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Президент Турции проклял Австрию за поднятые флаги Израиля на правительственном здании

Президент Турции проклял Австрию за поднятые флаги Израиля на правительственном здании (14 фото)

Автор:
18 мая 2021 19:10
Сообщество : Военное
Метки: Израиль   Турция   видео   конфликт   оон   палестина   политика   
1158
14

В австрийском МИДе назвали заявления Эрдогана абсурдными и вызвали на разговор турецкого посла.

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Метки: Израиль   Турция   видео   конфликт   оон   палестина   политика   
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38  комментариев
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8k
Вася 2 часа назад
османы во времена импеии сами продавали там ненужные говноучастки желающим вернуться евреям Евреи, из говна в пустыне, конфеты с кибуцами сделали, ослоё.бы возбудились и захотели облагороженную землю обратно и получили пиз.дюлей, теперь воняют. Я не еврей, но стойкости и мужеству их выражаю уважение. У арабов огромная территория с жопой, а у евреев маленькая, но отличная дача. Арабов нахер
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−7
Господин 3 минуты назад
жидов то сколько повылазило
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60
Andiks 5 минут назад
Автор дипломатично не высказал свою точку зрения на конфликт.
Если мужик/баба, а не вброс, то пердни для ориентировочки.
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−7
Господин 16 минут назад
>османы во времена импеии сами продавали там ненужные говноучастки желающим вернуться евреям Евреи, из говна в пустыне, конфеты с кибуцами сделали, ослоё.бы возбудились и захотели облагороженную землю обратно и получили пиз.дюлей, теперь воняют. Я не еврей, но стойкости и мужеству их выражаю уважение. У арабов огромная территория с жопой, а у евреев маленькая, но отличная дача. Арабов нахер
--------------

Где ты там дачу нашел дятел? посмотри как менялась территория ослоеб-в евреев с 47г! Это у палестины уже осталась мелкая засранная дача, а ослоеб-ы евреи оккупировали почти все территории, при чем самые выгодные и при чем чужие! евреев нахер!
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5k
Сергей Полчаса назад
Конечно, Израиль должен прекратить убийства мирных людей, включая детей. Поддержка ударов Израиля по жилым домам в густонаселенном районе - это поддержка государственного терроризма.
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26k
Антон 39 минут назад
Хрень несут все главы правительств, а отдуваются за них послы.
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21k
Юрьевич 43 минуты назад
Да... политики стремительно деградируют...
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117
dolev 49 минут назад
Пусть ктонибудь уже оповестит его, что время османской империи давно прошло. А насчет Австрии, достаточно пройтись по Давид-гассе в Вене, чтобы понять насколько глубока для эрдогана кроличья нора...
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6k
Артём 53 минуты назад
М-м-м, Венская битва 2.0! Класс!
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2k
Frank Borman Час назад
Здание Горсовета в Днепре

Вывесить флаг Израиля в Днепробандеровске, это все равно что повесить портрет Бандеры в Тель-Авиве.
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2k
RALEXXX Час назад
"Эрдоган: Турция против всех, кто поддерживает Израиль
Турция собирается противостоять любому государству, которое поддерживает Израиль.
Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к высокопоставленным чиновникам из провинций от его правящей Партии справедливости и развития (АКП) в Анкаре."
Вообще нормально такое слышать от первого лица государства члена НАТО?
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2k
RALEXXX Час назад
Германия, Австрия, США, Канада, Чехия, Гондурас и Украина, выразили свою солидарность с действиями Израиля. Индия ещё, кстати.
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2k
RALEXXX 2 часа назад
Мудагану не пора психиатру показаться?
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20k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С) Израильско-палестинский конфликт постепенно выходит за пределы ближневосточного региона...(/С)
Представители диаспор начинают резать друг дружку? А, нет, всего лишь (С) В Америке и Европе с прошлой недели проходят митинги в поддержку противоборствующих стран. (/С)
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32k
Alex 2 часа назад
А вписаться за "братьев-мусульман" слабо? Или это турецкая свинья только языком трепать может?
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154k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Так выглядит геноцид....наглядно.
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23k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Укрожопы зигают на улицах во время факельных шествий и сочувствуют евреям?
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