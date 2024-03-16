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Контейнеровоз обрушил три крана в турецком порту

Контейнеровоз обрушил три крана в турецком порту

Автор:
16 марта 2024 20:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Турция   контейнеровоз   краны   порт   столкновение   
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Пострадали только контейнеры и портовая инфраструктура.

Контейнеровоз протаранил и снёс три крана в международном порту Коджаэли на западе Турции. Как сообщил губернатор провинции Седдар Явуз, пострадавших в инциденте нет, также не зафиксировано ущерба окружающей среде. Отмечается, что с 368-метрового судна в момент столкновения в воду рухнули несколько контейнеров.

Авария с контейнеровозом YM Witness под флагом Гонконга, по предварительным данным, произошла по вине лоцмана, который руководил манёвром огромного судна.

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Метки: Видео   Турция   контейнеровоз   краны   порт   столкновение   
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11  комментариев
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177
Navygator 49 минут назад
Руководит и командует на пароходе капитан. Лоцман только даёт капитану рекомендации, которые капитан принимает или не принимает. Всё записывается на VDR (вояж дата рекордер) - и звуки на мосту, и видео.
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20k
Bill 2 минуты назад
Летайте самолетами "Туркиш аирлайн" - они все приземлялись на земле.
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11k
BarOb 8 минут назад
Похоже просто педали перепутал, молодой наверное
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25k
SolomonA 11 минут назад
Турецкий язык хорош! Такое впечатление, что там все матом.
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1k
Тимур 12 минут назад
Что-то у меня проблемы: краны на суше, а судно в воде. Какой частью борта судно зацепило краны?
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7k
Евгений Д Полчаса назад
Лоцман лоханулся и попал на бабки
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4k
workmen77 Полчаса назад
Жирафики упали
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33k
Ashabad Полчаса назад
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113
Евгений Бобр Полчаса назад
Лоцман будет теперь весь день в дерьмо нырять))
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55k
Опиум для народа 50 минут назад
-"Пострадали только контейнеры и портовая инфраструктура."-
Ссылка www.youtube.com
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