FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 1968 постов • 754 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Эскалация продолжается: Израиль отчитался о крупнейшей операции против исламистов

Эскалация продолжается: Израиль отчитался о крупнейшей операции против исламистов (9 фото + 11 видео)

Автор:
14 мая 2021 20:15
Сообщество : Военное
Метки: Израиль   видео   конфликт   операция   политика   сектор газа   хамас   цахал   
1351
9
11

Нетаньяху заявил, что радикалы заплатят высокую цену за ракетные удары по израильским городам.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Израиль   видео   конфликт   операция   политика   сектор газа   хамас   цахал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
43
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Федор Час назад
Евреи от нацистов многое переняли.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов 7 минут назад
Израиль часто нынче похож на Укропов. Совершенно без зазрения совести периобически и без объявления войни бомбят оббъекты в Сирии, благо очено удобно. Зашел самолётами со стороны Ливана, выпрыгнул изза гор. пустил ракету иоли планирующую бомбу и спрятался за горами. а там до Дамаска всего километров сто. Бомбили объекты в Иране и других местах. а когда получили какую-то ответку, так сразу: - "А нес то за что"!.
Я не за Израиль и не за, довольно таки долбанутых и продажных, арабов Газы и самого Израиля. И мне жаль невинно погибших, но... Срадать по тамошним событиям нет желания. И сочувстви ни к израильтянам, ни к жителям Газы и израильским арабам нет. К тому же те и другие, - как русские с украинцами. Одной гнетической группы. У них больше семитской, у нас больше славянской. А где, как не между своими, бывает самая яростная вражда?

однорадует. Всё эот ни как не вредит России. Скорее наоборот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
MihailoSerbiya 8 минут назад
A Evreyam verit mozhno ?
1. Gitlera v zarodishe i do konca voini finansirovali Evrei.
2. Vsya opoziciya v RF sostoitsa iz Evreev.
3. Smotrya na zayavleniya etoy opozicii, vse sploshnaya lozh .
Raz vo vtoroy mirovoy Evrei finansirovali Gitleta , znachit oni finansirovali i gazovie kameri .
Raz vrut kak ruskaya opoziciya kto garantiruet chto oni ne obstrelivayut sami sebya seichas ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−127
С миру по нитке 40 минут назад
России нужно поддержать боевиков наступая через кавказ убив двух зайцев ,избавив тем самым Москву от хачей и от раковой опухули земли жидов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Acu900 48 минут назад
Похороны палестинца
(Смотреть до конца)
Ссылка m.facebook.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
934
Moon24 52 минуты назад
Давно бы уж накрыли этот сектор сплошным залпом реактивной артиллерии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Лучший Друг 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Мерзавец... Час назад
Мочи жидооккупантов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Bill Час назад
Хм, интересное видео "Взрывы в секторе Газа минувшей ночью".
Израильтяне бомбят Газу, а палестинские дети спокойно прыгают на батуте. Похоже, там даже дети знают откуда Хамаз запускает ракеты, а где играть безопасно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Сучков Час назад
да что такое? по тв и радио- новостям уже всю плеш проели, так хочешь зайти на сайт развлечений и видишь тоже самое, что с утра в новостях. Да ну нах....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Dmitry_61rus Час назад
Евреи помоему прикуели. Когда с насижиных мест арабов выгоняют это нормально. Мечеть горит, они танцуют. Слов нет, я отрицательно к мусульманской религии отношусь, но тут совсем наоборот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
parallax Час назад
Легко бомбить людей не имеющих своих средств ПВО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Лучший Друг parallax 51 минуту назад
Да, евреев бомбить сложнее


Но вах хоббиты не сдаются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр Час назад
Всех кого убьют израильтяне автоматически становятся радикалами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
235
Серега Час назад
О каких исламистах речь?На сегодняшний день,в результате операции,погибло 119 палестинцев.Из них 21 детей,19 женщин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей Час назад
Молодцы. Эффективно и логично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Федор Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Лучший Друг Миша 48 минут назад
Арабы каждый раз собирались толпой от#издить Израиль с советской помощью, каждый раз дружно огребали и теряли территории.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Так я выгляжу, когда иду из магазина Так я выгляжу, когда иду из магазина Ничто не может отвлечь от шаурмы: хладнокровный израильтянин продолжал ужинать под звуки сирены Ничто не может отвлечь от шаурмы: хладнокровный израильтянин продолжал ужинать под звуки сирены В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека Житель Мариуполя разнес супермаркет, в котором у его жены возник конфликт из-за маски Житель Мариуполя разнес супермаркет, в котором у его жены возник конфликт из-за маски Хирурги проводили операцию во время пожара в Благовещенском кардиоцентре Хирурги проводили операцию во время пожара в Благовещенском кардиоцентре Израильтяне показали, как "Железный купол" справляется с палестинскими ракетами Израильтяне показали, как "Железный купол" справляется с палестинскими ракетами
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

347256



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Библия бездельника: как казаться очень занятым и важным работником
8
127
Библия бездельника: как казаться очень занятым и важным работником
Мы для них - вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу
1
43
Мы для них - вся жизнь: 20+ фото с собаками, которые греют душу
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Возле одесской школы произошла стрельба
0
13
Возле одесской школы произошла стрельба
Творожный Сыр «Хохланд» домашнего производства. Легкий и очень сливочный
2
2
Творожный Сыр «Хохланд» домашнего производства. Легкий и очень сливочный
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#дтп#автомир#автомобили#картинки#люди#фотографии#Россия#комментарии
#Юмор#интересное#подборка#Разное#красота#авто аварии#СССР#шоу бизнес#в мире#прикольные
#интересно#факты#животные#прикол#аварии#кино#сша#природа#актеры#рыба

На что жалуетесь?

Вернуться