Президент Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси несколько раз прерывал свою речь во время пресс-конференции у Суэцкого канала из-за гудков российского судна "Маршал Василевский". Но моряков понять можно, они почти неделю стояли в самой огромной и необычной пробке, какую только видел мир. И наконец-то выбрались!





Глава Египта отвечал на вопросы журналистов об операции по освобождению контейнеровоза Ever Given в течении полутора часов. За это время мимо политика прошло не одно судно. И все они громко гудели. Однако в самом конце пресс-конференции российское судно заставило его замолчать на 10-15 секунд, поскольку начало сигналить протяжными гудками.