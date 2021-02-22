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Работница "Макдоналдса" напугала любителей мороженого неаппетитным видео

Работница "Макдоналдса" напугала любителей мороженого неаппетитным видео (3 фото)

Автор:
22 февраля 2021 16:10
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Макдоналдс   антиреклама   видео   как это бывает   мороженое   ну и ну   
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Пользователь TikTok с ником @Meg.morgan4 опубликовала видео под названием "Очистка автомата для мороженого в McDonald's", и его просмотрели уже более 180000 раз. Девушка, назвавшаяся сотрудницей ресторана "Макдоналдс", на видео моет аппарат для изготовления "Макфлури" и снабжает свои действия такими комментариями, что аппетит улетучивается сразу и надолго.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Макдоналдс   антиреклама   видео   как это бывает   мороженое   ну и ну   
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Raush 58 минут назад
Не понял, где видео-то?
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9k
Михалыч 38 минут назад
Не встречал ни одного человека, работающего на производстве продуктов питания, который бы сказал - "Я ем нашу продукцию". Все говорят- ты бы видел, как и из чего это делают.
Это в прибалтике, в РФ не думаю, что иначе. Так что это обыденно, меньше знаешь - крепче спишь... Главное чтобы хоть примерно санитарные нормы выдерживались.
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