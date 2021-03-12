Полиция раскрыла старое преступление благодаря колбасе

Пока хозяина не было дома, злоумышленник проник в жилище и украл множество ценных вещей. Но этого ему было мало, и он покусился на самое святое – хозяйскую колбасу. Но доесть продукт, видимо, сил не хватило, и кусок погрызенной колбасы остался лежать на кухне.



Полицейские, расследующие дело, не растерялись и занесли следы ДНК, оставшиеся на продукте, в специальную базу.



Понадобилось целых 9 лет, чтобы преступник попался вновь. Оказалось, что теперь 30-летний гражданин Албании попался во Франции совершенно по другому делу, и его ДНК совпала со старым делом.