В Тюмени из-за сильного ветра упали два башенных крана

В результате происшествия пострадали два крановщика.
"По предварительным данным, в результате падения двух башенных кранов пострадали два человека", - сказал представитель ведомства. Он также добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
В пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству сообщили, что пострадавшие госпитализированы. "Один – в реанимации, другого сейчас оперируют медики", - сказал сотрудник пресс-службы.
На месте происшествия работают следователи.
Внимание! Данное видео содержит ненормативную лексику.
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