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В Тюмени из-за сильного ветра упали два башенных крана

В Тюмени из-за сильного ветра упали два башенных крана (4 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 09:58
Сообщество : Жизнь
Метки: Тюмень   ветер   видео   кран   лбюди   маты   падение   работа   
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В результате происшествия пострадали два крановщика.

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Метки: Тюмень   ветер   видео   кран   лбюди   маты   падение   работа   
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3  комментария
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5k
z0_0b 6 минут назад
Жутковато..
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729
Горец U 9 минут назад
Как здоровье прораба?
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541
Villary 55 минут назад
У крановщиков определенно стальные яйца.
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