ГородДомов Полчаса назад
, мне одному на это всё пох... ?
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14k
Игорь Хомченко Полчаса назад
Ну и как теперь будет попадать домой российская элита? Может им на автомобилях ездить?
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5k
Олег Полчаса назад
Они там должны понимать, что "это другое"
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73
Fisher1979 Полчаса назад
Ситуация становится плачевной для смертных которые не связаны с политикой, опять санкции и снова отпуск будет только в Белоруссии на даче с картошкой.
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73
Fisher1979 X Æ A-12 13 минут назад
Тут уже твоя проблема раз ты не можешь заработать себе на отпуск лишь на шкурку с картошки, теперь спроси себя у кого в голове бит памяти.
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111
jan Полчаса назад
Надо оставить коридор только со стороны Белоруссии: прибалты и Украина "опасны для пассажиров"
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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Красавчеги! ))
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−4
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0
4k
Иван 38 минут назад
Ну что бы совсем добить, всех детей чиновников из Европы переселить в Беларусь.
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4k
Бу 40 минут назад
Хаха
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