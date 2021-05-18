Если верить израильским СМИ, в ходе ответных ударов по сектору Газа были убиты 210 человек и 1400 ранены. Утверждается, что большинство из них - террористы, но среди погибших есть и мирные жители.





ЦАХАЛ сообщил, что с начала операции "Стражи стен" атаковал более 1200 целей ХАМАСа и "Исламского джихада". Были уничтожены стратегически важные постройки и ликвидированы десятки высокопоставленных функционеров палестинских группировок.