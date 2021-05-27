Сегодня стало известно, что Россия не выдала разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines на прибытие в аэропорт Домодедово по новому маршруту в обход Белоруссии. С похожей проблемой столкнулась авиакомпания Air France, чье воздушное судно должно было приземлиться в Шереметьево в среду в 15:00.





Из-за инцидента с самолетом Ryanair обе авиакомпании отказались использовать воздушное пространство Белоруссии по рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По словам представителей европейских авиаперевозчиков, российские власти не дали им разрешение на прибытие по новым, скорректированным маршрутам.