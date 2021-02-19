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Грабители отняли пакет с 15 миллионами рублей у новосибирского бизнесмена

Грабители отняли пакет с 15 миллионами рублей у новосибирского бизнесмена (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 13:13
Сообщество : Криминал
Метки: Новосибирск   Пакет   бизнесмен   видео   ограбление   полиция   
1467
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Пострадавший говорит, что не дошел до дома 150 метров. Злоумышленников уже ищут.

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Метки: Новосибирск   Пакет   бизнесмен   видео   ограбление   полиция   
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26  комментариев
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Надо быть дебилом, чтобы в наше время таскать одному такую сумму денег.
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3k
au3 5 минут назад
Очень уж спокойно идет, даже не оглядывается на топот сзади. Инсценировка
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20k
Михаил Сметанкин 5 минут назад
А были ли 15 млн? У нас на фирме как-то торгового представителя обокрали. Он собрал с клиентов наличку, а потом кто-то у него выкрал барсетку с деньгами из машины. ЯКОБЫ, потому что потом выяснилось, что тот грабитель - он сам. Причем не первый случай.
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484
Алксандр Шевченко 5 минут назад
15 миллионов это 30 пачек пятитысячных, не очень похоже что они были в пакете.
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1k
lekha-fil 13 минут назад
На фото пострадавший похож на бабу.
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58k
Viktor 16 минут назад
Если человек носит 167 т. евросов в простом полиэтиленовом пакете, то тут два варианта - либо это постанова, либо у него столько бабок, что он особо не заморачивается в следующий месяц ещё заработаю!
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681
Konstantin Anisko 18 минут назад
Че-та думается смне следаки не очень старались. Еще две версии не озвучили, одна из которых - правда а не вот этот вот шитое белыми нитками.
1. Инсценировал чтобы стырить 15 лимонов.
2. Обнал.

Но скорее первое - блин, такие до директоров редко дотягивают. 15 лимонов, налом, в пакете... Да еще зачем - КУПИТЬ КВАРТИРУ. Да еще В ДРУГОМ ГОРОДЕ. Нуну.
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−2
Александр Шевчук 18 минут назад
Телевидение это зло
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124k
Алексей Полчаса назад
на местном новосибирском сайте пишут, что это на 99% инсценировка
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1k
Павел Коваленко Полчаса назад
100% кто то из банка навел
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1k
Йожык Полчаса назад
Сам виноват. Как можно спокойно разгуливать с такой суммой денег.
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4k
Иван Полчаса назад
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262
Светлана Минаенкова Полчаса назад
... а еще куртки замшевые - две!
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370
Дмитрий Полчаса назад
Прохожий четко среагировал, но чуть-чуть опоздал, да и поскользнулся не вовремя. Но все равно молодец, редкость сейчас.
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513
Serg Dex 38 минут назад
Если на авто смылись то не гопники обычные, ждали, в пакетах и хозсумках курьеры и возят серую наличку, в кино только с дипломатом и браслетом.
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−1
Павел Сотников 43 минуты назад
Из банка навели
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84
Юрий 46 минут назад
Скорее всего кто-то навел. Если захотят найдут.
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12k
Алексей 46 минут назад
Не в том месте обналился
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3
Князь Курбский 49 минут назад
Ну наводчик точно был
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9k
myymoo 54 минуты назад
вот лошара....
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5k
workmen77 56 минут назад
Он так спокойно шел, как будто у него в пакете на 1,5 ляма, а картошка.
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577
Mazabest workmen77 49 минут назад
15 лямов, а не 1,5
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