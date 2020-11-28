Тайваньские депутаты закидали премьер-министра свиными кишками

Оппозиционная партия устроила бунт против ввоза американского мяса. В сторонников импорта летели потроха, проклятия и кулаки.
В Тайване депутаты оппозиционной партии KMT забросали премьер-министра Су Чжэньчана свиными кишками и прочими субпродуктами в знак протеста против ввоза американского мяса.
Дело в том, что в Тайване действует запрет на импорт американской свинины и говядины, так как в него добавляют запрещенный (даже в ЕС) стимулятор роста рактопамин. У правительства страны тактика простая, там надеются, что разрешение на ввоз мяса станет толчком для заключения двустороннего соглашения о торговле между странами. Однако против импорта мяса выступает не только оппозиция, но и местные фермеры, и обычные граждане, считающие рактопопамин вредным для здоровья.
В августе правительство решило с января 2021 года отменить запрет на импорт мяса из США, и вчера в парламенте страны по этому поводу состоялись дебаты, если их так можно назвать...
Депутаты от KMT подготовились заранее - они пронесли в зал заседаний пакеты с требухой и не успел премьер начать доклад, как в него полетели свиные потроха. Оппозиционеры обвиняли правящую партию и Су Чжэньчана в лицемерии, ведь не так давно он сам выступал против импорта мяса с рактопамином и даже носил футболки с соответствующими надписями.
После дождя из кишок завязалась драка
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Правящая партия осудила акцию депутатов, назвав это пустой тратой продуктов, и призвала вернуться к более конструктивным дебатам.
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Походу, он жирика переплюнули. Тот вроде, на заседании ничем не кидался.
До появления майданутых на Украине народ в мире роликами драк из тайваньского парламента развлекался.