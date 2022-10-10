Непростой тест по государствам Азии

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Специально для знатоков географии подготовлен данный тест. В тесте будут также затронуты вопросы из ряда смежных областей: вексиллологии и языковедения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Зато не списывал!
Ошибся с флагом Бангладеш.
Флаг Пакистана перепутал с флагом Бангладеш, что позорненько, т.к. нас в 10-11 классах дрючили (еще в 90ые). На нормальную оценку (или при провинности) надо было назвать что-то типа все столицы какого-либо континента, крупнейших экспортеров/производителей какого-либо сырья и т.п.