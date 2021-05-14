В ночь на пятницу ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) при поддержке наземных войск провела крупнейшую с момента конфликта операцию против военных целей на территории сектора Газа.





В операции принимали участие 160 самолетов и артиллерия, которые в течении 40 минут атаковали 150 целей, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа Джонатан Конрикус.