Вдоль скандинавского побережья по воле волн скитается корабль-призрак. Роль призрака играет контейнеровоз. Из-за сложных погодных условий в Северном море судно потеряло управление и могло перевернуться. Спасатели вынуждены были эвакуировать экипаж судна. И уже более двух суток контейнеровоз, дрейфуя у берегов Норвегии, вживается в образ необитаемого корабля. Его пытаются взять на буксир.
Контейнеровоз Eemslift Hendrika следовал из немецкого Бремерхавена вдоль побережья Норвегии в порт Колверейд на севере страны. Где должен был пришвартоваться ещё 4 апреля. Однако Северное море внесло свои коррективы.
Как сообщает норвежское The Local, в понедельник, 5 апреля, Eemslift Hendrika подало сигнал бедствия. Экипаж сообщил о том, что из-за сильной качки и ошибок такелажа, груз сместился, нарушив центр тяжести и дав судну поперечный крен в 40−50 градусов, вслед за этим отказала силовая установка, фактически лишив корабль манёвренности, отдав во власть волн-убийц. Норвежская береговая охрана, в то же время, сообщала, что высота волн достигала 10−15 метров.
Dutch cargo ship Eemslift Hendrika adrift off Norway after crew evacuate. Footage from Norwegian search & rescue shows some of the 12 crew jumping into the sea from the badly-listing vessel before being rescued by helicopter 🇳🇴— Ian Fraser (@Ian_Fraser) April 6, 2021
pic.twitter.com/sVTwcOnbg7
В первый же день спасательной операции были эвакуировали с помощью вертолёта 12 членов экипажа. На кадрах размещённого ниже видеоролика, видно, как матрос прыгает с борта судна в бушующее море, откуда его достают с помощью вертолёта.
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По данным навигационного портала Marinetraffic, сейчас контейнеровоз без экипажа дрейфует в сторону берега. Норвежский блогер-инженер Стефан Блом-Ханссен написал в Twitter, что сместились перевозимые в трюме тяжёлые двигатели: «Если этот груз не стабилизировался, а перемещается по трюму, то он убивает судно изнутри. И может сделать пробоину в корпусе контейнеровоза».
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Норвежская береговая охрана написала сегодня в Twitter, что к Eemslift Hendrika пошли мощные нефтегазовые суда снабжения BB Ocean и Normand Drott. «Они должны взять на буксир контейнеровоз, но в начале на борт Eemslift Hendrika высадят людей, чтобы завести буксирные тросы», — сообщили в правительственном агентстве.
Хозяева сухогруза тоже не сидели сложа руки в помощь капитану контейнеровоза, был вызван элитный морской отряд спасателей - команду Smit Salvage. Это спасательное подразделение нидерландской Royal Boskalis Westminster NV в 2000 году участвовало в операции по спасению подводной лодки «Курск», а две недели назад вытаскивало с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given.
По данным Vesselfinder, днём 7 апреля BB Ocean и Normand Drott находились у контейнеровоза, взяв на сопровождение с самого утра. Также в районе располагались два корабля Норвежской береговой охраны. Однако из-за шторма буксировку перенесли на 8 апреля. Об этом происшествии рассказал на своих страницах eadaily.com со ссылками на другие источники.
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Это не океан!
Почти 20 лет езжу там, максимум 7 помню.
Это раз.
Даже 7 метров волна в Северном это смерть судну таких размеров ещё и с палубным грузом.
В северном море волны злые и период очень короткий.
Это два.
А так конечно хорошо что хоть моряков снять смогли. Хотя по моим данным(слухам) сняли не всех.