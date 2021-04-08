Норвежская береговая охрана написала сегодня в Twitter, что к Eemslift Hendrika пошли мощные нефтегазовые суда снабжения BB Ocean и Normand Drott. «Они должны взять на буксир контейнеровоз, но в начале на борт Eemslift Hendrika высадят людей, чтобы завести буксирные тросы», — сообщили в правительственном агентстве.

Хозяева сухогруза тоже не сидели сложа руки в помощь капитану контейнеровоза, был вызван элитный морской отряд спасателей - команду Smit Salvage. Это спасательное подразделение нидерландской Royal Boskalis Westminster NV в 2000 году участвовало в операции по спасению подводной лодки «Курск», а две недели назад вытаскивало с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given.





