Работница "Макдоналдса" напугала любителей мороженого неаппетитным видео

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Пользователь TikTok с ником @Meg.morgan4 опубликовала видео под названием "Очистка автомата для мороженого в McDonald's", и его просмотрели уже более 180000 раз. Девушка, назвавшаяся сотрудницей ресторана "Макдоналдс", на видео моет аппарат для изготовления "Макфлури" и снабжает свои действия такими комментариями, что аппетит улетучивается сразу и надолго.
Зато фанаты этого мороженого получили возможность заглянуть в святая святых и своими глазами увидеть, в каких условиях может быть приготовлено их любимое лакомство. Есть ненулевая вероятность того, что многие постоянные клиенты больше никогда не закажут в "Макдоналдсе" мороженое.
Пытаясь отскрести ложкой остатки застывшего старого мороженого, девушка говорит: "Фу, это отвратительно".
В конце концов аппарат снова станет чистым и блестящим, но жизнь некоторых зрителей уже не будет прежней. Среди комментариев к ролику очень много таких: "Я больше никогда не буду есть это мороженое".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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