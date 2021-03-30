Эпопея с контейнеровозом подошла к концу, и российские моряки рады этому больше всех.
Президент Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси несколько раз прерывал свою речь во время пресс-конференции у Суэцкого канала из-за гудков российского судна "Маршал Василевский". Но моряков понять можно, они почти неделю стояли в самой огромной и необычной пробке, какую только видел мир. И наконец-то выбрались!
Глава Египта отвечал на вопросы журналистов об операции по освобождению контейнеровоза Ever Given в течении полутора часов. За это время мимо политика прошло не одно судно. И все они громко гудели. Однако в самом конце пресс-конференции российское судно заставило его замолчать на 10-15 секунд, поскольку начало сигналить протяжными гудками.
Абделю Фаттаху ас-Сиси пришлось лишь отшутиться: «Гудело каждое судно, но это дольше всех. Мы тоже очень рады».
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью 224 тысячи тонн сняли с мели в понедельник утром. С 6 вечера по местному времени движение по каналу возобновилось.
Глава администрации Суэцкого канала рассказал, что еще 140 грузовых судов должны пройти русло канала до полуночи среды. Через канал, который теперь работает круглосуточно, уже прошли 113 судов.
Вот так выглядела самая невероятная пробка в истории морских перевозок:
Источник:
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Можно подумать, когда они выбрались из этой пробки, у них началась новая жизнь. У них работа состоит из такой херни, ничего другого не бывает.