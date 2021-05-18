В австрийском МИДе назвали заявления Эрдогана абсурдными и вызвали на разговор турецкого посла.
Израильско-палестинский конфликт постепенно выходит за пределы ближневосточного региона. В Америке и Европе с прошлой недели проходят митинги в поддержку противоборствующих стран. В стороне не остались и целые государства: на днях 25 стран, среди которых Германия, Австрия, США, Канада, Чехия, Гондурас и Украина, выразили свою солидарность с действиями Израиля. Символом этой солидарности стали флаги ближневосточного государства, вывешенные над административными зданиями.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил дружественные страны за поддержку в своем "Твиттере".
🇺🇸🇦🇱🇦🇺🇦🇹🇧🇦🇧🇷🇧🇬🇨🇦🇨🇴🇨🇾🇨🇿🇬🇪🇩🇪🇬🇹🇭🇳🇭🇺🇮🇹🇱🇹🇲🇩🇳🇱🇲🇰🇵🇾🇸🇮🇺🇦🇺🇾— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021
Thank you for resolutely standing with 🇮🇱 and supporting our right to self defense against terrorist attacks.
И в связи с этим не совсем понятны вчерашние нападки президента Турции Реджепа Эрдогана исключительно на Австрию. В своем заявлении он проклял правительство этой страны и назвал Израиль террористическим государством.
Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства — значит, отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев
Сегодня представители австрийского МИДа назвали высказывание Эрдогана абсурдным и вызвали посла Турции, чтобы "совершенно ясно донести позицию Австрии" по израильско-палестинскому конфликту. Правда, вряд ли этот разговор остудит воинственную риторику президента Турции.
А тем временем Газы и Израиль продолжают обмениваться ракетными ударами. Армия обороны Израиля опубликовала карту атак с территории Сектора Газы
По информации ЦАХАЛа, за 7 дней конфликта ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили не менее 3400 ракет по территории Израиля. Сегодня при разрыве минометного снаряда на юге Израиля (населенный пункт Эшколь) погибли два человека (рабочие из Тайваня) и девять получили ранения. В общей сложности с начала конфликта погибли 12 человек, ранено - 324.
В Аштоде снаряд попал в строящееся здание. К счастью, никто не пострадал.
Также сегодня днем двое израильских военных получили ранения в перестрелке с радикалами на Западном берегу реки Иордан.
Если верить израильским СМИ, в ходе ответных ударов по сектору Газа были убиты 210 человек и 1400 ранены. Утверждается, что большинство из них - террористы, но среди погибших есть и мирные жители.
ЦАХАЛ сообщил, что с начала операции "Стражи стен" атаковал более 1200 целей ХАМАСа и "Исламского джихада". Были уничтожены стратегически важные постройки и ликвидированы десятки высокопоставленных функционеров палестинских группировок.
ВВС Израиля нанесли удар по главному операционному центру Сил внутренней безопасности ХАМАС на севере Газы. Операционный центр был важной частью террористической инфраструктуры ХАМАС.— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 17, 2021
Мы предупредили тех, кто находился внутри, и предоставили достаточно времени для эвакуации. pic.twitter.com/IJKRYq1MOm
В общем, о прекращении огня пока речи не идет. 20 мая планируется провести пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации израильско-палестинскому конфликту. Напомним, что ООН в третий раз не смогла согласовать совместное заявление стран-участниц Совбеза по деэскалации конфликта из-за отказа Америки подписывать документ.
Источник:
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Если мужик/баба, а не вброс, то пердни для ориентировочки.
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Где ты там дачу нашел дятел? посмотри как менялась территория ослоеб-в евреев с 47г! Это у палестины уже осталась мелкая засранная дача, а ослоеб-ы евреи оккупировали почти все территории, при чем самые выгодные и при чем чужие! евреев нахер!
Вывесить флаг Израиля в Днепробандеровске, это все равно что повесить портрет Бандеры в Тель-Авиве.
Турция собирается противостоять любому государству, которое поддерживает Израиль.
Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к высокопоставленным чиновникам из провинций от его правящей Партии справедливости и развития (АКП) в Анкаре."
Вообще нормально такое слышать от первого лица государства члена НАТО?
Представители диаспор начинают резать друг дружку? А, нет, всего лишь (С) В Америке и Европе с прошлой недели проходят митинги в поддержку противоборствующих стран. (/С)
У меня был кот Вася, ты позоришь его имя.
Украина пытается тупо переписать историю ( переписать конечно не получится , но вот дописать всякого разного и по больше и так постараться , что бы когда историки будут через тысячу лет перечитывать то , то что украинские куреня расстреливали в Бабьем Яру евреев и цыган и пленных русских , то что вешали польских детей на деревьях в доль дорог и то что зигали третьему рейху , потеряется среди вот таких вот заголовков ) . ОДНАКО НЕТ . Они из придателей и падонков делают героев , делают в центре города фекальные марши ( похоже на нациССкие похождения ) и продолжают зигать . Израилю такых друзив нэ трэба . Бо цэ латентны вороги .