Контейнеровоз обрушил три крана в турецком порту

Пострадали только контейнеры и портовая инфраструктура.
Контейнеровоз протаранил и снёс три крана в международном порту Коджаэли на западе Турции. Как сообщил губернатор провинции Седдар Явуз, пострадавших в инциденте нет, также не зафиксировано ущерба окружающей среде. Отмечается, что с 368-метрового судна в момент столкновения в воду рухнули несколько контейнеров.
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Авария с контейнеровозом YM Witness под флагом Гонконга, по предварительным данным, произошла по вине лоцмана, который руководил манёвром огромного судна.
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