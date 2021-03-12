Полиция раскрыла старое преступление благодаря колбасе

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В 2012 году в немецком городе Швельм была совершена кража со взломом. В преступлении не было ничего необычного, кроме оставленного кусочка надкушенной колбасы.
Пока хозяина не было дома, злоумышленник проник в жилище и украл множество ценных вещей. Но этого ему было мало, и он покусился на самое святое – хозяйскую колбасу. Но доесть продукт, видимо, сил не хватило, и кусок погрызенной колбасы остался лежать на кухне.
Полицейские, расследующие дело, не растерялись и занесли следы ДНК, оставшиеся на продукте, в специальную базу.
Понадобилось целых 9 лет, чтобы преступник попался вновь. Оказалось, что теперь 30-летний гражданин Албании попался во Франции совершенно по другому делу, и его ДНК совпала со старым делом.
Полицейские, расследующие дело, не растерялись и занесли следы ДНК, оставшиеся на продукте, в специальную базу.
Понадобилось целых 9 лет, чтобы преступник попался вновь. Оказалось, что теперь 30-летний гражданин Албании попался во Франции совершенно по другому делу, и его ДНК совпала со старым делом.
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К сожалению, из-за того, что срок давности дела уже истёк, то экстрадиция негодяя в Германию не рассматривается.
Преступником может быть только свой: маленький остров взбудоражила серия краж
На небольшом итальянском острове произошла серия дерзких краж. Вроде бы можно сказать: "Ну ладно, бывает". Только вот на острове проживает всего 400 человек и все друг друга знают.
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Метки: Германия днк жилище колбаса ограбление преступник укус
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