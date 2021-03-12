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Полиция раскрыла старое преступление благодаря колбасе

Полиция раскрыла старое преступление благодаря колбасе (3 фото)

Автор:
12 марта 2021 12:46
Сообщество : Криминал
Метки: Германия   днк   жилище   колбаса   ограбление   преступник   укус   
992
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В 2012 году в немецком городе Швельм была совершена кража со взломом. В преступлении не было ничего необычного, кроме оставленного кусочка надкушенной колбасы.
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Метки: Германия   днк   жилище   колбаса   ограбление   преступник   укус   
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Bill 40 минут назад
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