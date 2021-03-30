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Российское судно несколько раз гудками прерывало речь президента Египта у Суэцкого канала

Российское судно несколько раз гудками прерывало речь президента Египта у Суэцкого канала (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 17:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   египет   контейнеровоз   курьез   президент   российское судно   
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Эпопея с контейнеровозом подошла к концу, и российские моряки рады этому больше всех.

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Метки: видео   египет   контейнеровоз   курьез   президент   российское судно   
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14k
vikklu 46 минут назад
Новость из категории "Юля Сосулькина уронила сосиску".
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3k
Sunny11 6 минут назад
> моряков понять можно, они почти неделю стояли в самой огромной и необычной пробке

Можно подумать, когда они выбрались из этой пробки, у них началась новая жизнь. У них работа состоит из такой херни, ничего другого не бывает.
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13k
Lynx 10 минут назад
Лудший способ изучения географии с историей. Тока русский подтянуть. Тьфу три раза, свят-свят.
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39k
Андрей Бертон 11 минут назад
Из всей статьи, только видео пробки впечатляет.
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4k
Sanar 14 минут назад
Берётся один палец и высасывается новость.
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12k
KOSTELLO Полчаса назад
Маршалу Василевскому можно
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23k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Маршал Василевский, в своё время, в Европе очень многих молчать заставил , что ему Египет? ))
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12k
KOSTELLO Dobry vojak Svejk 11 минут назад
Совершенно верно
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