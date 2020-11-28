Тайваньские депутаты закидали премьер-министра свиными кишками

В Тайване депутаты оппозиционной партии KMT забросали премьер-министра Су Чжэньчана свиными кишками и прочими субпродуктами в знак протеста против ввоза американского мяса.

Дело в том, что в Тайване действует запрет на импорт американской свинины и говядины, так как в него добавляют запрещенный (даже в ЕС) стимулятор роста рактопамин. У правительства страны тактика простая, там надеются, что разрешение на ввоз мяса станет толчком для заключения двустороннего соглашения о торговле между странами. Однако против импорта мяса выступает не только оппозиция, но и местные фермеры, и обычные граждане, считающие рактопопамин вредным для здоровья.