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Тайваньские депутаты закидали премьер-министра свиными кишками

Тайваньские депутаты закидали премьер-министра свиными кишками (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 13:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Импорт мяса   Тайвань   видео   депутаты   протест   скандал   сша   
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Оппозиционная партия устроила бунт против ввоза американского мяса. В сторонников импорта летели потроха, проклятия и кулаки.

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Метки: Импорт мяса   Тайвань   видео   депутаты   протест   скандал   сша   
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6  комментариев
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4k
Афанасий Час назад
такие смешные -- полпарламента у них Жириновские! Считают что чего то там в парламенте решают... А на деле -- они американские "шестёрки"! "Бугор" сказал жрать своё пиндосское мясо -- значит будете жрать и не кукарекать!
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560
Nane First NameLast Афанасий Час назад
Подонки, однозначно!
Походу, он жирика переплюнули. Тот вроде, на заседании ничем не кидался.
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10k
Taximaxi 10 минут назад
Гигимон опять обдристался.
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1k
Mellivora 24 минуты назад
Азиаты очень азартные.
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206
Атомный Крот 43 минуты назад
Ну, традиции такие у них там в стране.

До появления майданутых на Украине народ в мире роликами драк из тайваньского парламента развлекался.

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