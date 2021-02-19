Грабители отняли пакет с 15 миллионами рублей у новосибирского бизнесмена

В четверг днем в Новосибирске произошло дерзкое ограбление: двое мужчин напали на прохожего, избили и отобрали полиэтиленовый пакет, в котором как выяснилось позднее, находилась крупная сумма денег.

Инцидент произошел на Новогодней улице. На видеозаписи с камеры наружного наблюдения видно, как пострадавший выходит из машины, следом за ним из автомобиля темного цвета выходят двое грабителей, которые догоняют мужчину, валят на землю, бьют, отбирают пакет, а затем убегают к своему авто и скрываются.