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У&nbsp;берегов Норвегии замечен летучий голландец, ему на выручку уже торопятся спасатели Ever Given

У берегов Норвегии замечен летучий голландец, ему на выручку уже торопятся спасатели Ever Given (4 фото + 2 видео)

Автор:
08 апреля 2021 10:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Eemslift Hendrika   Ever Given   видео   контейнеровоз   крушение   море   спасатели   
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Вдоль скандинавского побережья по воле волн скитается корабль-призрак. Роль призрака играет контейнеровоз. Из-за сложных погодных условий в Северном море судно потеряло управление и могло перевернуться. Спасатели вынуждены были эвакуировать экипаж судна. И уже более двух суток контейнеровоз, дрейфуя у берегов Норвегии, вживается в образ необитаемого корабля. Его пытаются взять на буксир.

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Метки: Eemslift Hendrika   Ever Given   видео   контейнеровоз   крушение   море   спасатели   
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Константин Безумов 43 минуты назад
Пилять, ну не бывает в Северном море волн 10-12 метров!
Это не океан!
Почти 20 лет езжу там, максимум 7 помню.
Это раз.
Даже 7 метров волна в Северном это смерть судну таких размеров ещё и с палубным грузом.
В северном море волны злые и период очень короткий.
Это два.
А так конечно хорошо что хоть моряков снять смогли. Хотя по моим данным(слухам) сняли не всех.
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