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Непростой тест по государствам Азии

Непростой тест по государствам Азии

Автор:
10 октября 2022 12:38
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   азия   географические тесты   география   страны азии   тест   
3546
1
Специально для знатоков географии подготовлен данный тест. В тесте будут также затронуты вопросы из ряда смежных областей: вексиллологии и языковедения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   азия   географические тесты   география   страны азии   тест   
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13  комментариев
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1k
ChePaev 2 часа назад
как можно проводить тест удаленно через интернет, когда тут куча ЕГЭшников с поиском яндекса под рукой и все "отличники", которые при написании в слове "х.у.й" по три ошибки делают???
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13k
Бляяяястяще! Минуту назад
Получил "парашу". 5 из 12.
Зато не списывал!
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465
AmaN 12 минут назад
Из 12 вопросов ответили верно на 11. Идеальные познания в географии, страноведении, вексиллологии и языковедении. Кто вы по профессии?

Ошибся с флагом Бангладеш.
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1k
thor2006 Полчаса назад
Из 12 вопросов ответили верно на 11. Идеальные познания в географии, страноведении, вексиллологии и языковедении. Кто вы по профессии?

Флаг Пакистана перепутал с флагом Бангладеш, что позорненько, т.к. нас в 10-11 классах дрючили (еще в 90ые). На нормальную оценку (или при провинности) надо было назвать что-то типа все столицы какого-либо континента, крупнейших экспортеров/производителей какого-либо сырья и т.п.
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1k
SoulSeeker 37 минут назад
Только про флаг Монголии не удалось ответить - они все похожие...Понятно что он "какой-то такой", но чтобы там эту детальку разницы увидеть - нужно или фотографической памятью обладать, или сильно знающим человеком быть.
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719
Александр Зотов 58 минут назад
10/12, отлично
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1k
Евгений Час назад
Я вот одного не понял - разве Непал находится не в Азии?
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6k
М С 2 часа назад
7/12 - удовлетворительно.
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Бернгард Кёне

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