Грабители отняли пакет с 15 миллионами рублей у новосибирского бизнесмена

Пострадавший говорит, что не дошел до дома 150 метров. Злоумышленников уже ищут.
В четверг днем в Новосибирске произошло дерзкое ограбление: двое мужчин напали на прохожего, избили и отобрали полиэтиленовый пакет, в котором как выяснилось позднее, находилась крупная сумма денег.
Инцидент произошел на Новогодней улице. На видеозаписи с камеры наружного наблюдения видно, как пострадавший выходит из машины, следом за ним из автомобиля темного цвета выходят двое грабителей, которые догоняют мужчину, валят на землю, бьют, отбирают пакет, а затем убегают к своему авто и скрываются.
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Пострадавший уже обратился в органы правопорядка. Возбуждено уголовное дело.
«По факту грабежа в Кировском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью третьей статьи 161 уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления»,– сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Источник в правоохранительных органах сообщил некоторые подробности инцидента. Пострадавший - мужчина 1966 года, занимающий пост генерального директора компании по продаже оборудования для телевидения. В тот злосчастный день, 18 февраля, он забрал наличными 15 миллионов рублей из банка и решил отвезти их домой, где его ждала супруга. На эти деньги мужчина планировал купить квартиру в Калининграде.
Сейчас следователи отрабатывают различные версии. Вполне возможно, что грабители работали вместе с сотрудниками банка.
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1. Инсценировал чтобы стырить 15 лимонов.
2. Обнал.
Но скорее первое - блин, такие до директоров редко дотягивают. 15 лимонов, налом, в пакете... Да еще зачем - КУПИТЬ КВАРТИРУ. Да еще В ДРУГОМ ГОРОДЕ. Нуну.