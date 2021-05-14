Нетаньяху заявил, что радикалы заплатят высокую цену за ракетные удары по израильским городам.
В ночь на пятницу ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) при поддержке наземных войск провела крупнейшую с момента конфликта операцию против военных целей на территории сектора Газа.
В операции принимали участие 160 самолетов и артиллерия, которые в течении 40 минут атаковали 150 целей, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа Джонатан Конрикус.
Точечный обстрел целей в Газе:
Вчера некоторые СМИ сообщили, что Израиль собирается начать наземную операцию на территории сектора Газа. Эта информация оказалась ложной - вину за "дезинформацию" взял на себя представитель Армии обороны Израиля, заявив, что в сообщение пресс-службы ЦАХАЛа на английском языке вкралась неточность, из-за чего журналисты все неправильно поняли и военные силы Израиля не собирались пересекать границу.
Взрывы в секторе Газа минувшей ночью
Основной целью вчерашней операции, по словам Конрикуса, являлась сеть тоннелей под городом Газа, которая используется радикалами для транспортировки и укрытия от обстрелов.
А еще через эти тоннели радикалы собирались похищать израильтян, сообщает официальный "Твиттер" ЦАХАЛа (или это очередная ошибка при переводе?)
Цель: система туннелей «Метро» ХАМАС в Газе.— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 14, 2021
Операция: 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы.
Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть «Метро» ХАМАС. pic.twitter.com/wDPBQy1rGH
Уничтожение ракетных установок на территории Газы
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Некоторые ракетные установки ХАМАС расположены близ жилых домов и палестинцам приходится массово покидать жилища
В то же время ХАМАС и "Исламский джихад" не сидели сложа руки и усилили интенсивность обстрелов Израиля. Прошлой ночью в сторону Израиля было запущено около 200 ракет. Согласно отчету ЦАХАЛ, около 20% ракет исламистов из-за сомнительного качества падают на территории Газы.
Ракета ХАМАС, нацеленная на Израиль, падает обратно в Газу.— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 13, 2021
Но это не первый раз - ХАМАС за последние 3 дня неудачно запустил 350 ракет.
Эти ракеты приводят к гибели ни в чем не повинных жителей Газы.
Пришло время для мировой общественности привлечь ХАМАС к ответственности. pic.twitter.com/DGIcSrKlwr
И несмотря на то, что израильская система ПВО перехватывает около 80-90% ракет в воздухе, а армия пытается минимизировать их запуски, нанося ответные удары в районы расположения установок, некоторые снаряды все же достигают своей цели.
Работа "Железного купола" над Тель-Авивом
Попадание по израильскому городу Петах-Тиква
Военным удалось засечь, откуда велась ракетная атака и уничтожить несколько групп ракетчиков.
С момента начала конфликта, сообщает "Вести Израиль", погибло 7 израильтян, включая 6-летнего ребенка. Более 500 человек получили ранения .
Работа "Железного купола", заснятая из салона пассажирского самолета
И деэскалации конфликта пока не предвидится. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит наносить ответные удары и уничтожать стратегические объекты на территории Газы.
«Я говорил, что мы нанесем очень тяжелый удар по ХАМАС и другим террористическим организациям. Израиль действует в рамках самозащиты от террористов, которые атакуют гражданское население, прячась за гражданским населением. Это им не поможет, и мы продолжим действовать», - сообщил журналистам Нетаньяху.
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Я не за Израиль и не за, довольно таки долбанутых и продажных, арабов Газы и самого Израиля. И мне жаль невинно погибших, но... Срадать по тамошним событиям нет желания. И сочувстви ни к израильтянам, ни к жителям Газы и израильским арабам нет. К тому же те и другие, - как русские с украинцами. Одной гнетической группы. У них больше семитской, у нас больше славянской. А где, как не между своими, бывает самая яростная вражда?
однорадует. Всё эот ни как не вредит России. Скорее наоборот.
1. Gitlera v zarodishe i do konca voini finansirovali Evrei.
2. Vsya opoziciya v RF sostoitsa iz Evreev.
3. Smotrya na zayavleniya etoy opozicii, vse sploshnaya lozh .
Raz vo vtoroy mirovoy Evrei finansirovali Gitleta , znachit oni finansirovali i gazovie kameri .
Raz vrut kak ruskaya opoziciya kto garantiruet chto oni ne obstrelivayut sami sebya seichas ?
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Израильтяне бомбят Газу, а палестинские дети спокойно прыгают на батуте. Похоже, там даже дети знают откуда Хамаз запускает ракеты, а где играть безопасно.
Вопрос армянскому радио:
- Как бороться с хвостатыми грызунами?
Ответ:
-Во первых не с хвостатыми а с усатыми. Во вторых не с грызунами а с грузинами. А в третьих с ними надо не бороться а уничтожать...
Вот так надо и с арабами.
Но вах хоббиты не сдаются
Это плюс!
А вот на третьей карте появилсиь оранжевые пятна - правильно ли я понимаю, что Израиль прогнал Иорданию и Египет и начал строить там палестинское государство?