Контейнеровоз обрушил три крана в турецком порту

Контейнеровоз протаранил и снёс три крана в международном порту Коджаэли на западе Турции. Как сообщил губернатор провинции Седдар Явуз, пострадавших в инциденте нет, также не зафиксировано ущерба окружающей среде. Отмечается, что с 368-метрового судна в момент столкновения в воду рухнули несколько контейнеров.